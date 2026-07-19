Chúng tôi là thế hệ đầu tiên tự thiết kế cuộc sống của chính mình

Khi những câu trả lời cho câu hỏi về hạnh phúc, thành công,... trong cuộc sống không còn giống với định nghĩa của nhiều người.

Thành công không còn chỉ có một đáp án. Với nhiều người bước vào tuổi 30 hôm nay, trưởng thành không còn là đi theo một lộ trình có sẵn, mà là tự quyết định mình muốn sống như thế nào.

Không còn một kịch bản duy nhất

Nếu hỏi bố mẹ ở tuổi 30, cuộc sống nên diễn ra như thế nào, rất nhiều người sẽ có cùng một câu trả lời. Học xong, đi làm, lập gia đình, mua nhà, sinh con, cố gắng gắn bó với một công việc ổn định và tích lũy cho tương lai. Đó không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là một "kịch bản" được xã hội mặc nhiên chấp nhận. Có thể mỗi người đi nhanh hay chậm, nhưng đích đến thường khá giống nhau.

Những người ở tuổi 30 hôm nay vẫn đi làm, vẫn mua nhà, vẫn kết hôn, vẫn sinh con. Nhưng điều đã thay đổi là họ không còn tin chỉ có một cách đúng để trưởng thành. Có người mua nhà rất sớm vì muốn ổn định. Có người chủ động thuê nhà thêm nhiều năm để đổi lấy sự linh hoạt. Có người rời vị trí quản lý dù mức lương cao hơn vì không muốn đánh đổi toàn bộ thời gian cho công việc. Có người chuyển sang căn hộ nhỏ hơn nhưng gần công ty để mỗi ngày có thêm gần hai tiếng cho bản thân và gia đình. Có người dành khoản thưởng đầu tiên để mua vàng. Có người dùng số tiền ấy cho một chuyến du lịch dài ngày. Cũng có người quyết định đầu tư cho sức khỏe trước khi nghĩ đến bất kỳ khoản đầu tư nào khác.

Khi trưởng thành không còn là một kịch bản duy nhất. Ảnh minh họa.

Nhìn bề ngoài, những lựa chọn ấy rất khác nhau. Nhưng điểm chung là chúng đều bắt đầu từ một câu hỏi: "Mình thật sự muốn sống như thế nào?"

Từ "điều gì đúng?" sang "điều gì phù hợp?"

Có lẽ sự thay đổi lớn nhất của thế hệ này không nằm ở việc có nhiều lựa chọn hơn, mà nằm ở cách họ đưa ra lựa chọn.

Trước đây, câu hỏi thường là: Điều gì đúng? Điều gì nên làm? Điều gì được xem là thành công? Bây giờ, câu hỏi dần trở thành: Điều gì phù hợp với mình?

Chính sự thay đổi đó khiến những quyết định tưởng rất nhỏ cũng mang một ý nghĩa khác. Một căn hộ gần công ty không chỉ là câu chuyện về vị trí, mà là quyết định đổi diện tích lấy thời gian. Một chiếc robot hút bụi không chỉ là món đồ gia dụng, mà là cách mua lại sáng cuối tuần để nghỉ ngơi hoặc chơi với con. Đi bộ đi làm không còn đơn thuần là tập thể dục, mà là cách nhiều người đầu tư cho sức khỏe của mình trong 10 năm tới. Một khoản tiền gửi tiết kiệm hay vài chỉ vàng cũng không chỉ là bài toán sinh lời, mà là cảm giác yên tâm trước những điều không thể đoán trước của cuộc sống.

Điều thú vị là rất nhiều lựa chọn của tuổi 30 không còn hướng đến việc chứng minh điều gì với người khác. Chúng hướng đến việc khiến cuộc sống của chính mình dễ chịu hơn.

Thành công không còn giống nhau

Có một thời, thành công được đo bằng những cột mốc khá rõ ràng: chức vụ cao hơn, lương nhiều hơn, nhà lớn hơn, xe đẹp hơn. Ngày nay, những thước đo ấy vẫn còn giá trị, nhưng không còn là tất cả.

Có người coi thành công là được lên vị trí quản lý trước tuổi 35. Có người lại thấy thành công khi hầu như tối nào cũng ăn cơm cùng gia đình. Có người muốn sở hữu căn hộ đầu tiên trước 30. Có người chấp nhận thuê nhà thêm vài năm để đổi lấy trải nghiệm sống ở thành phố mình yêu thích. Có người dành phần lớn thu nhập để đầu tư. Có người dùng khoản tiền đó để học thêm một kỹ năng mới hoặc đi du lịch.

Không phải vì thế hệ này ít tham vọng hơn. Ngược lại, họ vẫn muốn phát triển, vẫn muốn kiếm nhiều tiền hơn, vẫn muốn có một cuộc sống tốt hơn. Chỉ là họ không còn mặc định rằng mọi người phải theo đuổi cùng một đích đến.

Thiết kế cuộc sống bằng những lựa chọn rất nhỏ

Điều khiến tôi thích nhất ở cách người 30 tuổi sống không phải là những quyết định lớn, mà là hàng trăm lựa chọn nhỏ diễn ra mỗi ngày.

Một người quyết định đi bộ về nhà vài buổi mỗi tuần. Một người hạn chế đồ uống có đường và tập uống nước lọc nhiều hơn. Một người bắt đầu khám sức khỏe định kỳ dù cơ thể chưa có dấu hiệu bất thường. Một người mua một chiếc nệm tốt hơn sau nhiều năm ngủ không ngon. Một người từ chối lịch họp sau 18h để kịp về ăn tối với con. Một người chọn sống gần công ty thay vì gần trung tâm.

Ảnh minh họa.

Nhìn riêng lẻ, không lựa chọn nào đủ lớn để thay đổi cuộc đời chỉ sau một đêm. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng tạo nên một điều quan trọng hơn: cách mỗi người muốn sống.

Có lẽ đó cũng là lý do những cuộc trò chuyện của tuổi 30 bây giờ xoay quanh năng lượng, giấc ngủ, sức khỏe, tài chính, thời gian hay chất lượng sống nhiều hơn trước. Không phải vì người ta bỗng trở nên thực dụng hay sợ già đi. Mà vì lần đầu tiên, họ hiểu rằng cuộc sống không chỉ được quyết định bởi vài cột mốc lớn, mà còn bởi cách mình trải qua từng ngày.

Trưởng thành là tự viết lấy đáp án của mình

Thế hệ nào cũng phải đối mặt với những áp lực riêng. Người 30 tuổi hôm nay cũng vậy. Họ vẫn lo về công việc, tài chính, nhà cửa, con cái và tương lai. Nhưng có một điểm khác: thay vì chỉ cố gắng hoàn thành những kỳ vọng có sẵn, ngày càng nhiều người chủ động viết lại định nghĩa về một cuộc sống tốt.

Với người này, đó là một công việc có thể tan làm đúng giờ. Với người khác, đó là căn nhà gần nơi mình muốn sống hơn là căn nhà lớn nhất có thể. Có người ưu tiên tích lũy. Có người ưu tiên trải nghiệm. Có người chọn sự ổn định. Có người tiếp tục thử những con đường mới. Không có lựa chọn nào đại diện cho tất cả.

Có lẽ đó mới là điều đáng chú ý nhất về thế hệ trưởng thành hôm nay. Chúng tôi không phải thế hệ thành công nhất, cũng không phải thế hệ ít áp lực nhất. Nhưng có lẽ là một trong những thế hệ đầu tiên coi cuộc sống không phải là một lộ trình cần hoàn thành, mà là một bản thiết kế có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Có khi hạnh phúc là được ăn món mình thích, đi du lịch tới những nơi mình muốn khám phá. Ảnh minh họa.

Có thể nhiều năm nữa, khi nhìn lại, người ta sẽ không nhớ thế hệ này đã mua bao nhiêu căn nhà, đổi bao nhiêu công việc hay đầu tư vào loại tài sản nào. Nhưng có lẽ họ sẽ nhớ đây là thế hệ đầu tiên dành rất nhiều thời gian để tự hỏi mình muốn sống ra sao, rồi đủ kiên nhẫn để điều chỉnh cuộc sống từng chút một theo câu trả lời ấy.

Đó là lý do cùng ở tuổi 30, có người chuyển nhà để gần công ty hơn, có người chọn đi bộ về nhà thay vì bắt xe, có người mua robot hút bụi để đổi lấy sáng cuối tuần, có người dành tiền mua vàng, có người dành tiền cho một chuyến đi, có người từ chối một công việc nhiều tiền hơn để có thêm thời gian cho gia đình. Nhìn từ bên ngoài, những lựa chọn ấy có thể chẳng giống nhau. Nhưng chúng đều xuất phát từ cùng một niềm tin: một cuộc sống tốt không phải là cuộc sống giống người khác, mà là cuộc sống phù hợp với mình.

Có lẽ đó mới là điều đáng nhớ nhất về thế hệ trưởng thành hôm nay. Không phải chúng tôi có nhiều hơn các thế hệ trước, mà là lần đầu tiên, rất nhiều người coi cuộc đời mình như một bản thiết kế luôn có thể điều chỉnh. Và có lẽ, trưởng thành cũng không còn là việc hoàn thành một lộ trình có sẵn, mà là đủ hiểu bản thân để mỗi lần đứng trước một lựa chọn, biết mình đang xây thêm một viên gạch cho cuộc sống mà mình thật sự muốn sống.

Hà Nguyên.