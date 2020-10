Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ký văn bản hỏa tốc về bãi rác Nam Sơn

Theo văn bản, trong thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố; các cấp, ngành và lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc xử lý những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị của người dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (Khu liên hợp).

Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng cũng đã được tháo gỡ, thông qua, song kết quả chưa có nhiều chuyển biến, dẫn đến việc trong những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Sóc Sơn tiếp tục xảy ra tình trạng người dân tập trung ngăn chặn xe rác vào Khu liên hợp, gây ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

“Để xảy ra tình trạng trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, mà trực tiếp do sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan của thành phố và địa phương chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt; ý thức, trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị chưa cao.

Việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố nhằm tháo gỡ những khó khăn cho người dân còn chưa chủ động, thiếu tính khoa học, nặng về thủ tục hành chính. Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn còn chưa kịp thời, gây bức xúc cho người dân”, văn bản nêu.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, để kịp thời xử lý tình trạng trên, khắc phục tình trạng yếu kém trong công tác quản lý, vận hành Khu liên hợp và trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án và phạm vi 500m vùng ảnh của Khu liên hợp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu:

Về xử lý, khắc phục mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường tại các ô chứa nước rỉ rác và tình trạng nước rỉ rác chảy ra từ các xe vận chuyển rác, giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính hoàn thành thủ tục trình UBND thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND thành phố trước ngày 28/10/2020; ngay sau khi Quyết định ban hành, khẩn trương tổ chức đặt hàng với các đơn vị xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp.

Trong thời gian làm thủ tục theo quy định, Sở Xây dựng vận động các đơn vị tổ chức vận hành ngay các trạm xử lý nước rỉ rác để xử lý lượng nước rỉ rác phát sinh trong ngày, không để tăng thêm tại các ô chứa. Sở Xây dựng chủ trì cùng Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), UBND huyện Sóc Sơn thực hiện biện pháp cấp bách để giảm thiểu mùi hôi phát thải từ ô chứa nước rỉ rác (bằng cách tăng cường phun chế phẩm khử mùi, dùng bạt che phủ...), xong trước ngày 30/10/2020.

Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu các đơn vị thầu thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn phải bảo đảm các xe vận chuyển rác theo đúng yêu cầu của hợp đồng, không để tình trạng nước rác vương vãi trên đường vận chuyển. Cho phép URENCO từ chối các xe không bảo đảm yêu cầu vận chuyển rác theo quy định và các xe để nước rỉ rác trên đường vào Khu liên hợp.

UBND huyện Sóc Sơn tăng cường tần suất tưới nước rửa đường (tập trung các tuyến đường 35, đoạn từ đường 35 vào Khu liên hợp, các tuyến đường chính xe chở rác di chuyển trên địa bàn, đặc biệt là những ngày thời tiết khô hanh, mù quang hóa).

Về rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết chính sách hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn tập trung cao độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các ô chôn lấp 1.1, 1.2 giai đoạn 2, xong trước ngày 20/11/2020.

Các trường hợp chây ỳ, không thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền để bảo đảm tiến độ nêu trên.

Văn phòng UBND thành phố, các sở, ngành liên quan, UBND huyện Sóc Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố (Ban quản lý dự án) khẩn trương tổng hợp, rà soát cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án (dự án giai đoạn 2 và dự án phạm vi ảnh hưởng 500m) theo hướng tạo điều kiện cho người dân tái định cư, ổn định cuộc sống, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách của Nhà nước, thành phố để trục lợi; tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/10/2020.

Sở Y tế chủ trì cùng các sở, ngành liên quan (mời Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND thành phố tham dự) khẩn trương hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ dân tại một số khu vực ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp và ven tuyến đường 35, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2020.

Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hạng mục công trình, bảo đảm thông suốt trong việc vận hành Khu liên hợp, đối với dự án kè đá suối Lai Sơn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án khẩn trương tổ chức đấu thầu thi công, hoàn thành công trình trước ngày 31/3/2021.

Đối với các ô chôn lấp số 1.1 và 1.2, yêu cầu Ban quản lý dự án tiếp thu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng tại hiện trường ngày 23/10/2020 về các biện pháp, giải pháp thi công. Đối với 1/2 ô chôn lấp số 1.1, thực hiện xong trước ngày 5-11-2020; đối với phần còn lại của ô 1.1 và ô 1.2 hoàn thành xong trong năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, sửa chữa ngay đèn chiếu sáng trên đường vào và trong Khu liên hợp; khẩn trương gia cố bờ bao, làm đường, hạ tầng, bảo đảm đủ điều kiện để chứa rác đến cốt thiết kế cho phép tại các ô chôn lấp, hoàn thành xong trong tháng 10/2020.

Về xử lý, giải quyết, ngăn chặn việc một số công dân chặn xe chở rác vào Khu liên hợp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn tập trung giải quyết vấn đề với phương châm "4 tại chỗ"; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, giải thích cho công dân biết việc chặn xe vận chuyển rác, ngăn cản việc xử lý rác làm ảnh hưởng đến môi trường toàn thành phố là vi phạm pháp luật.

Công an thành phố chủ trì cùng UBND huyện Sóc Sơn, các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho việc vận hành liên tục của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn và các khu xử lý rác khác, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.