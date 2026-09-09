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Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất...

chinhphu.vn
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Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sau đó mạnh lên thành Bão

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản số 49/BCĐ-BNNMT ngày 08/9/2026 về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới (khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão).

Theo thông tin dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 09/9/2026, trên khu vực biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển Đông trong khoảng từ ngày 12/9/2026 đến ngày 13/9/2026, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão (bão số 6).

Khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-3m.

Khoảng từ ngày 10/9/2026 đến ngày 17/9/2026, khu vực Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, ngày và đêm 08/9/2026, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Theo dõi chặt chẽ, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành Bão số 6

Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố:

1. Đối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão số 6 và gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang):

- Theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất

2. Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực Trung Bộ: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

3. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

4. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trong tháng 9 khả năng xuất iện 2,4 cơn Bão/ áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 9/2026, bão/ áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1,2 cơn).

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biếnphức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Sai sót thực hiện Nghị định 178: Lâm Đồng chỉ rõ trách nhiệm 3 nguyên lãnh đạo
Tags

áp thấp nhiệt đới

mưa lớn

lũ quét

sạt lở đất

biến đổi khí hậu

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