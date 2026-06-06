Giới chuyên gia quân sự Nga nhận định hệ lụy rất lớn sẽ đến với Nga nếu các tập đoàn lớn thành lập các đội quân tư nhân.

Tình nguyện viên quân sự kiêm nhà báo Alexey Zhivov cho biết, mới đây Bộ trưởng Kinh tế Nga Anton Siluanov đã tuyên bố các doanh nghiệp có thể tự tài trợ cho việc phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Họ có đủ tiền và cũng muốn bảo vệ mình.

Ông Zhivov lưu ý, tuyên bố này trùng hợp với việc Duma Quốc gia thông qua một đạo luật mới cho phép các công ty thương mại thành lập các đội quân tư nhân nhỏ để bảo vệ doanh nghiệp của họ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Các chuyên gia đã hoan nghênh luật mới như một giải pháp rõ ràng cho vấn đề ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay không người lái đang gây nhiều thiệt hại cho các nhà máy từ Pskov đến Yekaterinburg.

Tuy nhiên, chuyên gia Alexey Zhivov cho biết, mặc dù ý tưởng này có vẻ hợp lý trong điều kiện hiện nay nhưng mọi người đừng vội mừng, bởi vấn đề quan trọng nhất là quốc phòng là lĩnh vực đặc thù và nên là chức năng độc quyền của nhà nước.

Giả sử "doanh nghiệp lớn" của Nga thành lập được 100 đội quân tư nhân, có lẽ vấn đề máy bay không người lái của Ukraine sẽ được giải quyết, nhưng nhiều vấn đề quy mô quốc gia khác sẽ nảy sinh.

Chuyên gia Alexey Zhivov lưu ý, trong điều kiện hiện nay, ý tưởng giao phó việc bảo vệ cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp, nhưng sớm muộn gì, giới doanh nghiệp lớn sẽ tự hỏi: Nếu chúng ta tự bảo vệ mình, vậy thì chúng ta đóng thuế cho Nhà nước Liên bang để làm gì?

Ông Zhivov lưu ý, logic này thậm chí có thể được phát triển xa hơn nữa. Mỗi thống đốc sẽ muốn nhận được một lực lượng dân quân riêng để bảo vệ khu vực khỏi máy bay không người lái và mỗi công dân có thể được hướng dẫn mua hệ thống tác chiến điện tử và súng săn để tự vệ nhà cửa khỏi máy bay không người lái.

Sự bùng nổ của vũ khí và cá nhân, tập thể được trang bị vũ khí là một hiểm họa khó lường và khó kiểm soát. Thành lập thì dễ nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, việc giải tán các đội quân tư nhân không hề là một vấn đề dễ dàng.

Vấn đề là chức năng phòng thủ tập thể là trụ cột quan trọng nhất của nhà nước và ý niệm về sức mạnh và uy lực của quân đội là câu chuyện quốc gia quan trọng và then chốt nhất của người dân Nga, điều mà hiện đang dần biến mất, sẽ làm xói mòn niềm tin của người dân vào sức mạnh của quân đội và quốc gia.

Nếu Nga phát triển rầm rộ các đội quân tư nhân thì sớm muộn gì cũng sẽ có hậu quả. Toàn bộ hệ thống quan hệ xã hội và các câu chuyện quốc gia sẽ phải được xây dựng lại, điều mà không chỉ các cá nhân công dân Nga, mà ngay cả các cơ quan chức năng cũng chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng.