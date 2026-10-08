Chủ tịch SN 1982 điều hành 2 công ty ở TP.HCM mỗi sáng đều đưa con đi học, họp phụ huynh không sót đợt nào

“Công việc” này được nam doanh nhân duy trì đều đặn.

Mới đây, Cường Đô La tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đưa hai con đi học trước khi bắt đầu ngày làm việc, khiến nhiều người chú ý. Theo đó trên trang cá nhân, doanh nhân sinh năm 1982 đăng tải hình ảnh đưa hai con Suchin và Sutin đến trường. Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" buổi sáng cùng các con, nam doanh nhân mới bắt đầu lịch trình công việc của mình.

Bên cạnh đó, nam doanh nhân cũng đăng tải hình ảnh đi họp phụ huynh cho 2 con. Vì Suchin và Sutin hiện đang cùng học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, do đó Cường Đô La bày tỏ anh dành cả ngày ở trường cho hai nhóc tỳ.

Cường Đô La đăng ảnh đưa hai con đi học (Ảnh: FBNV)

"Dành nguyên ngày để họp phụ huynh cho 2 cục vàng của baba", Cường Đô La viết trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Đây không phải lần đầu Cường Đô La chia sẻ những khoảnh khắc như vậy. Với những người thường xuyên theo dõi trang cá nhân của nam doanh nhân, hình ảnh Cường Đô La trực tiếp đưa con đi học dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống đời thường.

Trước đó, tháng 3/2024, Cường Đô La từng đăng tải khoảnh khắc chở con gái Suchin đến trường bằng xe hai bánh. Khi ấy, nam doanh nhân diện quần shorts, đi dép lê và tự mình đưa con đi học trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Đến tháng 11/2025, anh tiếp tục xuất hiện bên con trai Sutin trong hành trình đến trường, lần này là trên một chiếc xe được cho là có giá khoảng 10 tỷ đồng.

Điều khiến dân tình chú ý không nằm ở phương tiện đưa đón, mà ở việc Cường Đô La vẫn trực tiếp đồng hành cùng các con trong những công việc rất đời thường.

Dù bận rộn, Cường Đô La cho biết vẫn dành thời gian đưa con đi học rồi mới đến công ty (Ảnh: FBNV)

Cường Đô La từng chia sẻ việc đưa con đi học là "công việc" anh đều đặn làm mỗi sáng trước khi đi làm. Bên cạnh đó, nam doanh nhân cũng dành thời gian cho các con vào cuối tuần, đưa Suchin và Sutin đi chơi, mua sắm hoặc cùng các bé thực hiện những lời hứa trước đó.

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, ông bố 3 con cũng không ngại "thoát vai" doanh nhân để chơi những trò rất trẻ con cùng các bé. Khi thì anh làm mẫu để Suchin trang điểm, lúc lại trở thành "bệnh nhân" cho các con khám bệnh hay ngồi chơi cùng hai nhóc tỳ.

Không chỉ với Suchin và Sutin, Cường Đô La cũng duy trì sự đồng hành với con trai lớn Subeo. Nam doanh nhân từng cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xuất hiện tại trường để dự họp phụ huynh của Subeo. Những hình ảnh này cũng nhận được nhiều sự quan tâm bởi cách các thành viên trong gia đình cùng hiện diện trong những dấu mốc của con trai.

Cuối tuần, Cường Đô La thường sẽ đưa các con đi chơi hoặc ở nhà với các nhóc tỳ (Ảnh: FBNV)

Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng Cường Đô La nhiều lần cho thấy anh cố gắng dành một phần lịch trình cố định cho gia đình. Đáng chú ý, trong một chia sẻ trước đó, nam doanh nhân từng nhấn mạnh rằng dù bận đến đâu, những lời đã hứa với con vẫn cần được thực hiện.

Cường Đô La (tên thật Nguyễn Quốc Cường) từng nổi tiếng với hình ảnh thiếu gia gắn liền siêu xe. Nhưng sau khi rời Quốc Cường Gia Lai năm 2018, anh đã chọn một con đường khác khi xây dựng một doanh nghiệp bất động sản riêng. Hiện tại, anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG). Bên cạnh đó, Cường Đô La đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT C-Holdings.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào năm 2019, có hai con chung là Suchin và Sutin. Cả hai khá kín tiếng về cuộc sống gia đình, chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Trong gia đình, Đàm Thu Trang là người giữ nguyên tắc khi dạy con, còn Cường Đô La dành nhiều thời gian chơi và thể hiện tình cảm với các bé.

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