Chùm ảnh New York lũ lụt kinh hoàng do bão Ida, nước đục ngầu như... Milo phủ toàn thành phố

Bão Ida đã tàn phá 6 bang ở đông bắc Hoa Kỳ. Lũ quét và lốc xoáy đã khiến hàng chục người thiệt mạng và số người chết vẫn chưa được thống kê rõ ràng.

BBC báo cáo ít nhất 45 người chết, CNN đưa tin ít nhất 46, trong khi The New York Times đưa ra con số 43. NYT nói rằng nhiều người đã thiệt mạng trong các căn hộ có tầng hầm bởi tàn tích của một cơn bão tấn công New Orleans trước đó.

Để hiểu tình hình nghiêm trọng như thế nào, Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã ban hành Tình trạng khẩn cấp về lũ quét tại thành phố New York. Lần đầu tiên trong lịch sử, đây là một bằng chứng nữa cho thấy biến đổi khí hậu là có thật và những tác động của nó là rất khủng khiếp.

Hình ảnh tại sân vận động thành phố New York

Lũ quét tràn vào các căn hộ văn phòng tại khu vực Brooklyn

Người dân thậm chí không thể tham gia giao thông khi mực nước tăng cao

Lũ lụt tại các sân ga ngầm

Không nơi nào là không ngập lụt trên khắp các quận ở New York

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng cần phải có "khoản đầu tư lịch sử" để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay, đó là "vấn đề sinh tử".

Các bức ảnh từ thành phố New York cho thấy lũ lụt ngày tận thế mà người dân thành phố đang phải đối phó. Và nó thật đáng sợ cũng như thật đau lòng.

Những căn hộ dưới tầng hầm như thế này đã khiến rất nhiều người tử vong

Sân ga ngầm dưới New York bị ngập lụt vô cùng nghiêm trọng

Những nơi đậu xe cũng không phải ngoại lệ

Không căn hộ nào ở Queens là không ngập

Một số người chán tới mức chẳng buồn lo nữa!

Một số người tranh thủ nghịch ngợm

Nhưng hầu hết là đều bực mình do những thứ thế này đây!

Anh chàng này cứ như đang đi thẳng vào Titanic vậy

Kinh dị quá...

Bệnh viện Englewood thậm chí cũng không thoát khỏi thảm cảnh