Chuyện gì đang xảy ra với Nhật Kim Anh?

Nhật Kim Anh đang là cái tên xuất hiện nhiều nhất trên MXH hiện tại.

Những ngày gần đây, Nhật Kim Anh bất ngờ trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Điều đáng nói, nguyên nhân không xuất phát từ một sản phẩm âm nhạc mới hay dự án phim ảnh, mà đến từ hiệu ứng lan truyền ngoài mong đợi xoay quanh các video quảng bá thương hiệu cà phê do cô thực hiện.

Nhật Kim Anh đang là cái tên được nhắc nhiều nhất MXH hiện tại

Muôn vàn content chế từ Nhật Kim Anh và thương hiệu cà phê

Loạt video nhanh chóng trở thành chất liệu để cộng đồng mạng sáng tạo meme, video chế và nhiều nội dung giải trí. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt bài đăng liên quan đến Nhật Kim Anh ghi nhận lượng tương tác ấn tượng, từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Nội dung liên quan đến thương hiệu cà phê của Nhật Kim Anh trở thành trò đùa của cả mạng xã hội, giới trẻ ứng dụng cho mọi nội dung đăng tải. Hình ảnh của Nhật Kim Anh phủ sóng dày đặc trên các nền tảng số trong nhiều ngày liên tiếp. Với Nhật Kim Anh, đây có thể xem là một trong những màn "viral" hiếm có, giúp tên tuổi của cô tiếp cận thêm đông đảo khán giả trẻ theo cách không ai ngờ tới.

Với Nhật Kim Anh, đây có thể xem là một trong những màn "viral" hiếm có, giúp tên tuổi của cô tiếp cận thêm đông đảo khán giả trẻ theo cách không ai ngờ tới

Bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, Nhật Kim Anh từng ghi dấu ấn qua hàng loạt ca khúc quen thuộc như Lâu Đài Cát , Thần Thoại , Thua Một Tình Yêu , Tiếng Vĩ Cầm , Mưa Đã Tạnh , Thôi Đừng Chiêm Bao ... Những bản hit này giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu ca nhạc cũng như các bảng xếp hạng Vpop giai đoạn cuối những năm 2000 và đầu thập niên 2010.

Nhật Kim Anh nổi đình đám với nhiều hit trong khoảng những năm đầu 2010s

Sau khi được biết đến với vai trò ca sĩ, cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực diễn xuất qua nhiều bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca , Một Cơn Mê , Tiếng Sét Trong Mưa , Vua Bánh Mì ... Đặc biệt, vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa từng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ và được xem là một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa từng giúp Nhật Kim Anh nổi tiếng quốc dân

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn sớm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh. Nữ nghệ sĩ đầu tư vào mỹ phẩm, làm đẹp và đặc biệt là hệ thống cà phê mang thương hiệu riêng. Theo thông tin doanh nghiệp được công bố, cô tham gia điều hành hoặc góp vốn tại nhiều doanh nghiệp, trong đó có công ty từng tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng chỉ sau vài năm hoạt động. Ở nhiều doanh nghiệp, Nhật Kim Anh nắm tỷ lệ sở hữu chi phối khoảng 50-55%.

Nhật Kim Anh có cuộc sống sang chảnh sau nhiều hoạt động nghệ thuật và kinh doanh thành công

Nhờ hoạt động kinh doanh phát triển ổn định, nữ nghệ sĩ nhiều năm nay được khán giả gọi vui là "phú bà showbiz". Hiện cô sinh sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 200-220 m² tại TP.HCM, được định giá khoảng 20 tỷ đồng. Không gian sống được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng với nhiều cây xanh, hồ cá Koi, sân vườn rộng và nội thất sang trọng. Đây cũng là nơi Nhật Kim Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc quây quần bên gia đình.

Nhật Kim Anh vẫn thường xuyên trở lại với âm nhạc

Sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho diễn xuất và kinh doanh, Nhật Kim Anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ đam mê ca hát. Năm 2025, cô trở lại với MV Cát Bụi Dần Tan Trôi , đánh dấu lần thử sức với màu sắc âm nhạc hiện đại hơn thay vì dòng ballad vốn gắn liền với tên tuổi. Tuy nhiên, sản phẩm tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều khi không ít khán giả cho rằng phần âm nhạc, hình ảnh và cách dàn dựng chưa thực sự phù hợp với chất giọng cũng như hình tượng quen thuộc của nữ ca sĩ. Thậm chí, MV này còn khiến Nhật Kim Anh bị gắn mác nhạc "thảm họa".

Sản phẩm gần đây của Nhật Kim Anh là Ngày Chờ Đêm Mong cũng không quá bứt phá

Chỉ ít tháng sau, cô tiếp tục phát hành MV Ngày Chờ Đêm Mong như một bước đi mới trong hành trình làm mới bản thân và duy trì hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc mới của Nhật Kim Anh không gây tiếng vang lớn vì có phần lỗi thời, chưa phù hợp thị hiếu hiện tại. Thay vào đó, Nhật Kim Anh lại trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ những nội dung quảng bá hãng cà phê riêng của mình.

Nhật Kim Anh lại trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ những nội dung quảng bá hãng cà phê riêng của mình

Ở tuổi ngoài 40, Nhật Kim Anh vẫn gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng săn chắc và cuộc sống sung túc. Từ một ca sĩ sở hữu nhiều bản hit, lấn sân thành công sang diễn xuất rồi xây dựng hệ sinh thái kinh doanh riêng, nữ nghệ sĩ quê Thanh Hóa trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi của Vbiz vừa giữ được sức hút trong làng giải trí, vừa sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ nhờ kinh doanh, đặc biệt ở lĩnh vực cà phê. Bởi vậy, dù nhiều khán giả có thể không còn nhớ hết tên các bản hit của cô, Nhật Kim Anh vẫn luôn là gương mặt quen thuộc và có sức nhận diện lớn trong đời sống giải trí Việt.