Chu Thanh Huyền khoác cờ Tổ quốc cho con trai, chiếm trọn spotlight tại sân bay khi sang Thái Lan cổ vũ Quang Hải và ĐT Việt Nam

Chu Thanh Huyền khiến người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc đưa con trai cùng lên đường sang Thái Lan, sẵn sàng tiếp lửa cho Quang Hải và ĐT Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Sau khi ĐT Việt Nam giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, hội WAGs cũng nhanh chóng chuẩn bị hành trang sang Thái Lan để tiếp sức cho các tuyển thủ. Sáng 21/8, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã của đội trưởng Nguyễn Quang Hải - gây chú ý với hành trang đặc biệt mang theo khi đưa con trai lên đường đi cổ vũ.

Tại sân bay Nội Bài, Chu Thanh Huyền xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ cùng bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ và cậu con trai cưng Lido (Nguyễn Quang minh). Người đẹp diện trang phục khá đơn giản với áo trắng, quần jeans và giày thể thao năng động. Đáng chú ý, Chu Thanh Huyền còn cầm theo một lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn. Cô cẩn thận khoác lá cờ Tổ quốc lên người con trai nhỏ. Hình ảnh cậu bé Lido khoác cờ Tổ quốc chạy nhảy tung tăn nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ đáng yêu và không khí bóng đá đặc biệt.

Chu Thanh Huyền và gia đình lên đường sang Thái Lan cổ vũ Quang Hải (Ảnh chụp màn hình)

Hành trang đặc biệt là bà xã Quang Hải mang theo là lá cờ Tổ quốc (Ảnh chụp màn hình)

Cô nàng vui vẻ khoác cờ Tổ quốc lên vai con trai Lido (Ảnh chụp màn hình)

Nhóc tỳ nhà Quang Hải chạy tung tăng với lá cờ trên vai gây chú ý (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ mang theo hành lý, Chu Thanh Huyền còn chuẩn bị cả "hành trang tinh thần" để cùng con trai và gia đình sang Thái Lan cổ vũ Quang Hải. Đây không phải lần đầu tiên bà xã Quang Hải đưa con đến sân để tiếp sức cho ông xã. Trước đó, cô cùng con trai từng xuất hiện trên khán đài trong các trận đấu của ĐT Việt Nam. Quang Hải cũng từng chia sẻ rằng sự có mặt của vợ con trên khán đài là nguồn động lực đặc biệt với anh.

Chuyến đi lần này càng được người hâm mộ quan tâm bởi Quang Hải đang cùng ĐT Việt Nam bước vào thời điểm quan trọng nhất của ASEAN Cup 2026. Sau khi vượt qua Malaysia ở bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành quyền vào chung kết và sẽ chạm trán Thái Lan trong hai lượt trận.

ĐT Việt Nam đã lên đường tới Bangkok từ chiều 20/8 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 22/8.