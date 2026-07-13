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Chưa từng có: Chính phủ Mỹ phải trả 23,8 tỷ USD liền lãi mỗi tuần

Phương Linh
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Bất chấp những cảnh báo từ giới kinh tế, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đẩy mạnh vay nợ.

Quy mô nợ công ngày càng phình to khiến chính phủ Mỹ phải thanh toán trung bình 23,8 tỷ USD tiền lãi mỗi tuần trong năm tài khóa 2026.

Bất chấp những cảnh báo từ giới kinh tế, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đẩy mạnh vay nợ. Trong 9 tháng đầu năm tài khóa 2026, bắt đầu từ tháng 10/2025, thâm hụt ngân sách của nước này đã lên tới gần 1.400 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tuần trước, tổng nợ công của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt 39.400 tỷ USD. Như vậy, bình quân mỗi tháng, chính phủ Mỹ vay thêm khoảng 155 tỷ USD, tương đương 39 tỷ USD mỗi tuần.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), chi phí lãi ròng đối với nợ công trong năm tài khóa hiện tại đã đạt 857 tỷ USD, tương ứng mức bình quân 23,8 tỷ USD mỗi tuần.

CBO cho biết con số này tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm tài khóa trước. Nguyên nhân đến từ việc quy mô nợ tiếp tục gia tăng, trong khi lãi suất dài hạn cũng ở mức cao hơn.

Bên cạnh gánh nặng lãi vay, ngân sách chính phủ Mỹ còn chịu áp lực ngày càng lớn từ nhu cầu đối với các chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm y tế như Medicare và Medicaid.

Chi tiêu cho các phúc lợi an sinh xã hội tăng thêm 62 tỷ USD, tương đương 5%, do mức trợ cấp bình quân cao hơn và số lượng người thụ hưởng gia tăng. Trong khi đó, chi phí dành cho Medicare tăng 58 tỷ USD, tương ứng 8%, do số người tham gia chương trình nhiều hơn và mức thanh toán cho các dịch vụ y tế tăng lên. Tương tự, chi tiêu cho Medicaid cũng tăng 49 tỷ USD, tương đương 10%.

Xu hướng này được dự báo sẽ còn kéo dài trong bối cảnh dân số Mỹ ngày càng già hóa. Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, độ tuổi trung vị của người dân nước này đã tăng từ 39,2 tuổi vào năm 2024 lên 39,4 tuổi trong năm 2025.

Trước những lo ngại ngày càng lớn về triển vọng tài khóa, nhiều ý kiến đang kêu gọi chính phủ Mỹ sớm đưa ra biện pháp ứng phó. Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CRFB) từ lâu đã vận động chính phủ kiểm soát tình trạng vay nợ.

Trao đổi với Fortune, Chủ tịch CRFB Maya MacGuineas cho biết: “Thâm hụt tài khóa năm 2026 hiện cao hơn cùng kỳ năm 2025 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết năm. Chúng ta có thể phải vay 2.000 tỷ USD hoặc nhiều hơn trong năm tài khóa này. Đây là con số đáng kinh ngạc trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp”.

Bà nhận định tình hình hiện nay “mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”. Nếu các nhà hoạch định chính sách không cải cách các chương trình phúc lợi, đồng thời tiếp tục “phớt lờ nhu cầu cắt giảm chi tiêu và tăng nguồn thu ngân sách”, các quỹ tín thác dành cho an sinh xã hội và Medicare có thể cạn kiệt trong vòng 7 năm tới.

Chủ tịch CRFB ủng hộ việc đặt mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách về mức tương đương 3% GDP, tức bằng một nửa so với hiện nay. Tuy nhiên, theo bà, điều quan trọng hơn là các chính trị gia phải “thẳng thắn với người dân về những rủi ro nghiêm trọng mà nước Mỹ sẽ phải đối mặt nếu tiếp tục duy trì quỹ đạo tài khóa không bền vững hiện nay”.

Theo: Reuters

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