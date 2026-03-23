Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM

Khả Văn |

Khi đến giao dịch tại một cây ATM ở Nghệ An, một người đàn ông tá hỏa khi thấy hộc tiền mở ra với nguyên một xấp mệnh giá 500.000 đồng. Không do dự, anh lập tức báo cáo ngân hàng để tìm người trả lại.

Theo Báo Đại biểu nhân dân, vào khoảng 9h15 sáng ngày 19/3, anh L.V.T. trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An đến giao dịch tại cây ATM của Ngân hàng Quân đội (MB) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tại thời điểm đó, khu vực cây ATM không có người nhưng màn hình máy vẫn đang hiển thị trạng thái của một giao dịch chưa hoàn tất. Ngay khi anh T. bắt đầu tiến hành thao tác, hộc tiền của máy bất ngờ mở bung ra, để lộ một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng vẫn nằm im trong khay chưa có người nhận.

Ảnh minh họa

Trước tình huống hy hữu, anh T. không khỏi bất ngờ. Đoán rằng người giao dịch trước đó đã nạp tiền vào tài khoản nhưng vội rời đi khi chưa kịp hoàn tất các bước cuối cùng, anh quyết định không chạm vào số tiền. Với suy nghĩ tiền không phải của mình thì không được lấy, anh T. liền gọi ngay nhân viên bảo vệ của ngân hàng để trình báo sự việc. Ngay sau đó, anh được hướng dẫn vào quầy giao dịch để làm việc trực tiếp và bàn giao lại tài sản nhặt được.

Tại quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng đã tiến hành kiểm đếm chi tiết. Xấp tiền gồm 192 tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng giá trị lên tới 96 triệu đồng. Đại diện Ngân hàng MB Chi nhánh Nghệ An xác nhận sự việc xuất phát từ một giao dịch nộp tiền mặt vào máy ATM nhưng bị bỏ dở. Theo dữ liệu hệ thống ghi nhận, vị khách hàng trước đó đã đưa tiền vào khay nhưng lại rời đi trước khi nhấn nút xác nhận cuối cùng, khiến số tiền chưa thể hạch toán vào tài khoản. Ngân hàng cũng cho biết thêm, do hạn mức rút tiền tối đa tại ATM chỉ khoảng 20 triệu đồng mỗi lần nên số lượng tiền lớn như vậy chắc chắn là từ một giao dịch nạp tiền.

Sau khi tiếp nhận toàn bộ số tiền từ anh T., ngân hàng đã lập chứng từ xác nhận và tạm hạch toán khoản tiền này vào tài khoản chờ xử lý. Đồng thời, đơn vị đang khẩn trương trích xuất hệ thống camera an ninh và rà soát các dữ liệu liên quan đến số tài khoản dự kiến nhận tiền để xác minh chính xác chủ nhân. Phía ngân hàng cũng phát đi thông báo, đề nghị khách hàng đã thực hiện giao dịch nộp tiền bỏ quên nói trên sớm liên hệ trực tiếp với chi nhánh để làm các thủ tục cần thiết và nhận lại tài sản của mình.

