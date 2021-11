Chung kết Olympia: "Nóng bỏng'' ở điểm cầu xứ Nghệ của thí sinh cuối cùng

Từ 7h sáng 14/11, cả trăm thầy trò và các thế hệ học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh, Nghệ An) đã có mặt tại trường cũng là điểm cầu trực tiếp của trận chung kết Olympia để cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh. Không khí điểm cầu rất sôi động từ những màn văn nghệ "cây nhà lá vườn" do các học sinh trong trường thể hiện.



Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên năm nay quy mô điểm cầu trực tiếp tại Nghệ An được rút gọn, chỉ tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trước đó vào năm 2019, điểm cầu trực tiếp của trận chung kết được đưa về Nghệ An và tổ chức tại quảng trường Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng nghìn người.

Điểm cầu truyền hình trực tiếp tổ chức tại THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Đây là lần đầu tiên MC Khánh Vy - cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trở lại trường trên cương vị là MC chính thức của Chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

MC Khánh Vy về "khuấy động" không khí tại điểm cầu trực tiếp ở Nghệ An.

Chia sẻ trong không khí sôi động tại điểm cầu trực tiếp, Cao Thị Lan Thanh - Hiệu phó Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ: "Khi đón nhận thông tin cầu truyền hình thì ngoài cảm xúc vui mừng, chúng tôi cũng rất lo lắng về về công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì việc triển khai cầu truyền hình phải đảm bảo hai mục tiêu, đó là vẫn đảm bảo không khí tươi vui; cổ động viên vẫn phải đảm bảo các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch".

Không khí sôi động, nóng bỏng tại điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết Olympia tại Nghệ An

Theo cô Thanh, cầu truyền hình năm nay sẽ tổ chức với quy mô nhỏ, chỉ hơn 100 người tham dự. Tất cả các khách mời và các cổ động viên sẽ đeo khẩu trang khi vào điểm cầu và được xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự trận chung kết và kiểm tra các điều kiện về phòng chống dịch bệnh.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho hay, đây là lần thứ 4 điểm cầu chương trình Đường lên đỉnh Olympia về với Nghệ An và là lần thứ 2 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có học sinh vào tới vòng chung kết năm.

Cả trăm người cổ vũ nhiệt tình cho thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh.

"Ngành giáo dục Nghệ An rất vinh dự bởi có học trò vào tới trận chung kết năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Chúng tôi tin tưởng rằng, Duy Anh sẽ lần thứ 2 đem vòng nguyệt quế đến với nhà trường cũng như tỉnh Nghệ An", ông Thành nói.

Được biết, thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh (học sinh lớp chuyên Vật Lý, trường THPT chuyên Phan Bội Châu) là thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết Olympia mùa 21. Trước đó Duy Anh đã xuất sắc vượt qua các cuộc thi vòng loại ở trường, thi tuần, tháng và quý.

Thầy cô, người thân cũng đến điểm cầu trực tiếp cổ vũ cho Duy Anh.

Những màn văn nghệ cây nhà lá vườn trước cuộc thi khiến không khí càng sôi động.

Học sinh trường biểu diễn văn nghệ trong điểm cầu truyền hình.

MC Khánh Vy dẫn chương trình tại điểm cầu trực tiếp.

Cả trăm học sinh cùng mang chung màu áo da cam để cổ vũ cho Duy Anh.