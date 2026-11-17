Khi đặt lên bàn cân với chiếc VF 6 Plus đang dùng, một chủ xe nhận ra phía sau mức giá mới là những đánh đổi không dễ thấy trên bảng thông số.

VF 6 thế hệ mới có hai phiên bản Comfort và Premium, giá niêm yết lần lượt 646 triệu và 715 triệu đồng, dự kiến giao xe sau Tết. Trong số Trên Ghế lần này, chủ một chiếc VF 6 Plus, mang kinh nghiệm sử dụng của chính mình ra đối chiếu với từng thông số của mẫu xe mới, rút ra những nhận định không có trong thông cáo của hãng.

VinFast VF 6 mới có nhiều nâng cấp từ thiết kế đến trang bị. Ảnh: VinFast

Có những điểm nâng cấp rõ ràng. Khoảng sáng gầm tăng thêm 20 mm, giải quyết đúng điểm yếu của VF6 đời cũ. Đáng chú ý, bản Premium được bổ sung một số trang bị khiến chiếc VF 6 Plus của chủ xe phải chịu thua, trong đó có một tính năng từng xuất hiện ở lô xe đầu tiên rồi biến mất khó hiểu.

Nhưng cũng có những thay đổi mà anh thẳng thắn gọi là “cải lùi”. Một vài chi tiết từng tạo nên nét riêng cho VF 6 đời cũ nay không còn, trong khi bản Comfort chịu mức cắt giảm đáng kể so với bản Eco trước đây, kể cả ở nhóm trang bị an toàn.

Đáng chú ý, không phải thay đổi nào nghe có vẻ tiêu cực cũng thực sự đáng lo. Với hệ treo mới, người dẫn chương trình đưa ra góc nhìn khác với lý thuyết thông thường, dựa trên trải nghiệm thực tế từ VF 6 cũ và VF 8 thế hệ mới.

Chủ xe VinFast VF 6 thế hệ tiền nhiệm đưa ra những phân tích về VF 6 mới. Ảnh: Trên Ghế

Câu chuyện quãng đường di chuyển cũng được bóc tách kỹ. VinFast công bố bản Comfort đi được tới 510 km mỗi lần sạc, xa hơn cả bản Premium. Tuy nhiên, con số mà chiếc VF 6 Plus của người dẫn chương trình đạt được ngoài đời thực lại là câu chuyện khác.

Nên chọn Comfort hay Premium, có nên đặt cọc ngay hay chờ xe thực tế, câu trả lời chi tiết có trong video dưới đây.