Chưa từng có: Một tàu "bị tháo dỡ" từ nhiều năm trước vừa 'trót lọt' đi qua Eo biển Hormuz, không ai biết đang chở dầu hay khí đốt

Một tàu chở dầu được cho là đã bị tháo dỡ từ nhiều năm trước bất ngờ phát tín hiệu vừa đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Đây là trường hợp thứ 2 chỉ trong vài ngày, làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện ngày càng nhiều của những “tàu ma” giữa bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, con tàu mang tên Nabiin được ghi nhận có mặt tại Vịnh Ba Tư vào tối ngày 22/3 và đến sáng ngày 23/3 đã di chuyển sang Vịnh Oman. Tuy nhiên, dữ liệu tổng hợp cho thấy tàu thuộc loại Aframax này, được đóng năm 2002, đã bị đưa tới bãi phá dỡ tại Bangladesh từ 5 năm trước.

Điều đó đồng nghĩa con tàu hiện tại nhiều khả năng chỉ đang “mượn danh” Nabiin, một dạng tàu “thây ma”, tức tàu giả mạo danh tính của phương tiện hợp pháp đã bị loại bỏ. Trước đó, một tàu khác tự nhận là tàu khí tự nhiên hóa lỏng Jamal, vốn được ghi nhận đã mắc cạn tại bãi tháo dỡ ở Ấn Độ từ năm ngoái, cũng đã vượt qua Hormuz vào cuối tuần.

Tàu Nabiin đã ở Vịnh Ba Tư kể từ khi chiến sự tại Iran bắt đầu, trước khi rời đi vào ngày 22/3 và hiện đang ở Vịnh Oman.

Danh tính thực sự của tàu giả mạo Nabiin hiện chưa thể xác minh, thậm chí chưa rõ đây có phải là tàu chở dầu hay không. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tiếp của các “tàu ma” cho thấy mức độ phức tạp và liều lĩnh ngày càng tăng của hoạt động vận tải trong khu vực.

Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát cuối tháng 2. Trong bối cảnh đó, các chủ tàu dường như đang tìm mọi cách để đưa hàng hóa qua tuyến đường huyết mạch này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng. Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ đóng cửa hoàn toàn Hormuz nếu bị tấn công.

Cho đến nay, số ít tàu có thể đi qua eo biển dường như có liên hệ với Iran hoặc được Tehran “bật đèn xanh”. Một số tàu khác thậm chí tắt hoàn toàn tín hiệu định vị để tránh bị theo dõi. Đây là một hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn hàng hải.

Dữ liệu cho thấy con tàu mang danh Nabiin đã tiến vào Vịnh Ba Tư chỉ vài giờ trước khi chiến sự nổ ra, với điểm đến dự kiến là cảng Khor Al Zubair của Iraq. Sau đó, tàu ở lại trong vịnh một thời gian dài, song hành trình chi tiết không rõ ràng do tín hiệu bị nhiễu mạnh. Khi rời vịnh vào hôm 22/3, tàu phát tín hiệu cho thấy đang chở đầy hàng, nhưng không công bố điểm đến tiếp theo.

Theo cơ sở dữ liệu quốc tế Equasis, tàu Nabiin được quản lý bởi Muhit Maritime FZE và thuộc sở hữu của Sagitta Maritime Co Ltd, đều có trụ sở tại Dubai. Tuy nhiên, cả hai công ty này có chung thông tin liên hệ và mọi nỗ lực liên lạc qua điện thoại hay email đều không thành công.