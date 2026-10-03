Chuyện gì xảy ra với người đàn ông Malaysia trở về sau 37 ngày trốn lũ Nepal?

Một trong 55 công dân Malaysia mất liên lạc sau trận lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal hồi tháng 8 được xác nhận an toàn, mang lại hy vọng cho 54 người khác.

Tiến sĩ Manivannan Rethinam, người phát ngôn của tổ chức Malaysia Solidarity: Families in Hope (MASFIH), cho biết người đàn ông này tự mình đến Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu hôm 1/10, sau đó lên đường trở về và đến Malaysia vào sáng 2/10.

Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo thông tin này tới nhóm WhatsApp dành cho thân nhân những người mất tích, có tên “KLN-NOK”. Danh tính người này không được công bố. Theo ông Manivannan, đây là công dân Malaysia gốc Hoa và là người duy nhất trong danh sách 55 người mất tích đi du lịch một mình.

(Ảnh minh hoạ)

Người này được xác định có mặt tại điểm ngắm cảnh Nagthali, Nepal lúc 15 giờ 26 ngày 25/8, một ngày trước khi xảy ra lũ lụt và sạt lở. Nagthali nằm ở khu vực vùng cao, có độ cao lớn hơn đáng kể so với khu vực Rasuwagadhi. Dựa trên thông tin từ gia đình, người này bị mắc kẹt sau khi đường sá và cầu cống trong khu vực bị phá hủy. Tình trạng mất điện, thiếu nước và không có Internet cũng khiến việc di chuyển và liên lạc trở nên khó khăn.

Ông Manivannan cho biết trường hợp này cho thấy những người gặp nạn có thể vẫn an toàn nhưng bị mắc kẹt và mất liên lạc trong thời gian dài do cơ sở hạ tầng bị phá hủy và hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn. Ông nói việc một người trở về không chỉ đơn giản là con số người Malaysia mất tích giảm từ 55 xuống 54, mà quan trọng hơn là một gia đình đã có thể đoàn tụ với người thân sau 37 ngày sống trong bất an.

“Chúng tôi hy vọng việc người này trở về an toàn sẽ tiếp tục là một tia hy vọng cho 54 gia đình còn lại, rằng những người thân của họ có thể vẫn đang ở đâu đó và một ngày nào đó cũng sẽ trở về với họ”, ông nói.

Ngày 26/8, các trận lũ quét và dòng chảy bùn đá nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người khác vẫn mất tích. Theo phân tích của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), vụ sụp đổ sông băng tại dãy Himalaya được cho là đã kích hoạt thảm họa, tạo ra nguồn năng lượng tương đương trận động đất mạnh 5,2 độ richter.