Chuẩn bị bàn giao thi thể, bé trai 18 tháng bất ngờ cử động trở lại sau 5 giờ trong phòng lạnh

Chuyện gì đã xảy ra với bé trai 18 tháng tuổi?

Bé trai 18 tháng được xác nhận tử vong

Một bé trai 18 tháng được tìm thấy trong tình trạng nằm úp mặt dưới một bể bơi tại căn nhà ở thành phố Gilbert, vùng ngoại ô Phoenix, bang Arizona, Mỹ vào chiều 8/2/2026.

Theo hồ sơ cảnh sát được AP và ABC News dẫn lại, thời điểm đó, nhiều người đang tập trung tại căn nhà để theo dõi trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl. Khoảng 17h30, lực lượng cứu hộ nhận được cuộc gọi thông báo về một vụ đuối nước.

Khi được đưa lên khỏi bể bơi, cậu bé không phản ứng. Người thân tiến hành hồi sức theo hướng dẫn của nhân viên trực tổng đài trước khi cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tới hiện trường.

Nhóm cứu hộ tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp cứu rồi nhanh chóng đưa đứa trẻ tới Trung tâm Y tế Mercy Gilbert. Tại đây, các nhân viên y tế cố gắng hồi sức nhưng tình trạng của cậu bé không có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Khoảng 18h20, tức gần một giờ sau khi lực lượng cứu hộ được điều động, một bác sĩ xác nhận bé trai đã tử vong. Theo đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát được truyền thông Mỹ tiếp cận, bác sĩ thông báo thời điểm tử vong rồi dành một phút mặc niệm.

Tuy nhiên, hồ sơ cảnh sát cho thấy một số người có mặt tại bệnh viện đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường.

Một bé trai 18 tháng được tìm thấy trong tình trạng nằm úp mặt dưới một bể bơi tại căn nhà ở thành phố Gilbert, vùng ngoại ô Phoenix, bang Arizona, Mỹ vào chiều 8/2/2026. (Ảnh: AP)

Hai sĩ quan cảnh sát cho biết họ nhiều lần nhìn thấy hoặc nghe thấy những biểu hiện giống như cậu bé đang cố hít thở. Một người mô tả luồng khí phát ra có thể nghe và nhìn thấy được, sau đó âm thanh bắt đầu giống tiếng thở hổn hển.

Theo tài liệu được People dẫn lại, một y tá cũng từng nói rằng mình phát hiện mạch của đứa trẻ. Khi cảnh sát chuyển thông tin này tới bác sĩ, những biểu hiện trên được cho là phản xạ thở hấp hối, có thể xuất hiện ở thời điểm cận tử chứ không đồng nghĩa với việc bệnh nhân đã hồi tỉnh.

Bác sĩ sau đó yêu cầu dừng các biện pháp hồi sức. Đứa trẻ được chuyển tới "phòng lạnh", khu vực được bệnh viện sử dụng để lưu giữ thi thể trong thời gian chờ nhân viên pháp y đến tiếp nhận.

Từ thời điểm ấy, gia đình tưởng rằng mọi hy vọng đã chấm dứt.

Thế nhưng khoảng 5 giờ sau, khi nhân viên thuộc Văn phòng Giám định Y khoa hạt Maricopa tới bệnh viện để đưa thi thể đi, một cảnh tượng không ai ngờ tới đã xuất hiện.

Bé trai vẫn đang thở.

Nhân viên pháp y lập tức thông báo cho bệnh viện. Cậu bé được đưa ra khỏi khu vực nhà xác, tiếp tục cấp cứu rồi chuyển bằng trực thăng tới Bệnh viện Nhi Phoenix để điều trị chuyên sâu.

Khoảnh khắc đáng lẽ chỉ còn là thủ tục bàn giao thi thể bất ngờ biến thành cuộc chạy đua giành lại sự sống cho một đứa trẻ đã được xác nhận tử vong nhiều giờ trước đó.

Sống sót kỳ diệu, vụ việc vẫn đang được xem xét

Theo cảnh sát thành phố Gilbert, bé trai cuối cùng đã sống sót và được xuất viện. Danh tính của cậu bé được che trong hồ sơ chính thức, trong khi một trang gây quỹ của gia đình giới thiệu em là Vincent Lorenzo Fiordilino.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của cậu bé từng có sự khác nhau giữa các bản tin. Một số báo dẫn hồ sơ ban đầu cho biết đứa trẻ có nguy cơ tổn thương não sau sự cố thiếu oxy. Trong khi đó, gia đình cho biết các kết quả chụp MRI sau này không phát hiện tổn thương não nghiêm trọng, dù cậu bé vẫn cần được theo dõi và điều trị phục hồi. Thông tin chắc chắn được cảnh sát xác nhận là em đã sống sót và rời bệnh viện.

Sau khi hồ sơ được công bố, Trung tâm Y tế Mercy Gilbert gọi đây là một tình huống đau lòng. Bệnh viện cho biết đã rà soát toàn bộ quá trình chăm sóc, đồng thời thực hiện những thay đổi nhằm củng cố chất lượng điều trị.

Do quy định bảo mật thông tin bệnh nhân, bệnh viện không công bố chi tiết kết quả rà soát. Luật sư đại diện cho bác sĩ xác nhận tử vong cũng cho rằng vụ việc còn nhiều yếu tố y khoa và tình tiết chưa được công bố đầy đủ.

Song song với việc xem xét quy trình tại bệnh viện, cảnh sát cũng điều tra hoàn cảnh dẫn tới tai nạn ở bể bơi.

Thông tin chắc chắn được cảnh sát xác nhận là em đã sống sót và rời bệnh viện. (Ảnh: AP)

Theo AP và CBS News, cảnh sát Gilbert đã đề nghị xem xét cáo buộc thiếu trách nhiệm đối với cha mẹ đứa trẻ. Hồ sơ điều tra đề cập việc có mùi cần sa tại căn nhà và một số cửa để mở, tạo điều kiện để cậu bé tiếp cận bể bơi mà không có người giám sát.

Đây mới là đề nghị từ phía cảnh sát, chưa phải phán quyết xác định trách nhiệm. Văn phòng Công tố hạt Maricopa đang xem xét hồ sơ và chưa thông báo liệu có chính thức truy tố cha mẹ cậu bé hay không.

Hồ sơ được công bố sau gần 5 tháng không chỉ hé lộ việc bé trai 18 tháng sống sót khó tin, mà còn đặt ra câu hỏi về cách những dấu hiệu sinh tồn đã được ghi nhận và xử lý tại bệnh viện.

Nếu nhân viên pháp y không tới "phòng lạnh" đúng thời điểm, kết cục của vụ việc có thể đã hoàn toàn khác. Với gia đình, khoảng thời gian từ lúc nhận tin con tử vong đến khi biết cậu bé vẫn còn thở đã trở thành 5 giờ khó quên nhất trong cuộc đời.

Theo AP, ABC News, CBS News