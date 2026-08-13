Chùm ảnh NHẬT THỰC toàn phần vừa xuất hiện trên Trái đất: 2 phút phép màu bóng tối bao trùm, ban ngày biến thành màn đêm

Mặt trăng nhỏ bé đã che khuất hoàn toàn Mặt trời trong khoảnh khắc hiếm hoi.

Ngày 12/8, nhật thực toàn phần đã quét qua châu Âu và hàng triệu người đổ xô đến các địa điểm quan sát lý tưởng trên khắp Iceland và Tây Ban Nha để chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.

Hiện tượng thiên văn này xảy ra khi Mặt Trăng di chuyển giữa Mặt Trời và Trái Đất, tạo ra một bóng tối trên hành tinh của chúng ta, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời ở một số khu vực trên thế giới.

Người dân ở Greenland, Iceland, miền bắc nước Nga, Tây Ban Nha và một phần nhỏ của Bồ Đào Nha đã chứng kiến bầu trời tối sầm lại trong khoảng hai phút. Những người ở Tây Ban Nha đã được tận hưởng một hiện tượng nhật thực hoàng hôn hiếm hoi và sau đó được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc hình lưỡi liềm.

Trong khi đó, hiện tượng nhật thực một phần, trong đó mặt trăng dường như "cắn" một phần mặt trời, đã xảy ra ở miền bắc Hoa Kỳ, Canada, phần lớn châu Âu và tây bắc châu Phi.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1905, lục địa Tây Ban Nha có thể chứng kiến Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời. Nhưng thời gian chờ đợi hiện tượng tương tự tiếp theo sẽ không quá lâu. Theo NASA, lần nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ đi qua miền nam Tây Ban Nha, Bắc Phi, Ả Rập Xê Út và Yemen vào ngày 2 tháng 8 năm 2027.

Dưới đây là những bức hình ấn tượng ghi lại nhật thực toàn phần năm nay:

Trong bức ảnh nhật thực toàn phần được chụp từ đài quan sát ở Arcos de las Salinas, Tây Ban Nha, vào thứ Tư, ngày 12 tháng 8, mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời. Ảnh: Reuters

Hiện tượng nhật thực được quan sát thấy phía trên hình bóng của tượng bò tót Osborne ở Navarrete, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Mặt trăng khuất sau đường chân trời của mặt trời, phía sau nhà thờ Notre-Dame de la Garde ở Marseille, Pháp. Ảnh: AFP qua Getty Images

Hiện tượng nhật thực một phần được quan sát thấy phía trên Tháp St. Michael ở Glastonbury, Anh. Ảnh: Reuters

Trong hiện tượng nhật thực ở New York, mặt trăng hầu như không che khuất mặt trời. Ảnh: Reuters

Người dân ở Berlin đang quan sát hiện tượng nhật thực một phần. Ảnh: Reuters

Một con cá nhảy vọt khỏi mặt nước khi mặt trăng che khuất một phần mặt trời lặn dọc bờ biển Fregene, Ý. Ảnh: Reuters

Người dân ở Berlin quay video cảnh mặt trăng che khuất một phần mặt trời. Ảnh: Reuters

Hiệu ứng vòng kim cương được quan sát thấy ngay trước thời điểm nhật thực toàn phần ở Lodoso, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Trong bức ảnh chụp gần Hodgdon, Maine, Trạm Vũ trụ Quốc tế hiện lên như một bóng đen trước nền mặt trời. Cảnh nhật thực một phần bị che khuất bởi mây. Ảnh: Joel Kowsky/NASA

Người dân đeo kính bảo hộ để xem nhật thực ở Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters

Nguồn: CNN