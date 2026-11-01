Chuyên gia Mỹ chỉ ra sự chuyển mình đáng sợ của Quân đội Nga

Nghiên cứu các cuộc tấn công vào Ukraine, chuyên gia Mỹ Michael Kofman đã chỉ ra sự chuyển mình đáng sợ của Quân đội Nga trong mấy năm qua.

Theo nhà phân tích quân sự người Mỹ Michael Kofman, Quân đội Nga đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể và cải thiện đáng kể năng lực của mình trong các cuộc tấn công vào Ukraine, đánh dấu sự chuyển mình đáng kinh ngạc sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine.

Tích lũy kinh nghiệm, tăng năng lực quốc phòng

Ông khẳng định Lực lượng Vũ trang Nga hiện có khả năng tấn công hàng nghìn mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine kiểm soát.

Các chiến dịch không kích của Nga thực sự bắt đầu vào mùa Thu năm 2022. Vào thời điểm đó, người Nga không có cả phương tiện lẫn kinh nghiệm để thực hiện một chiến dịch không kích hỗn hợp quy mô lớn.

Thật không may là sau 4 năm chiến tranh đã qua, Nga không chỉ đúc rút được các kinh nghiệm chiến đấu mà còn tăng đáng kể sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, các loại tên lửa hành trình hạng nhẹ mới và máy bay không người lái (UAV).

Ông nói thêm, nhiều người không nhận ra một thực tế là sản lượng máy bay không người lái (UAV) Nga đã tăng trưởng theo cấp số nhân.

Các kỹ sư Nga đã chuyển đổi nhanh chóng từ máy bay không người lái chạy bằng động cơ piston sang UAV chạy bằng động cơ phản lực, về cơ bản là những tên lửa hành trình thu nhỏ.

Nếu nhìn vào số liệu được công bố, có khoảng 7.500-8.000 cuộc tấn công mỗi tháng; trong đó, khoảng 30% là máy bay không người lái mồi nhử, 30% khác là máy bay không người lái cánh quạt truyền thống như Geran-2, được Ukraine công bố là “bị bắn hạ khoảng 90%”.

Nhưng 40% còn lại là máy bay không người lái phản lực, với tỷ lệ đánh chặn thành công được Ukraine công bố là 60%.

Bất kể là kết quả này có cao quá thực tế hay không, nhưng xét đến khối lượng sản xuất của Nga, chỉ với 40% UAV phản lực bắn trúng đích cũng đồng nghĩa với việc mỗi tháng Nga có khả năng đánh trúng hàng nghìn mục tiêu quan trọng của Ukraine.

Cô lập với bên ngoài, phá hủy ở bên trong

Theo ông Kofman, các cuộc tấn công vào ngành vận tải đường sắt đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine.

Vị chuyên gia này lưu ý, tàu hỏa là phương tiện vận chuyển hàng hóa và người hiệu quả nhất và cho đến thời điểm trước khi cuộc chiến nổ ra, Ukraine vẫn có một mạng lưới đường sắt phát triển tốt.

Thậm chí là ngay cả trong thời chiến, các chuyến tàu của Ukraine vẫn chạy đúng giờ thường xuyên hơn các chuyến tàu của Đức hiện nay. Điều đó cho thấy, các tuyến đường sắt có vai trò quan trọng như thế nào với hoạt động vận chuyển dân sự, cũng như tiếp tế cho tiền tuyến.

Khi xem xét việc Nga không chỉ chặn bắt tàu thuyền Ukraine và phương Tây trên Biển Đen, tấn công cảng Odessa và các cảng trên sông Danube; mà còn nhắm mục tiêu vào hệ thống đường ray các đoàn tàu hỏa, thì điều này đã trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng.

Điều này cho thấy ngoài việc cố gắng cô lập Ukraine với bên ngoài, Nga còn đang phá hoại hoạt động ở bên trong; không chỉ chặn đường tiếp tế vũ khí ở bên ngoài, mà còn phá hủy khả năng tiếp tế hậu cần của Ukraine cho lực lượng đang hoạt động ở khu vực chiến sự miền Đông và miền Nam.

Điều đáng chú ý là các nhà phân tích quân sự Ukraine hiện cũng đang bày tỏ quan điểm tương tự.

Họ lưu ý các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga vào Ukraine không chỉ ngày càng tăng cường quy mô và cường độ, mà còn gia tăng về số lượng, chủng loại vũ khí trên không khiến hệ thống phòng không vốn đã mỏng yếu của Ukraine không thể đối phó được.