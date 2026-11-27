Startup xe điện AVES gây chú ý với dàn lãnh đạo từng kinh qua những dự án tỷ USD.

Không chỉ chuẩn bị nhà máy và Trung tâm R&D với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng, AVES còn đang xây dựng đội ngũ nhân sự đa lĩnh vực, quy tụ những người từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại VinFast, Green SM, Pega, Viettel, Samsung và các tổ chức tài chính quốc tế. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng để startup Việt hiện thực hóa kế hoạch phát triển và thương mại hóa các sản phẩm xe điện từ năm 2027.

Đúng 70 ngày sau ngày thành lập (9/9/2026), CTCP Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES đã gây chú ý trên thị trường xe điện Việt Nam bằng một quyết định mạnh mẽ: Đầu tư hơn 250 tỷ đồng xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tại Hưng Yên, với công suất thiết kế 300.000 xe/năm. Mục tiêu rõ ràng là đưa sản phẩm xe máy điện, xe đạp điện và xe ba bánh điện ra thị trường trong năm 2027, trong đó mùa hè 2027 được xác định là cột mốc thương mại hóa đầu tiên.

Theo website vừa công bố, AVES có đội ngũ điều hành giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ngành xe điện, từ phát triển sản phẩm, nghiên cứu công nghệ đến sản xuất, chuỗi cung ứng và thương mại. Họ là người từng giữ vị trí then chốt tại các tập đoàn lớn, đã trải qua đủ thăng trầm của ngành, mang theo kinh nghiệm từ những môi trường có yêu cầu cao về quy mô và tiêu chuẩn sản phẩm và giờ hội tụ để xây dựng thương hiệu xe điện Việt từ nền tảng sản xuất và công nghệ thực sự.

AVES quy tụ đội ngũ lãnh đạo từ các tập đoàn công nghệ, sản xuất và tài chính lớn

AVES không phải cuộc chơi ngắn hạn

Nhìn vào dàn lãnh đạo AVES, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở kinh nghiệm của những cá nhân trong đội ngũ điều hành, mà ở cách các năng lực về công nghệ, sản xuất, tài chính và thương mại được tập hợp trong cùng một tổ chức. Đây cũng là những mắt xích quyết định khả năng phát triển của một doanh nghiệp sản xuất xe điện.

Từ nền tảng đang được xây dựng, thách thức của AVES trong giai đoạn tới là đưa các nguồn lực này vận hành như một hệ thống thống nhất, từng bước làm chủ quá trình phát triển sản phẩm và hiện thực hóa kế hoạch thương mại hóa trong năm 2027.

Dàn lãnh đạo nhiều kinh nghiệm thực chiến của AVES.

Quyết định đầu tư hơn 250 tỷ đồng chỉ sau 70 ngày thành lập, cùng lộ trình rõ ràng hướng tới mùa hè 2027, đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ: AVES không phải cuộc chơi ngắn hạn. Đây là nỗ lực dài hơi của những người dám nghĩ, dám làm, và sẵn sàng bắt đầu từ số 0 để tạo ra những chiếc xe điện Việt Nam thực sự xứng đáng với kỳ vọng của người dùng.

Lộ trình của AVES hướng tới mục tiêu ra mắt sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027.



