Chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" sẽ đưa người dân và du khách trở lại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra trong 3 ngày (22-24/11), từ 8h đến 18h tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk (số 2 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột). Hoạt động được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), các hình ảnh lịch sử được tái hiện một cách sinh động.

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người tham gia như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những hình ảnh về Quảng trường Ba Đình, lễ đài, dòng người và thời khắc lịch sử được tái hiện một cách trực quan sinh động. Người trải nghiệm không chỉ quan sát một sự kiện lịch sử mà có cảm giác đang hiện diện giữa quảng trường, cùng hàng vạn đồng bào chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Chương trình lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thu hút hơn 35.000 lượt người trải nghiệm tại Thủ đô.

Người dân đủ mọi lứa tuổi hào hứng với chương trình ý nghĩa.

Sau đó, chương trình tiếp tục đến nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ninh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (TP.HCM) và Công viên APEC (Đà Nẵng). Gần đây nhất, chương trình diễn ra tại Phố sách Hà Nội trong hai ngày 10 và 11/10 ghi nhận hơn 3.000 lượt khách tham gia.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho biết, việc tổ chức chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng thể hiện tinh thần đổi mới của VOV trong xây dựng các sản phẩm báo chí, truyền thông. Theo ông, chương trình đã được đưa đến nhiều địa phương và nhận được sự quan tâm của công chúng.

Theo lãnh đạo VOV, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở số lượng người tham gia mà còn ở những cảm xúc được khơi gợi qua trải nghiệm. Từ đó, chương trình góp phần vun đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử.