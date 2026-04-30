Chủ xe điện Việt Nam cần sạc nhanh hay sạc nhiều: VinFast và phần còn lại đang làm gì?

Cuộc trò chuyện cùng nhà báo Lê Tùng Anh xoay quanh một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại phản ánh rõ cách thị trường xe điện Việt Nam đang vận hành, đó là người dùng thực sự cần “sạc nhanh” hay “sạc nhiều”?

VinFast có kế hoạch xây dựng 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc. Ảnh: VinFast

Ở góc nhìn thực tế, câu chuyện không chỉ dừng lại ở công nghệ, mà mở rộng sang cách các hãng xe đang xây dựng hệ sinh thái và định hình trải nghiệm người dùng. Đại diện cho một hướng đi rõ ràng, VinFast được nhắc đến như thương hiệu đang chọn cách “phủ sóng” hạ tầng trước khi nói đến những cuộc đua công nghệ. Điều này tạo ra một thay đổi đáng kể trong trải nghiệm, nhưng cụ thể thay đổi đó lớn đến đâu, lại là điều được khách mời hé lộ một cách có chừng mực.

Ở chiều ngược lại, những công bố về công nghệ sạc siêu nhanh từ BYD lại khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Khi công nghệ đi trước thực tế, ông Lê Tùng Anh không phủ nhận tiềm năng, nhưng cũng đặt ra những nghi vấn đáng suy nghĩ liệu hơn 5.000 khách hàng đã mua xe BYD tại Việt Nam sẽ tiếp cận công nghệ này như thế nào khi các mẫu xe đang bán trên thị trường có công suất sạc chỉ tương đương 1/10 công suất sạc siêu nhanh.

Nhà báo Lê Tùng Anh đưa ra những phân tích về nhu cầu của người dùng xe điện.

Điểm khiến buổi trao đổi trở nên đáng chú ý không nằm ở việc bên nào đúng, mà ở cách vấn đề được lật lại từ trải nghiệm người dùng. Những bất tiện tưởng nhỏ, như việc phải dùng nhiều ứng dụng, hay cảm giác không chắc chắn khi đi xa, lại được cho là có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với vài phút chênh lệch khi sạc pin.

Người dùng Việt Nam có thể không cần công nghệ nhanh nhất, nhưng chắc chắn cần một hệ sinh thái phù hợp với thói quen di chuyển của mình.




