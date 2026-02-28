Chuẩn bị đầu tư 2,5 tỷ USD xây nhà máy, một hãng xe châu Âu bỗng chùn chân trước cánh cửa vào nước Mỹ vì 1 lý do

Áp lực chi phí từ chính sách thuế quan mới

Giám đốc điều hành tập đoàn Volkswagen AG, ông Oliver Blume, vừa xác nhận kế hoạch xây dựng nhà máy Audi tại Mỹ đang gặp trở ngại lớn.

Nguyên nhân chính xuất phát từ các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với ô tô nhập khẩu từ châu Âu.

Theo báo cáo tài chính, tập đoàn Volkswagen đã phải chi trả tới 2,1 tỷ Euro, tương đương khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ, tiền thuế chỉ trong 9 tháng năm 2025.

Volkswagen đã có nhà máy tại Mỹ nhưng Audi thì không.

Mức chi phí phát sinh khổng lồ này đã làm thay đổi hoàn toàn các tính toán kinh tế ban đầu của hãng. Ông Blume khẳng định rằng trong bối cảnh gánh nặng thuế quan không thay đổi, doanh nghiệp không thể huy động thêm các nguồn vốn đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng.

Tập đoàn hiện ưu tiên mục tiêu giảm chi phí trong ngắn hạn và tìm kiếm một môi trường kinh doanh ổn định hơn trong dài hạn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thách thức trong việc cạnh tranh và giữ vững thị phần

Tập đoàn Volkswagen còn đang đối mặt với bài toán nan giải tại Mỹ khi thị phần hiện tại chỉ dừng lại ở mức khoảng 4%. Hãng đang tụt hậu khá xa so với đối thủ trực tiếp là Toyota cũng như các hãng xe khác.

Trước thực tế khó khăn, lãnh đạo tập đoàn đã phải điều chỉnh mục tiêu chiếm lĩnh 10% thị phần xuống thành các bước tiến nhỏ và thận trọng hơn.

Với Audi, điểm yếu của hãng lộ rõ khi các mẫu xe chủ lực như SUV Q5 hiện đang được sản xuất tại Mexico, khiến chúng không thuộc diện được miễn thuế khi nhập khẩu vào Mỹ.

Ngược lại, các đối thủ đồng hương như BMW hay Mercedes-Benz có lợi thế nhờ việc thiết lập dây chuyền sản xuất SUV ngay tại nội địa Mỹ từ trước.

Dù Volkswagen đã có nhà máy tại Tennessee và đang đầu tư 2 tỷ đô la cho thương hiệu xe địa hình tại Nam Carolina, nhưng riêng dự án dành cho thương hiệu Audi vẫn chưa tìm được phương án tối ưu về mặt chi phí.

Thuế quan khiến Audi nói riêng và Volkswagen nói chung rơi vào thế yếu trong cuộc cạnh tranh với BMW và Mercedes-Benz.

Cắt giảm ngân sách đầu tư và lộ trình tương lai

Để thích ứng với tình hình kinh tế mới, ban lãnh đạo Volkswagen đang tiến hành rà soát chặt chẽ kế hoạch chi tiêu trong vòng 5 năm tới.

Tổng ngân sách dự kiến cho các dự án nhà máy, phát triển mẫu xe mới và công nghệ phần mềm đã bị cắt giảm từ 180 tỷ euro xuống còn 160 tỷ euro. Việc thắt chặt chi tiêu này cho thấy sự thận trọng của hãng trước những biến động chính trị và rào cản thương mại toàn cầu.

Ông Oliver Blume cho biết các cuộc đàm phán với chính quyền các bang tại Mỹ vẫn diễn ra trên tinh thần xây dựng nhưng chưa đạt được giải pháp thỏa đáng về mặt lợi thế chi phí.

Nhà đầu tư và công chúng đang chờ đợi bản kế hoạch chi tiết cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào tháng 3 tới, cùng thời điểm với báo cáo kết quả tài chính thường niên của tập đoàn.

Đây sẽ là thời điểm then chốt để xác định liệu Audi có tiếp tục duy trì tham vọng sản xuất tại Mỹ hay sẽ chuyển hướng sang các thị trường khác ổn định hơn.