Chuẩn bị ướp xác, nhân viên nhà tang lễ chết lặng khi cô gái trong túi đựng thi thể bất ngờ mở mắt

Một thủ tục tưởng chỉ còn diễn ra theo đúng quy trình tại nhà tang lễ đã bất ngờ biến thành cuộc chạy đua giành lại sự sống cho cô gái 20 tuổi.

Nhà tang lễ phát hiện điều không ai ngờ tới

Đầu năm 2026, vụ việc của Timesha Beauchamp và nhà tang lễ thành phố nơi cô sinh sống tiếp tục được nhắc lại sau khi gia đình đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu USD.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 23/8/2020 tại thành phố Southfield, vùng ngoại ô Detroit, bang Michigan, Mỹ. Nhân vật chính là Timesha Beauchamp, cô gái 20 tuổi mắc bệnh bại não.

Sáng hôm đó, mẹ của Timesha phát hiện con gái nằm bất động trong phòng ngủ nên lập tức gọi số cấp cứu 911. Nhóm nhân viên y tế và cứu hỏa nhanh chóng có mặt, tiến hành hồi sức tim phổi và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn.

Sau một thời gian cấp cứu nhưng không thấy tình trạng cải thiện, nhóm cứu hộ liên hệ với một bác sĩ qua điện thoại. Dựa trên những dữ liệu được cung cấp từ hiện trường, bác sĩ đồng ý xác nhận Timesha đã tử vong mà không trực tiếp có mặt tại căn nhà.

Tuy nhiên, người thân của cô gái cho biết họ vẫn cảm nhận được mạch và nhìn thấy phần ngực của Timesha chuyển động. Theo tài liệu của tòa án, gia đình đã nhiều lần thông báo điều này với nhóm cứu hộ.

Vụ việc của Timesha Beauchamp và nhà tang lễ thành phố nơi cô sinh sống tiếp tục được nhắc lại sau khi gia đình đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu USD. (Ảnh: People)

Những người có mặt quay lại kiểm tra nhưng cho rằng các chuyển động chỉ là phản ứng của cơ thể sau khi sử dụng thuốc trong quá trình hồi sức. Gia đình sau đó được cung cấp mã hồ sơ của cơ quan giám định y khoa và hướng dẫn liên hệ với nhà tang lễ để lo hậu sự.

Vài giờ sau, Timesha được quấn trong một tấm vải, đặt vào túi đựng thi thể rồi chuyển tới nhà tang lễ.

Đến thời điểm này, tất cả những người liên quan đều tin rằng cô gái trẻ đã qua đời. Nhân viên tại đây bắt đầu chuẩn bị những công việc cần thiết trước khi tiến hành ướp xác.

Nhưng ngay khi chiếc túi được mở ra, một cảnh tượng bất thường xuất hiện.

Nhân viên nhà tang lễ phát hiện đôi mắt Timesha đang mở. Lồng ngực cô vẫn chuyển động và cô có biểu hiện thở hổn hển. Người phụ nữ được cho là đã tử vong thực tế vẫn còn sống.

Không còn thời gian để chần chừ, nhà tang lễ lập tức gọi lực lượng cấp cứu. Timesha được đưa trở lại bệnh viện, đặt máy thở và điều trị trong tình trạng nghiêm trọng.

Khoảnh khắc đáng lẽ là bước đầu của quá trình chuẩn bị tang lễ bất ngờ biến thành cuộc chạy đua với thời gian. Gia đình cô gái vừa trải qua cú sốc khi được thông báo con đã mất, nay lại nhận tin Timesha vẫn còn dấu hiệu sống.

Mẹ của Timesha, bà Erica Lattimore, sau này cho biết việc phải chuẩn bị tâm lý cho cái chết của con rồi bất ngờ nghe rằng con vẫn còn sống là trải nghiệm vô cùng đau đớn đối với cả gia đình.

Khoản dàn xếp 3,25 triệu USD sau hơn 5 năm

Dù được nhân viên nhà tang lễ phát hiện kịp thời và đưa trở lại bệnh viện, Timesha không thể hồi phục hoàn toàn.

Cô tiếp tục được điều trị trong khoảng hai tháng nhưng qua đời ngày 18/10/2020. Luật sư của gia đình cho rằng cô bị tổn thương não nghiêm trọng vì thiếu oxy trong thời gian dài. Phía gia đình cáo buộc việc Timesha bị tuyên bố tử vong quá sớm đã khiến cô không được đưa đến bệnh viện và tiếp nhận điều trị kịp thời.

Sau cái chết của Timesha, gia đình khởi kiện các nhân viên cấp cứu và thành phố Southfield, yêu cầu bồi thường 50 triệu USD. Vụ kiện kéo dài nhiều năm và trải qua nhiều vòng tranh luận về trách nhiệm cũng như quyền miễn trừ dành cho nhân viên công vụ.

Năm 2024, Tòa Phúc thẩm bang Michigan cho rằng tòa cấp dưới đã quá vội vàng khi bác bỏ một phần vụ kiện trước khi quá trình thu thập chứng cứ được tiến hành đầy đủ. Tòa giữ nguyên quyết định loại hai cảnh sát khỏi vụ kiện nhưng cho phép những cáo buộc liên quan đến nhóm nhân viên y tế tiếp tục được xem xét.

Dù được nhân viên nhà tang lễ phát hiện kịp thời và đưa trở lại bệnh viện, Timesha không thể hồi phục hoàn toàn. (Ảnh: People)

Đầu tháng 1/2026, thành phố Southfield đồng ý dàn xếp vụ việc với số tiền 3,25 triệu USD, tương đương hơn 85 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo.

Trong tuyên bố được AP và People dẫn lại, chính quyền thành phố cho biết không có giải pháp nào có thể đảo ngược bi kịch xảy ra ngày 23/8/2020 hoặc xoa dịu hoàn toàn nỗi đau mà gia đình Timesha phải trải qua.

Thành phố cũng nhấn mạnh vụ việc diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt phức tạp, vào thời điểm đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ y tế. Việc chấp nhận dàn xếp không đồng nghĩa với một bản án xác định toàn bộ trách nhiệm của các bên.

Luật sư đại diện gia đình gọi đây là một kết thúc "buồn vui lẫn lộn". Khoản tiền có thể khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 5 năm, nhưng không thể đưa cô gái trẻ trở về.

Câu chuyện của Timesha gây ám ảnh bởi chỉ ít phút nữa, nhân viên nhà tang lễ có thể đã tiến hành công việc ướp xác đối với một người vẫn còn thở.

Chính khoảnh khắc chiếc túi đựng thi thể được mở ra đã giúp Timesha được đưa trở lại bệnh viện. Dù kết thúc cuối cùng vẫn là một bi kịch, vụ việc đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quy trình xác nhận tử vong, việc lắng nghe phản ánh từ người thân và trách nhiệm kiểm tra lại dấu hiệu sinh tồn trước khi một người được chuyển đến nhà tang lễ.

Theo AP, People và Tòa Phúc thẩm bang Michigan