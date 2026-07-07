Chủ tịch công ty game nổi tiếng gây chú ý với bức ảnh chụp tập thể 105 người con

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã khiến đời tư của vị Chủ tịch này đang trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn MXH.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền rộng rãi bức ảnh ghi lại cảnh 105 trẻ em ngồi ngay ngắn thành nhiều hàng để chụp ảnh tập thể. Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đây là ảnh tốt nghiệp của một trường học hoặc hoạt động dành cho các gia đình đông con.

Tuy nhiên, theo truyền thông nước này, toàn bộ 105 đứa trẻ trong bức ảnh đều là con của Xu Bo, Chủ tịch Duoyi Network, doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển game trực tuyến tại Trung Quốc. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Bức ảnh tập thể ghi lại hơn 100 trẻ em được cho là đều có chung một người cha đang thu hút sự chú ý lớn tại Trung Quốc

Không lâu sau đó, sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào vụ kiện dân sự kéo dài nhiều năm giữa Xu Bo và người bạn đời cũ Tang Jing, còn được biết đến trên mạng với biệt danh "mẹ của Erniu".

Theo truyền thông Trung Quốc, tranh chấp giữa hai bên liên quan đến khoản tiền gần 300 triệu NDT . Xu Bo cho rằng đây là các khoản tiền ông chuyển cho Tang Jing để nhờ quản lý hoặc cho vay, vì vậy yêu cầu phía Tang Jing hoàn trả toàn bộ.

Trong phiên xét xử lại mới đây, Tòa án Cáp Nhĩ Tân xác định số tiền tranh chấp không phải là quà tặng và cũng không được xem là tài sản chung của hai bên. Trên cơ sở đó, tòa yêu cầu Tang Jing hoàn trả phần lớn số tiền cho Xu Bo.

Tuy nhiên, phán quyết cũng có một điểm đáng chú ý. Dựa trên các tin nhắn được cung cấp trong hồ sơ vụ án, trong đó Xu Bo từng đề cập việc "để lại 15 triệu NDT trước", tòa quyết định giữ lại khoản tiền này để phục vụ chi phí nuôi con. Sau khi khấu trừ, số tiền Tang Jing phải hoàn trả còn khoảng 285 triệu NDT .

Phía Xu Bo không đồng tình với quyết định trên và cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo. Trong quá trình giải quyết vụ việc, hai bên cũng đưa ra những lập luận khác nhau về mối quan hệ giữa họ và trách nhiệm đối với các con.

Xu Bo cho biết ông và Tang Jing chưa từng đăng ký kết hôn. Theo ông, giữa hai người có liên quan đến 13 người con nhưng bản thân chỉ có nghĩa vụ pháp lý đối với hai người. Ông cho rằng những đứa trẻ còn lại được sinh thông qua hình thức mang thai hộ tại Mỹ theo thỏa thuận trước đó và việc chăm sóc đã được phân định rõ.

Xu Bo cũng khẳng định mình là người chi trả phần lớn chi phí nuôi dưỡng con cái trong nhiều năm qua. Theo lập luận của ông, việc tòa án giữ lại 15 triệu nhân dân tệ với lý do làm tiền cấp dưỡng là chưa phù hợp với thực tế vụ việc.

Trong khi đó, Tang Jing cho rằng các khoản tiền Xu Bo chuyển không phải là khoản vay mà được sử dụng để chi trả chi phí sinh hoạt và nuôi dạy con. Bà đồng thời tuyên bố Xu Bo thực tế có gần 300 người con thông qua hình thức mang thai hộ. Tuy nhiên, đây là phát biểu từ phía Tang Jing và chưa được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Ngoài tranh chấp về tài sản, hai bên còn bất đồng trong vấn đề quyền nuôi con. Tang Jing cho biết con gái chung của hai người hiện sống cùng Xu Bo tại Trung Quốc và bà đang tiếp tục theo đuổi vụ kiện liên quan đến quyền nuôi dưỡng.

Đến nay, vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng khi Xu Bo đã tuyên bố tiếp tục kháng cáo. Trong khi đó, bức ảnh chụp tập thể 105 người con của vị doanh nhân này vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm tại Trung Quốc, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp tài sản và trách nhiệm nuôi con.

Nguồn: Sina, baidu