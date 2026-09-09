HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sai sót thực hiện Nghị định 178: Lâm Đồng chỉ rõ trách nhiệm 3 nguyên lãnh đạo

Khải Minh
|

Liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong việc tham mưu, triển khai chính sách theo Nghị định 178 sau kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã xác định trách nhiệm của 2 tập thể và 3 cá nhân.

Ngày 9/9, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã rà soát, xác định trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra trong việc triển khai chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178 năm 2024 tại Lâm Đồng và trách nhiệm lãnh đạo - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng trên đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, các tồn tại được xác định liên quan đến trách nhiệm của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông và Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng trước khi sáp nhập.

Cụ thể, 2 sở trên chưa tham mưu ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để làm cơ sở xác định đối tượng phải nghỉ việc hưởng chính sách, chưa tham mưu ban hành tiêu chí sàng lọc, ưu tiên đối với người xin nghỉ theo nguyện vọng, chưa rà soát tổng thể chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xác định đối tượng phải nghỉ việc.

Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cũng xác định 3 cá nhân liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tham mưu, gồm bà Nguyễn Thị Tường Vân - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng trước sáp nhập, nay là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông Đỗ Tấn Sương - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập, nay là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Xuân Thuận - nguyên Trưởng phòng Tổ chức bộ máy thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, nay là Chủ tịch UBND xã Trường Xuân.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, các cá nhân trên hiện đã chuyển công tác. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, sở đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và UBND xã Trường Xuân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan theo quy định.

Đắk Lắk phát hiện trường hợp chi sai gần 779 triệu đồng theo chính sách 178
Tags

nghị định 178

Lâm Đồng

Sở Nội vụ

Kiểm toán Nhà nước

Đỗ Tấn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại