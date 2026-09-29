Chuyện đời của nữ thần đồng 7 tuổi học cấp 2, 12 tuổi vào ĐH Y

Ở tuổi mà phần lớn bạn bè còn đang học cấp 2, Trần Thư Âm đã trở thành sinh viên Đại học Chiết Giang với 620 điểm thi đại học.

Năm 2017, một cô bé 12 tuổi xuất hiện tại Đại học Chiết Giang và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Khi ấy, Trần Thư Âm vừa hoàn thành kỳ thi đại học với 620 điểm, cao hơn 135 điểm so với điểm chuẩn “một” của kỳ thi năm đó, và được tuyển vào chương trình Y khoa thực nghiệm 5+3 của Đại học Chiết Giang. Đây cũng là một trong những sinh viên trẻ tuổi nhất từng được trường tuyển vào thời điểm đó.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn là khi Trần Thư Âm bước vào giảng đường, cô mới 12 tuổi. Trong khi những người bạn cùng trang lứa vẫn đang học cấp 2, cô đã chuẩn bị trở thành sinh viên đại học. Thời điểm nhập học, cô vừa bước sang tuổi 13 và trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất trong khóa tân sinh viên của Đại học Chiết Giang.

Nhưng hành trình của cô không phải một đường thẳng chỉ toàn điểm số cao. Trước khi trở thành “thần đồng 12 tuổi”, Trần Thư Âm từng trải qua một cú hụt khá bất ngờ: khi mới vào cấp 2, cô chỉ đứng khoảng thứ 300 trong trường.

Trần Thư Âm sinh ra tại Trạm Giang, Quảng Đông. Ngay từ nhỏ, cô đã có niềm yêu thích đặc biệt với sách. Theo tư liệu được Đại học Chiết Giang đăng lại, khi còn bé, cô thường quấn lấy cha để được đọc truyện và có thể ngồi nghe hàng giờ. Khi đã biết tự đọc, cô dành nhiều thời gian rảnh để đọc sách. Cha mẹ cô sau này cũng cho biết gia đình không cho con học thêm hay áp dụng một phương pháp đào tạo đặc biệt nào, mà chủ yếu để cô học theo chương trình của nhà trường.

Trần Thư Âm bộc lộ trí tuệ đặc biệt từ khi sinh ra

Ở tuổi lên 6, Trần Thư Âm bắt đầu học tiểu học. Tuy nhiên, cô nhanh chóng hoàn thành chương trình và mong muốn được học tiếp. Năm 7 tuổi, cô tham gia kỳ thi để vào Trường THCS Trạm Giang số 2, bắt đầu học cùng những học sinh lớn hơn mình nhiều tuổi. Khi ấy, sự chênh lệch tuổi tác giữa Trần Thư Âm và các bạn học có thể lên tới khoảng 6-7 năm.

Nếu chỉ nhìn vào thành tích sau này, nhiều người có thể nghĩ cô bé đã “đi đâu thắng đó” ngay từ đầu. Thực tế lại không như vậy. Ngay trong những kỳ thi đầu tiên ở môi trường mới, Trần Thư Âm chỉ đứng khoảng thứ 300 trong trường. Một cô bé mới 7 tuổi phải học cùng những anh chị lớn hơn mình rất nhiều, vì thế việc chưa thể thích nghi ngay với nhịp học và môi trường mới cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, Trần Thư Âm điều chỉnh cách học. Thành tích của cô dần cải thiện và đến năm thứ hai ở cấp 2, điểm số đã ổn định trong nhóm khoảng 30 học sinh đứng đầu khối. Câu chuyện này sau đó được nhiều nguồn báo chí Trung Quốc nhắc lại như một phần đáng chú ý trong hành trình trở thành “thần đồng” của cô.

Năm 9 tuổi, Trần Thư Âm tiếp tục tạo ra một cột mốc khác khi đạt thành tích đứng thứ 13 toàn thành phố trong kỳ thi vào cấp 3. Nhờ kết quả này, cô được nhận vào lớp thực nghiệm của Trường THPT Trạm Giang số 2, một lớp có tính chọn lọc cao. Theo thông tin được Đại học Chiết Giang công bố, lớp thực nghiệm năm đó chỉ tuyển khoảng 60 học sinh trên toàn thành phố.

Từ đây, tốc độ học tập của cô tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ. Khi các bạn đồng trang lứa vẫn còn đang học cấp 2, Trần Thư Âm đã ngồi trong lớp cấp 3. Cô tiếp tục hoàn thành chương trình trung học và chuẩn bị cho kỳ thi đại học ở độ tuổi mà phần lớn học sinh Trung Quốc vẫn chưa bước vào giai đoạn này.

Năm 2017, Trần Thư Âm tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt 620 điểm. Với kết quả này, cô được Đại học Chiết Giang tuyển vào chương trình Y khoa thực nghiệm 5+3. Theo thông tin của Đại học Chiết Giang, đây là chương trình sau đó được định hướng theo các chuyên ngành như y khoa lâm sàng, nha khoa và nhi khoa.

Thời điểm ấy, hình ảnh một cô bé 12 tuổi trở thành sinh viên đại học lập tức thu hút sự chú ý lớn. Ngày Trần Thư Âm đến trường làm thủ tục nhập học, không ít người thậm chí tưởng cô chỉ đi cùng bố mẹ tới thăm trường. Chỉ đến khi cô nhận phòng ký túc xá, mọi người mới biết cô chính là tân sinh viên. Thế nhưng, điều đáng chú ý là chính Trần Thư Âm lại không xem mình là một người quá đặc biệt.

Trong những cuộc phỏng vấn thời điểm nhập học, cô cho biết mình không cảm thấy khoảng cách tuổi tác là vấn đề lớn. Cô vẫn giao tiếp, học tập và chơi cùng các bạn như bình thường. Các bạn cùng lớp cũng không đối xử với cô như một “người ngoài hành tinh” chỉ vì cô nhỏ tuổi hơn rất nhiều.

Nữ thần đồng được yêu thích vì khiêm tốn

Gia đình cô cũng không muốn biến con gái thành một “dự án thần đồng”. Cha mẹ Trần Thư Âm từng nói với truyền thông rằng cô không học thêm, cũng không được bố mẹ kèm cặp đặc biệt mà chủ yếu học theo nhịp của giáo viên. Điều họ quan tâm hơn là con gái có thể học tập và sinh hoạt bình thường, đồng thời tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Ngay từ khi chuẩn bị vào đại học, Trần Thư Âm đã thể hiện khá rõ định hướng của mình. Cô chọn ngành y vì đây là lĩnh vực bản thân yêu thích, đồng thời nói rằng muốn đi theo con đường nghiên cứu. Trong kỳ nghỉ hè trước khi nhập học, cô đã chủ động đọc những tài liệu liên quan đến y học, trong đó có sách về di truyền học.

Sau khi bước vào Đại học Chiết Giang, sự quan tâm của truyền thông dành cho Trần Thư Âm dần giảm xuống. Gia đình cô hạn chế các cuộc phỏng vấn để cô có thể tập trung vào việc học và trải nghiệm cuộc sống đại học như một sinh viên bình thường. Chính Trần Thư Âm cũng không xây dựng hình ảnh công chúng hay tiếp tục xuất hiện thường xuyên trên truyền thông. Và đây cũng là phần khiến câu chuyện của cô trở nên khác biệt.

Một cô bé từng được truyền thông gọi là “thiên tài” lại không cố gắng duy trì ánh hào quang ấy. Những năm sau khi nhập học, thông tin đáng tin cậy về cuộc sống cá nhân và quá trình học tập cụ thể của Trần Thư Âm xuất hiện khá ít trên các nguồn chính thống. Đại học Chiết Giang hiện vẫn lưu lại câu chuyện về cô trong tư liệu của trường, trong đó ghi nhận định hướng của cô là tiếp tục học tập và hướng tới con đường nghiên cứu.

Trong khi đó, trên mạng xã hội và một số trang tin không chính thống xuất hiện nhiều thông tin khác nhau về việc cô đã tốt nghiệp, tiếp tục học lên hay tham gia nghiên cứu y khoa. Tuy nhiên, những thông tin này không có đủ xác nhận từ Đại học Chiết Giang hoặc nguồn chính thức để có thể khẳng định chắc chắn. Vì vậy, điều có thể nói một cách chắc chắn ở thời điểm hiện tại là: sau khi trở thành hiện tượng truyền thông năm 2017, Trần Thư Âm gần như rời khỏi sự chú ý của công chúng và tiếp tục con đường học thuật mà cô từng lựa chọn.

Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng nhớ nhất có lẽ không nằm ở những con số như 7 tuổi học cấp 2 hay 12 tuổi vào đại học. Bởi ngay cả một “thần đồng” cũng từng có lúc đứng khoảng thứ 300, từng phải làm quen với môi trường mới và tự tìm cách lấp những khoảng trống kiến thức của mình.

Trần Thư Âm từng nói mình không có gì quá đặc biệt, còn cha mẹ cô cũng không cho rằng con gái sở hữu một “bí quyết giáo dục thần kỳ”. Điều được Đại học Chiết Giang ghi nhận rõ hơn cả là niềm yêu thích đọc sách, khả năng tự học và mong muốn theo đuổi lĩnh vực mình thực sự quan tâm.

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