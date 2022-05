Chủ VinFast VF e34 tổng kết chi phí sử dụng 1 tháng, CĐM bình luận: "Mua chạy taxi lãi to"

Mới đây, một người dùng đã chia sẻ chi phí sử dụng mẫu xe điện VinFast VF e34 sau 1 tháng sử dụng. Bài viết này thu hút hơn 300 lượt tương tác và hơn 100 lượt bình luận chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải.

Theo chia sẻ, người dùng mạng này đi 1793km trong 1 tháng sử dụng. Với số kilomet sử dụng này, người dùng chia sẻ rằng đã phải trả khoảng 1.000.000 đồng tiền sạc và 2.357.000 đồng cho chi phí pin gói Linh hoạt. Cần lưu ý rằng với gói thuê pin Linh hoạt, "khách hàng cần trả 657.000 đồng/tháng cho quãng đường 500km. Nếu vượt quá 500km, khách hàng chỉ cần trả thêm 1.315 đồng/km phụ trội (giá đã gồm VAT)" - trích trong thông báo của VinFast.

Người dùng này cho biết chi phí sử dụng mẫu VinFast VF e34 có thể xuống 1.550đ/km khi chuyển sang gói thuê pin Cố định.

Như vậy, người dùng này đã phải trả tổng cộng 3.357.000 đồng cho khoảng 1.800km di chuyển, tức tương đương khoảng 1.800 đồng cho mỗi kilomet di chuyển. Người dùng này cũng chú thích thêm rằng nếu như đổi sang gói thuê pin Cố định (giá 1.805.000 đồng không giới hạn cây số) thì chi phí sử dụng mỗi kilomet di chuyển xuống còn khoảng 1.550 đồng.

Người dùng này cũng chia sẻ rằng hiện đang sử dụng VinFast Fadil và chi phí sử dụng mỗi kilomet rơi vào khoảng 2.300 đồng. Nếu như những thông số này là đúng với sự thật thì có thể thấy rằng mẫu VinFast VF e34 - một mẫu CUV hạng C (theo công bố của nhà sản xuất) - có chi phí sử dụng còn thấp hơn VinFast Fadil - một mẫu hatchback hạng A.

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ ý kiến của mình:

- Nhiều người nói rẻ hơn Fadil 10 triệu nên chọn xe xăng. Nhưng họ quên cách tính chi phí bảo dưỡng vì xe xăng còn bảo dưỡng, rồi lại quên xe này rộng hơn Fadil công nghệ rồi an toàn nhiều hơn. Quan trọng là mình thích nữa.

- Vậy thì không có lý do gì không chọn xe xăng cả. Mặc dù có tiết kiệm 50% thì độ linh hoạt về vận hành vẫn không đáp ứng được nhu cầu đi lại nhiều. Hi vọng tương lai gần xe điện sẽ nhiều, trạm sạc nhiều như trạm xăng, sạc nhanh như đổ xăng.

- Chạy càng nhiều càng rẻ. Bác nào mua chạy taxi lãi to.

- Nên so với các xe hạng C nhé, mấy con hạng A so gì cho mệt.

Nguồn: Bùi Hiếu / Hội Vinfast VF e34 Việt Nam

https://soha.vn/chu-vinfast-vf-e34-tong-ket-chi-phi-su-dung-1-thang-cdm-binh-luan-mua-chay-taxi-lai-to-2022050221332973.htm