HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chủ tịch SN 1982 điều hành 2 công ty ở TP.HCM mỗi sáng đều đưa con đi học, họp phụ huynh không sót đợt nào

Hải My
|

“Công việc” này được nam doanh nhân duy trì đều đặn.

Mới đây, Cường Đô La tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đưa hai con đi học trước khi bắt đầu ngày làm việc, khiến nhiều người chú ý. Theo đó trên trang cá nhân, doanh nhân sinh năm 1982 đăng tải hình ảnh đưa hai con Suchin và Sutin đến trường. Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" buổi sáng cùng các con, nam doanh nhân mới bắt đầu lịch trình công việc của mình.

Bên cạnh đó, nam doanh nhân cũng đăng tải hình ảnh đi họp phụ huynh cho 2 con. Vì Suchin và Sutin hiện đang cùng học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, do đó Cường Đô La bày tỏ anh dành cả ngày ở trường cho hai nhóc tỳ.

- Ảnh 1.

Cường Đô La đăng ảnh đưa hai con đi học (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 2.

"Dành nguyên ngày để họp phụ huynh cho 2 cục vàng của baba", Cường Đô La viết trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Đây không phải lần đầu Cường Đô La chia sẻ những khoảnh khắc như vậy. Với những người thường xuyên theo dõi trang cá nhân của nam doanh nhân, hình ảnh Cường Đô La trực tiếp đưa con đi học dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống đời thường.

Trước đó, tháng 3/2024, Cường Đô La từng đăng tải khoảnh khắc chở con gái Suchin đến trường bằng xe hai bánh. Khi ấy, nam doanh nhân diện quần shorts, đi dép lê và tự mình đưa con đi học trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Đến tháng 11/2025, anh tiếp tục xuất hiện bên con trai Sutin trong hành trình đến trường, lần này là trên một chiếc xe được cho là có giá khoảng 10 tỷ đồng.

Điều khiến dân tình chú ý không nằm ở phương tiện đưa đón, mà ở việc Cường Đô La vẫn trực tiếp đồng hành cùng các con trong những công việc rất đời thường.

- Ảnh 3.

Dù bận rộn, Cường Đô La cho biết vẫn dành thời gian đưa con đi học rồi mới đến công ty (Ảnh: FBNV)

Cường Đô La từng chia sẻ việc đưa con đi học là "công việc" anh đều đặn làm mỗi sáng trước khi đi làm. Bên cạnh đó, nam doanh nhân cũng dành thời gian cho các con vào cuối tuần, đưa Suchin và Sutin đi chơi, mua sắm hoặc cùng các bé thực hiện những lời hứa trước đó.

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, ông bố 3 con cũng không ngại "thoát vai" doanh nhân để chơi những trò rất trẻ con cùng các bé. Khi thì anh làm mẫu để Suchin trang điểm, lúc lại trở thành "bệnh nhân" cho các con khám bệnh hay ngồi chơi cùng hai nhóc tỳ.

Không chỉ với Suchin và Sutin, Cường Đô La cũng duy trì sự đồng hành với con trai lớn Subeo. Nam doanh nhân từng cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xuất hiện tại trường để dự họp phụ huynh của Subeo. Những hình ảnh này cũng nhận được nhiều sự quan tâm bởi cách các thành viên trong gia đình cùng hiện diện trong những dấu mốc của con trai.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Cuối tuần, Cường Đô La thường sẽ đưa các con đi chơi hoặc ở nhà với các nhóc tỳ (Ảnh: FBNV)

Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng Cường Đô La nhiều lần cho thấy anh cố gắng dành một phần lịch trình cố định cho gia đình. Đáng chú ý, trong một chia sẻ trước đó, nam doanh nhân từng nhấn mạnh rằng dù bận đến đâu, những lời đã hứa với con vẫn cần được thực hiện.

Cường Đô La (tên thật Nguyễn Quốc Cường) từng nổi tiếng với hình ảnh thiếu gia gắn liền siêu xe. Nhưng sau khi rời Quốc Cường Gia Lai năm 2018, anh đã chọn một con đường khác khi xây dựng một doanh nghiệp bất động sản riêng. Hiện tại, anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG). Bên cạnh đó, Cường Đô La đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT C-Holdings.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào năm 2019, có hai con chung là Suchin và Sutin. Cả hai khá kín tiếng về cuộc sống gia đình, chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Trong gia đình, Đàm Thu Trang là người giữ nguyên tắc khi dạy con, còn Cường Đô La dành nhiều thời gian chơi và thể hiện tình cảm với các bé.

Tổng hợp

Vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém, 1 người tử vong: Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân
Tags

cường đô la

suchin

Sutin

Đàm Thu Trang

doanh nhân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại