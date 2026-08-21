Cảnh tượng bất ngờ trong ngôi nhà của người phụ nữ ở Lào Cai giữa trưa nắng gay gắt

Giữa trưa nắng, một người phụ nữ quần áo lấm lem, ướt đẫm mồ hôi đến trước cửa một ngôi nhà, ngỏ lời xin được cho nhóm công nhân bốc gỗ ngồi ăn cơm nhờ trước hiên nhà.

Mới đây, một đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại hình ảnh trước sân nhà của một gia đình ở Lào Cai đã nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, giữa trưa nắng, một người phụ nữ quần áo lấm lem, ướt đẫm mồ hôi đến trước cửa một ngôi nhà, ngỏ lời xin được cho nhóm công nhân bốc gỗ ngồi ăn cơm nhờ trước hiên nhà vì ngoài trời quá nắng nóng.

Ngay lập tức, nữ chủ nhà đã đồng ý luôn và còn mang chiếu, bật quạt giúp nhóm công nhân có chỗ ngồi ăn thoải mái, mát mẻ. Sau đó, nhóm công nhân hơn chục người nằm nghỉ trưa luôn tại khoảng sân. Đoạn clip sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú, dành lời khen cho tấm lòng của nữ chủ nhà.

Được biết, đoạn clip được ghi lại vào trưa ngày 17/8 vừa qua trước sân nhà của chị Lưu Gia Hân (trú thôn Làng Giàng, xã Thái Niên, tỉnh Lào Cai). Thời điểm đó, thời tiết ngoài trời vô cùng oi nóng.

Theo thông tin trên báo Dân trí, sau một buổi sáng làm việc vất vả giữa thời tiết nắng nóng, nhóm hơn 10 công nhân bốc gỗ mệt nhoài mà vẫn chưa tìm được chỗ tránh nắng. Sau đó, mọi người đã tìm đến nhà chị Hân, ngỏ ý xin ngồi nhờ một lát để ăn cơm và nghỉ ngơi.

Lúc này, chị Hân đang ở nhà cùng con nhỏ. Nghe người công nhân ngỏ lời, chị lập tức mở cửa và mời cả nhóm vào nhà cho mát, đồng thời đi lấy quạt, chuẩn bị chiếu cho mọi người.

Chị Hân chu đáo lấy quạt, chiếu cho nhóm công nhân ngồi ăn trưa và nghỉ ngơi trước hiên nhà. (Nguồn video: Hân Snow)

Chị Hân mời cả nhóm vào trong nhà nghỉ ngơi song vì quần áo lấm lem bụi bẩn nên mọi người ngại ngần và từ chối, chọn ngồi ở khoảng sân trước nhà. Thấy vậy, chị Hân đi mở các cửa để đón gió, giúp mọi người được dễ chịu, mát mẻ hơn. Nhóm công nhân sau đó đã trải chiếu trước sân nhà chị Hân để ăn cơm và nằm nghỉ trưa. Đến khoảng 14 giờ, khi trời đã dịu hơn, cả nhóm đứng dậy quét dọn sạch sẽ rồi mới rời đi để tiếp tục công việc.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, một người trong nhóm đã quay trở lại nhà chị Hân để gửi lời cảm ơn. Khi trò chuyện, chị được biết nhóm công nhân sinh sống cách nhà chị khoảng 30km nên mọi người không thể về nhà nghỉ trưa. Xúc động vì hành động của người công nhân, chị Hân đã chia sẻ đoạn video trích xuất từ camera của gia đình lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm, không ngờ, đoạn video đã nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Một câu chuyện ấm áp tương tự tại trước cửa tiệm thuốc của gia đình chị Nguyễn Bích Trâm (30 tuổi, trú phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) cũng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được “cơn mưa lời khen” của mọi người.

Chị Trâm vui vẻ cho nhóm thợ hồ ngồi trước cửa hàng để ăn trưa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo nội dung đoạn clip, vào khoảng hơn 13 giờ ngày 11/8, khi mở cửa tiệm thuốc, chị Trâm thấy có một nhóm thợ hồ đang ngồi phía trước hiên nhà ăn cơm hộp. Sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán của chị Trâm, nhóm thợ ngại ngần định rời đi song người phụ nữ lập tức nói: “Chú cứ ngồi đi nhen, không sao đâu! Cứ ngồi ăn đi ạ! Cứ ngồi ăn đi không sao đâu cô chú ơi". Sau đó, chị còn mang bánh ra mời các cô chú.

Chia sẻ về khoảnh khắc này trên báo Thanh Niên, chị Trâm bày tỏ bất ngờ và hạnh phúc khi hành động nhỏ của mình được lan tỏa rộng rãi và nhận được tình cảm lớn của mọi người. Người phụ nữ cho biết, thời tiết hôm đó nắng nóng trong khi phía trước nhà thuốc của chị có bóng râm. Khi thấy nhóm thợ định rời đi, chị chỉ nghĩ rằng: “Trời đánh tránh bữa ăn” nên giữ họ lại, để các cô chú, anh chị ăn cơm no rồi còn làm việc.

Nhìn các cô chú, chị Trâm nghĩ tới cha mẹ của mình. Bản thân cũng trưởng thành từ trong khó khăn nên chị hiểu được vất vả của những người lao động kiếm đồng tiền nuôi gia đình, con cái. Chị Trâm cũng cho rằng, việc làm của mình là bình thường, không có gì quá lớn lao.