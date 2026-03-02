Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua

Căng thẳng leo thang và hệ lụy lan rộng sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran.
Các hình ảnh từ khắp Trung Đông cho thấy sự leo thang căng thẳng và hệ lụy lan rộng sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào Iran. Tên lửa và các cuộc không kích đã đánh trúng nhiều địa điểm trên khắp lãnh thổ Iran vào thứ Bảy khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhắm vào các mục tiêu tại Tehran và nhiều thành phố khác. Nhiều báo cáo cho thấy các vụ nổ đã xảy ra tại các khu phức hợp chính trị và an ninh.
Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, Israel và các mục tiêu khác trên khắp Trung Đông, đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng khu vực. Các hình ảnh và video đã được xác thực cho thấy tác động của các cuộc tấn công tại Tehran, Tel Aviv, Dubai và Bahrain.