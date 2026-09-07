Chuyện gì đã xảy ra với hơn 200 thi thể bị bỏ lại trên núi Everest?

Thi thể trên núi Everest có bị phân hủy không và việc chụp ảnh có bị ngăn cấm?

Núi Everest nắm giữ danh hiệu ấn tượng là ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng nhiều người lại không biết đến một danh hiệu khác đáng sợ hơn của nó: nghĩa địa ngoài trời lớn nhất thế giới.

Kể từ năm 1953, khi Edmund Hillary và Tenzing Norgay lần đầu tiên leo lên đỉnh núi, đã có hơn 4.000 người tiếp bước họ, bất chấp khí hậu khắc nghiệt và địa hình nguy hiểm để đổi lấy vài phút giây vinh quang. Tuy nhiên, một số người trong số họ đã vĩnh viễn không thể rời khỏi ngọn núi, để lại hàng trăm thi thể trên Everest. Dưới đây là một số thắc mắc phổ biến nhất của mọi người về những số phận không may mắn này:

Có bao nhiêu thi thể trên núi Everest?

Tính đến nay, ước tính có hơn 340 người đã thiệt mạng khi leo ngọn núi cao nhất Trái Đất và hiện vẫn còn khoảng 200 thi thể nằm lại trên Everest.

Tại sao các thi thể trên núi Everest lại bị bỏ lại đó?

Những yếu tố khiến Everest trở nên nguy hiểm khi leo cũng chính là những nguyên nhân khiến việc thu hồi các thi thể ngã xuống trở nên vô cùng khó khăn. Khi ai đó qua đời trên Everest, đặc biệt là trong "vùng chết", việc đưa thi thể xuống gần như là điều bất khả thi. Điều kiện thời tiết, địa hình và tình trạng thiếu oxy khiến việc tiếp cận các thi thể vừa gian nan lại vừa tốn kém. Ngay cả khi tìm thấy, các thi thể thường đã bị dính chặt vào mặt đất, đóng băng cố định tại chỗ.

Thi thể trên núi Everest có bị phân hủy không?

Các thi thể bỏ lại trên Everest có xu hướng được bảo quản cực kỳ tốt nhờ nhiệt độ luôn ở mức dưới 0 độ C và lượng oxy thấp. Trên thực tế, thi thể cùng trang thiết bị của họ thường có thể giữ nguyên trạng thái như lúc mới ngã xuống tuyết trong suốt nhiều thập kỷ sau đó.

Hệ lụy về tài chính và đạo đức trong việc thu hồi thi thể trên Everest

Dù nhiều gia đình có người thân tử nạn, các quan chức cũng như những người qua đường trên núi cảm thấy trách nhiệm đạo đức trong việc thu hồi và đưa di cốt về quê nhà, vẫn có một mối lo ngại đạo đức khác đi ngược lại thôi thúc này.

Thực tế là việc thu hồi những thi thể này cực kỳ nguy hiểm cho những người được giao nhiệm vụ, do đó có một yêu cầu đạo đức là phải bảo vệ lực lượng cứu hộ khỏi một chiến dịch có xác suất tử vong hoặc thương vong nghiêm trọng rất cao. Trong khi đó, chi phí để thu hồi một thi thể có thể đắt đỏ tới mức kinh ngạc. Chi phí cho nhân sự và trang thiết bị có thể dễ dàng lên tới hàng chục nghìn USD, đôi khi vượt quá 100.000 USD.

Thung lũng Cầu Vồng: Nghĩa địa mở của Everest

Phần đỉnh núi, khoảng từ độ cao trên 7.900 mét (26.000 feet), được biết đến là "vùng chết" hay “vùng Tử thần”. Nằm trong vùng chết là một khu vực có tên gọi "Thung lũng Cầu Vồng" (Rainbow Valley), đặt theo màu sắc rực rỡ từ áo khoác của vô số nhà leo núi tử nạn vẫn còn nằm lại trên Everest.

Tại vùng Tử thần, lượng oxy chỉ bằng một phần ba so với mực nước biển, và áp suất khí quyển khiến trọng lượng cơ thể cảm giác như nặng hơn gấp 10 lần. Sự kết hợp của hai yếu tố này khiến các nhà leo núi cảm thấy chậm chạp, mất phương hướng, mệt mỏi và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho các cơ quan nội tạng. Vì lý do này, các nhà leo núi thường không trụ quá 48 giờ tại khu vực này. Những người sống sót trở về thường phải chịu những di chứng kéo dài. Còn những người không may mắn bỏ mạng trên Everest thường bị bỏ lại ngay tại chính nơi họ đã ngã xuống.

Liệu có bất kỳ nỗ lực nào để lập đài tưởng niệm hoặc tổ chức lễ an táng trang trọng cho những người leo núi này không?

Đúng vậy, có một số đài tưởng niệm nằm tại Trại Căn cứ Everest dành riêng cho những người đã thiệt mạng trên ngọn núi này.

Những quy tắc hoặc phong tục nào được áp dụng khi chụp ảnh người leo núi đã qua đời?

Nhiều nhà leo núi đã thiệt mạng trên đỉnh Everest - bao gồm Green Boots, Hannelore Schmatz và George Mallory - đều có thi thể được chụp ảnh. Do không có quy định cụ thể nào về việc chụp ảnh như vậy, một số hình ảnh được chụp vì giá trị tin tức và tầm quan trọng lịch sử, trong khi những nhà leo núi khác cảm thấy việc không làm điều này là thể hiện sự tôn trọng hơn.

Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy các thi thể trên đỉnh Everest không?

Việc băng tan do biến đổi khí hậu thực sự đã làm lộ ra những thi thể trên đỉnh Everest mà trước đây không thể nhìn thấy. Ví dụ, 5 thi thể đã được tìm thấy vào năm 2024 sau khi bị băng và tuyết tan làm lộ ra. Theo lời của Aditya Karki, một thiếu tá trong quân đội Nepal, người dẫn đầu đoàn thám hiểm, “Do ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu, (các thi thể và rác thải) đang trở nên dễ nhìn thấy hơn khi lớp tuyết phủ mỏng dần.”

Danh tính của các thi thể mới được phát hiện được xác định như thế nào?

Trong một số trường hợp, ADN cũng như các giấy tờ tìm thấy trên thi thể có thể giúp xác định danh tính người đã khuất. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc thu thập những thứ này là không thể và người leo núi xấu số vẫn chưa được xác định danh tính.

Nguồn: Allthatsinteresting