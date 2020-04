Chủ nhân đoạn video đầu tiên lên Youtube cách đây 15 năm hiện giờ có cuộc sống khiến ai cũng ngỡ ngàng với những điều có '1-0-2'

Vào ngày 23/4/2005, đoạn clip "Me at the zoo" dài 18 giây trở thành video đầu tiên được tải lên YouTube cách đây 15 năm. Video được đăng bởi Jawed Karim, người đồng sáng lập YouTube, với tên kênh là Jawed. Đến nay, video thu hút gần 90 triệu lượt xem, 3 triệu lượt thích.

Hiện tài khoản trên Youtube của Karim đã có hơn 795.000 người đăng ký theo dõi và đã được xác minh (dấu tích màu xám). Đặc biệt, "Me at the zoo" cũng là video duy nhất được đăng tải trên tài khoản Karim.

"Chúng ta ở đây, trước những chú voi. Chúng có những cặp ngà thực sự rất, rất dài", Karim mở đầu video. Không giống những video "kêu gọi" đăng ký, thích hoặc bình luận như hiện nay, Karim kết thúc video bằng câu: "Cũng không còn gì để nói thêm nữa".Video đầu tiên của Youtube cách đây 15 năm đã đạt gần 90 triệu lượt xem.

Video đầu tiên của Youtube cách đây 15 năm đã đạt gần 90 triệu lượt xem.

Jawed Karim là một trong những người đồng sáng lập YouTube.

Một năm sau ngày đăng video "Me at the zoo", Karim cùng những người đồng sáng lập khác đã bán YouTube cho Google với giá 1,65 tỷ USD. Hiện nay, YouTube có hai tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng, một tỷ giờ xem mỗi ngày. Nền tảng video này liên tục bổ sung nhiều tính năng, là nơi các nhà sáng tạo nội dung hoạt động tích cực. Thậm chí, nhiều người xem Youtuber là một nghề nghiệp mới.



Karim được biết đến là 1 trong 3 người sáng lập của YouTube: Jawed Karim, Steve Chen và Chad Hurley. Cả ba đều là những nhân sự cũ của Paypal. Theo chia sẻ của Karim, việc phát triển YouTube của anh và 2 người bạn xuất phát từ ý tưởng về việc tìm kiếm thông tin từ video.

Karim cảm thấy rất khó khăn trong việc tìm kiếm các video liên quan đến một số sự kiện vào năm 2004. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng sáng lập ra một website chia sẻ video, đề xuất ý tưởng với Hurley và Chen. Cả ba bắt tay vào thực hiện và đã lập ra YouTube.

Karim sinh ngày 28/10/1979 tại Merseburg (miền đông nước Đức) và cùng gia đình chuyển về miền tây nước Đức một năm sau đó. Karim từng theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Illinois. Sau khi bán lại Youtube, Karim đã tạo ra Youniversity Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm giúp sinh viên và cựu sinh viên đại học có thể phát triển ý tưởng kinh doanh của mình.

Jawed Karim, Steve Chen và Chad Hurley là những người đồng sáng lập Youtube.

Jawed Karim cùng gia đình của mình.

Karim trở thành một trong những người đầu tiên đầu tư tiền vào Airbnb. Anh cũng đầu tư vào Reddit và nhiều công ty khởi nghiệp khác. Theo Networthleaks, tài sản của Karim trong năm 2020 ước tính là 190 triệu USD. Khác với những người nổi tiếng trên thế, cuộc sống riêng tư của Karim hoàn toàn được giữ kín trên truyền thông.



Karim là người đồng sáng lập Youtube và được nhiều người biết đến nhưng người đàn ông này thậm chí không có tài khoản truyền thông xã hội. Do đó, không ai hay biết về đời sống riêng của Karim, không ai rõ anh đã kết hôn chưa và có đứa con nào hay không. Chỉ biết rằng, Karim có một em trai tên là Ilias Karim sinh năm 1989. Có một số tin đồn cho hay, người đàn ông này có mối quan hệ với Kia Abdullah, một tiểu thuyết gia từ United Kindeim.

Vào năm 2018, Karim đã tạo hai cuộc thăm dò ý kiến trên kênh YouTube của anh. Trong cuộc thăm dò đầu tiên, anh hỏi những người theo dõi rằng liệu anh có nên tải lên thêm một video mới hay không. Cuộc thăm dò đó đã kết thúc với hơn 5.000 người vote và 650 bình luận. Vì vậy, Karim tiếp tục cuộc thăm dò thứ hai để hỏi mọi người xem mình nên làm video về chủ đề gì.

Tuy nhiên cho đến nay, Karim chưa có bất cứ động thái mới nào sau khi hai cuộc thăm dò của anh kết thúc và "Me at the zoo" vẫn là video duy nhất trên tài khoản Youtube của người đàn ông. Karim hiện đang sinh sống ở Palo Alto, California, Hoa Kỳ và cũng không có bất kỳ hình ảnh nào về cuộc sống của anh tại đây.

Nguồn: CNN, Networthleaks