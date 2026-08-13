HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chùm ảnh NHẬT THỰC toàn phần vừa xuất hiện trên Trái đất: 2 phút phép màu bóng tối bao trùm, ban ngày biến thành màn đêm

Chi Chi
|

Mặt trăng nhỏ bé đã che khuất hoàn toàn Mặt trời trong khoảnh khắc hiếm hoi.

Ngày 12/8, nhật thực toàn phần đã quét qua châu Âu và hàng triệu người đổ xô đến các địa điểm quan sát lý tưởng trên khắp Iceland và Tây Ban Nha để chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.

Hiện tượng thiên văn này xảy ra khi Mặt Trăng di chuyển giữa Mặt Trời và Trái Đất, tạo ra một bóng tối trên hành tinh của chúng ta, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời ở một số khu vực trên thế giới.

Người dân ở Greenland, Iceland, miền bắc nước Nga, Tây Ban Nha và một phần nhỏ của Bồ Đào Nha đã chứng kiến bầu trời tối sầm lại trong khoảng hai phút. Những người ở Tây Ban Nha đã được tận hưởng một hiện tượng nhật thực hoàng hôn hiếm hoi và sau đó được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc hình lưỡi liềm.

Trong khi đó, hiện tượng nhật thực một phần, trong đó mặt trăng dường như "cắn" một phần mặt trời, đã xảy ra ở miền bắc Hoa Kỳ, Canada, phần lớn châu Âu và tây bắc châu Phi.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1905, lục địa Tây Ban Nha có thể chứng kiến Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời. Nhưng thời gian chờ đợi hiện tượng tương tự tiếp theo sẽ không quá lâu. Theo NASA, lần nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ đi qua miền nam Tây Ban Nha, Bắc Phi, Ả Rập Xê Út và Yemen vào ngày 2 tháng 8 năm 2027.

Dưới đây là những bức hình ấn tượng ghi lại nhật thực toàn phần năm nay:

Trong bức ảnh nhật thực toàn phần được chụp từ đài quan sát ở Arcos de las Salinas, Tây Ban Nha, vào thứ Tư, ngày 12 tháng 8, mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời. Ảnh: Reuters

Hiện tượng nhật thực được quan sát thấy phía trên hình bóng của tượng bò tót Osborne ở Navarrete, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Mặt trăng khuất sau đường chân trời của mặt trời, phía sau nhà thờ Notre-Dame de la Garde ở Marseille, Pháp. Ảnh: AFP qua Getty Images

Hiện tượng nhật thực một phần được quan sát thấy phía trên Tháp St. Michael ở Glastonbury, Anh. Ảnh: Reuters

Trong hiện tượng nhật thực ở New York, mặt trăng hầu như không che khuất mặt trời. Ảnh: Reuters

Người dân ở Berlin đang quan sát hiện tượng nhật thực một phần. Ảnh: Reuters

Một con cá nhảy vọt khỏi mặt nước khi mặt trăng che khuất một phần mặt trời lặn dọc bờ biển Fregene, Ý. Ảnh: Reuters

Người dân ở Berlin quay video cảnh mặt trăng che khuất một phần mặt trời. Ảnh: Reuters

Hiệu ứng vòng kim cương được quan sát thấy ngay trước thời điểm nhật thực toàn phần ở Lodoso, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Trong bức ảnh chụp gần Hodgdon, Maine, Trạm Vũ trụ Quốc tế hiện lên như một bóng đen trước nền mặt trời. Cảnh nhật thực một phần bị che khuất bởi mây. Ảnh: Joel Kowsky/NASA

Người dân đeo kính bảo hộ để xem nhật thực ở Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters

Nguồn: CNN

Không phải Gia Cát Lượng, mưu sĩ khiến Tào Tháo e sợ đến mức không dám xưng đế là ai?
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại