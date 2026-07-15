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Chủ xe Subaru Forester sau 135.00 km: Xe vẫn ngon nhưng ngán ngẫm sự bảo thủ của hãng

Vĩnh Phúc
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Chủ xe thừa nhận chất lượng xe Nhật gần như không có điểm chê, nhưng triết lý kinh doanh bảo thủ và thờ ơ với truyền thông đang tự tạo rào cản, khiến thương hiệu này đứng trước nguy cơ bị thu hẹp thị phần.

Thiết kế thời trang và các tiện nghi giải trí thường là những tiêu chí được phái nữ ưu tiên hàng đầu khi mua ô tô. Tuy nhiên, với trường hợp của chị Diễm Hằng – chủ nhân chiếc Subaru Forester đời 2020, quyết định lựa chọn mẫu xe này lại xuất phát từ sự ưu tiên tối đa cho hệ thống EyeSight và tính năng Auto Hold, bất chấp những ý kiến trái chiều về thiết kế hay mức giá ở thời điểm đó.

Chủ xe Subaru Forester sau 135.00 km: Xe vẫn ngon nhưng ngán ngẫm sự bảo thủ của hãng - Ảnh 1.

Forester nổi bật với công nghệ EyeSight đặc trưng của Subaru. Ảnh: Đại lý

Sau 6 năm gắn bó và trải qua hơn 135.000 km lăn bánh, mẫu xe Nhật Bản đã chứng minh được giá trị cốt lõi qua hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, sự đầm chắc khi vận hành và tính hữu dụng của X-Mode trong các điều kiện di chuyển khó. Trải nghiệm thực tế này đã thuyết phục được nhiều thành viên trong đại gia đình, trải dài từ thế hệ 5X đến 9X, cùng chuyển sang sử dụng các dòng xe của Subaru.

Chủ xe Subaru Forester sau 135.00 km: Xe vẫn ngon nhưng ngán ngẫm sự bảo thủ của hãng - Ảnh 2.

Chị Diễm Hằng (phải) chia sẻ về trải nghiệm trên chiếc Forester 6 năm tuổi.

Dù đánh giá cao về nền tảng kỹ thuật và tính an toàn, nội dung cuộc trao đổi cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn trong khâu vận hành thương hiệu của Subaru tại Việt Nam. Các chính sách hậu mãi, sự thiếu hụt các chương trình trải nghiệm và cách làm truyền thông thụ động đang tạo ra rào cản lớn, khiến hãng xe này khó mở rộng tệp khách hàng.

Những đánh giá chi tiết về ưu và nhược điểm trong quá trình sử dụng Subaru Forester, cách chủ xe nhìn nhận câu chuyện "trứng gà đắt hơn trứng vịt" trong chiến lược marketing của hãng, cùng những dự báo về thị phần của Subaru tại Việt Nam trong 3 đến 5 năm tới sẽ được phân tích cụ thể ngay bên dưới.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Chủ xe Subaru Forester sau 135.00 km: Xe vẫn ngon nhưng ngán ngẫm sự bảo thủ của hãng - Ảnh 3.
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