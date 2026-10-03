HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyện gì xảy ra với người đàn ông Malaysia trở về sau 37 ngày trốn lũ Nepal?

Phương Anh
|

Một trong 55 công dân Malaysia mất liên lạc sau trận lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal hồi tháng 8 được xác nhận an toàn, mang lại hy vọng cho 54 người khác.

Tiến sĩ Manivannan Rethinam, người phát ngôn của tổ chức Malaysia Solidarity: Families in Hope (MASFIH), cho biết người đàn ông này tự mình đến Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu hôm 1/10, sau đó lên đường trở về và đến Malaysia vào sáng 2/10.

Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo thông tin này tới nhóm WhatsApp dành cho thân nhân những người mất tích, có tên “KLN-NOK”. Danh tính người này không được công bố. Theo ông Manivannan, đây là công dân Malaysia gốc Hoa và là người duy nhất trong danh sách 55 người mất tích đi du lịch một mình.

Chuyện gì xảy ra với người đàn ông Malaysia trở về sau 37 ngày trốn lũ Nepal? - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Người này được xác định có mặt tại điểm ngắm cảnh Nagthali, Nepal lúc 15 giờ 26 ngày 25/8, một ngày trước khi xảy ra lũ lụt và sạt lở. Nagthali nằm ở khu vực vùng cao, có độ cao lớn hơn đáng kể so với khu vực Rasuwagadhi. Dựa trên thông tin từ gia đình, người này bị mắc kẹt sau khi đường sá và cầu cống trong khu vực bị phá hủy. Tình trạng mất điện, thiếu nước và không có Internet cũng khiến việc di chuyển và liên lạc trở nên khó khăn.

Ông Manivannan cho biết trường hợp này cho thấy những người gặp nạn có thể vẫn an toàn nhưng bị mắc kẹt và mất liên lạc trong thời gian dài do cơ sở hạ tầng bị phá hủy và hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn. Ông nói việc một người trở về không chỉ đơn giản là con số người Malaysia mất tích giảm từ 55 xuống 54, mà quan trọng hơn là một gia đình đã có thể đoàn tụ với người thân sau 37 ngày sống trong bất an.

“Chúng tôi hy vọng việc người này trở về an toàn sẽ tiếp tục là một tia hy vọng cho 54 gia đình còn lại, rằng những người thân của họ có thể vẫn đang ở đâu đó và một ngày nào đó cũng sẽ trở về với họ”, ông nói.

Ngày 26/8, các trận lũ quét và dòng chảy bùn đá nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người khác vẫn mất tích. Theo phân tích của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), vụ sụp đổ sông băng tại dãy Himalaya được cho là đã kích hoạt thảm họa, tạo ra nguồn năng lượng tương đương trận động đất mạnh 5,2 độ richter.

Cô gái rơi từ tầng 8 xuống mái tôn, hành động sau đó khiến tất cả những người ở hiện trường đều kinh ngạc
Tags

malaysia

Nepal

lũ lụt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại