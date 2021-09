Chuyên gia Australia: Xét nghiệm tại nhà là chìa khóa để chung sống với Covid-19

Sau hơn 18 tháng xuất hiện ca Covid-19 đầu tiên, Australia vẫn đang phải tìm cách ứng phó với căn bệnh này. Trong bối cảnh biến thể Delta vẫn đang lây lan tại 2 bang có dân số lớn nhất Australia là New South Wales và Victoria với 1.876 ca bệnh mới phát hiện trong ngày 10/9, Australia vẫn đang dựa vào các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và vaccine để ứng phó với Covid-19. Tuy nhiên về lâu dài, cần có các biện pháp tiện dụng và ít tốn kém hơn, trong đó xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà được cho là một bước tiến lớn.

Chuyên gia các bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Australia, giáo sư Sharon Lewin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Doherty cho biết, chúng ta đã có thể thực hiện thử thai tại nhà, xét nghiệm HIV tại nhà, nếu có thể xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà thì sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19.

Khi đó, các trường hợp mắc Covid-19 sẽ được phát hiện sớm và những người vốn không thích việc chọc que sâu vào mũi, họng để lấy mẫu xét nghiệm thì nay cũng có thể tự làm xét nghiệm tại nhà. Nếu xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà cho kết quả chính xác cao cũng sẽ làm giảm đáng kể sức ép với các cơ sở y tế. Vì vậy, giáo sư Sharon Lewin hy vọng, trong khoảng 6-12 tháng tới, các nhà khoa học sẽ không chỉ tìm ra biện pháp điều trị Covid-19 tốt hơn mà còn sáng tạo ra các biện pháp xét nghiệm Covid-19 tại nhà có độ chính xác cao và an toàn.

Hiện nay, việc xét nghiệm Covid-19 kháng nguyên nhanh tại nhà chưa được áp dụng rộng rãi tại Australia do vẫn còn lo ngại về độ chính xác nếu so với xét nghiệm PCR thông thường. Tiến sỹ Michael Dray, Chủ tịch Trường Cao đẳng Bệnh học Hoàng gia Australia, nơi chuyên đào tạo những người làm xét nghiệm và chẩn đoán cho rằng, không nên sử dụng duy nhất biện pháp xét nghiệm kháng nguyên nhanh nhằm phát hiện Covid-19. Bởi trong xác xuất cho phép, nếu chẳng may xét nghiệm lại không phát hiện ra trường hợp mắc bệnh thì sẽ khiến bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng.

Theo tiến sỹ Michale Dray việc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể hợp lý ở những quốc gia có nhiều người mắc bệnh và tỷ lệ lây lan cao như Anh hoặc Mỹ song với các nước như Australia hay New Zealand, nơi tỷ lệ lây bệnh không cao thì còn cần tiếp tục cân nhắc./.