HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chủ xe điện Việt Nam cần sạc nhanh hay sạc nhiều: VinFast và phần còn lại đang làm gì?

Vĩnh Phúc |

Không ít hãng có công nghệ sạc liên tục được đẩy lên những con số ấn tượng, nhưng trải nghiệm thực tế của người dùng lại cho thấy một ưu tiên khác đang âm thầm chi phối quyết định.

Cuộc trò chuyện cùng nhà báo Lê Tùng Anh xoay quanh một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại phản ánh rõ cách thị trường xe điện Việt Nam đang vận hành, đó là người dùng thực sự cần “sạc nhanh” hay “sạc nhiều”?

VinFast có kế hoạch xây dựng 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc. Ảnh: VinFast

Ở góc nhìn thực tế, câu chuyện không chỉ dừng lại ở công nghệ, mà mở rộng sang cách các hãng xe đang xây dựng hệ sinh thái và định hình trải nghiệm người dùng. Đại diện cho một hướng đi rõ ràng, VinFast được nhắc đến như thương hiệu đang chọn cách “phủ sóng” hạ tầng trước khi nói đến những cuộc đua công nghệ. Điều này tạo ra một thay đổi đáng kể trong trải nghiệm, nhưng cụ thể thay đổi đó lớn đến đâu, lại là điều được khách mời hé lộ một cách có chừng mực.

Ở chiều ngược lại, những công bố về công nghệ sạc siêu nhanh từ BYD lại khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Khi công nghệ đi trước thực tế, ông Lê Tùng Anh không phủ nhận tiềm năng, nhưng cũng đặt ra những nghi vấn đáng suy nghĩ liệu hơn 5.000 khách hàng đã mua xe BYD tại Việt Nam sẽ tiếp cận công nghệ này như thế nào khi các mẫu xe đang bán trên thị trường có công suất sạc chỉ tương đương 1/10 công suất sạc siêu nhanh.

Nhà báo Lê Tùng Anh đưa ra những phân tích về nhu cầu của người dùng xe điện.

Điểm khiến buổi trao đổi trở nên đáng chú ý không nằm ở việc bên nào đúng, mà ở cách vấn đề được lật lại từ trải nghiệm người dùng. Những bất tiện tưởng nhỏ, như việc phải dùng nhiều ứng dụng, hay cảm giác không chắc chắn khi đi xa, lại được cho là có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với vài phút chênh lệch khi sạc pin.

Người dùng Việt Nam có thể không cần công nghệ nhanh nhất, nhưng chắc chắn cần một hệ sinh thái phù hợp với thói quen di chuyển của mình. Để hiểu rõ hơn về nội dung chia sẻ của chuyên gia, bạn đọc có thể xem chi tiết ở video Trên Ghế bên dưới.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Tags

VINFAST

xe điện

BYD

VCCorp

Nhà báo Lê Tùng Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại