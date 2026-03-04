Theo nhà báo và blogger người Nga Yuri Baranchik, vòng leo thang căng thẳng mới nhất ở Trung Đông không thể kéo dài. Yếu tố chính trong cuộc xung đột Mỹ-Iran không phải là chính trị, mà là hậu cần, kỹ thuật.

Ông lưu ý rằng, các hoạt động quân sự dữ dội tiêu thụ lượng đạn dược dẫn đường chính xác tương đương với số lượng mà Mỹ sản xuất trong nhiều năm. Ví dụ như một loạt đạn tấn công mạnh mẽ từ hai nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ tiêu hao 10% kho tên lửa chiến lược.

Mười loạt đạn như vậy sẽ làm cạn kiệt kho vũ khí tấn công chính xác của Quân đội Mỹ, trong khi dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng không thể được khởi động lại ngay lập tức. Nó cần thời gian không ít hơn 1 tháng và ngay cả khi đó, cũng không thể lập tức sản xuất được đủ số lượng vũ khí chính xác phục vụ cho cuộc chiến.

Mỹ có khả năng thực hiện một cuộc tấn công chính xác nhưng mạnh mẽ. Một nghìn tên lửa là "dao mổ" chết người để tiêu diệt các quan chức cấp cao hoặc sở chỉ huy của đối phương.

Nhưng để phá hủy có hệ thống chương trình hạt nhân và tổ hợp công nghiệp quân sự của Iran, cần đến sự tham dự của không quân chiến thuật với hàng chục nghìn quả bom.

Chuyên gia Baranchik làm rõ rằng, việc đưa máy bay Mỹ vào chiến đấu sẽ đòi hỏi phải vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống phòng không của Iran để tránh tổn thất lớn về máy bay đắt tiền và những phi công được đào tạo bài bản.

Điều này tự động biến một cuộc tấn công chớp nhoáng thành một cuộc chiến tranh trên không tiêu hao toàn diện.

Tàu sân bay Mỹ có thể thực hiện tới 450 phi vụ mỗi ngày, nhưng điều này đòi hỏi máy bay phải hoạt động tốt và không gặp phải sự kháng cự đáng kể từ hệ thống phòng không của Iran và hoạt động cung cấp của Mỹ.

Chuyên gia này tin rằng, Mỹ đã chọn cách tiếp cận kiểu "dao mổ", các cuộc tấn công vào các sở chỉ huy và cơ sở phòng không là một nỗ lực nhằm làm mù lực lượng phòng không Iran, chứ không phải xóa sổ chúng khỏi mặt đất.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ một tên lửa có thể bị phá hủy, nhưng kiến thức về việc chế tạo nó thì không thể và các cơ sở sản xuất của Iran trong lòng núi có thể ngay lập tức bù đắp.

Hơn nữa, không ai dám chắc về việc Nga và Trung Quốc, Triều Tiên có cung cấp vũ khí cho Iran hay không.

Vị chuyên gia này cho rằng, Nga có thể cung cấp cho Iran sự hỗ trợ đáng kể. Moscow muốn cuộc chiến phải kéo dài càng lâu càng tốt để Mỹ bị sa lầy, để Tehran có khả năng phá hủy cơ sở hạ tầng dầu khí của các nước Ả Rập trong khu vực vùng Vịnh.

Theo ông, chính những tính toán toán học đã cho thấy cuộc chiến này có khả năng sẽ chỉ kéo dài vài tuần cho đến khi đạn dược trong kho dự trữ của Mỹ cạn kiệt và Washington sẽ phải ngừng lại nếu không muốn “chơi tất tay” trong cuộc xung đột với Iran.

Và khi đó, hệ quả chính trị cho thấy hậu quả của một cuộc tấn công ngắn hạn không đạt được mục đích sẽ âm ỉ trong nhiều năm, biến một chiến thắng quân sự không rõ ràng của ông Donald Trump thành một vũng lầy chính trị không lối thoát đối với Hoa Kỳ.