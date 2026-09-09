Sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai sót trong việc giải quyết chế độ 178, Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện, làm rõ từng trường hợp và báo cáo kết quả trước ngày 8/9.

Sở Nội vụ Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Động thái này nhằm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh Đắk Lắk về việc khắc phục tồn tại trong giải quyết chính sách khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sở Nội vụ Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện việc giải quyết chế độ 178, báo cáo trước ngày 8/9.

Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát toàn diện việc giải quyết chính sách thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đáng chú ý, việc rà soát không chỉ thực hiện với những trường hợp được Kiểm toán Nhà nước nêu mà còn phải kiểm tra các trường hợp tương tự.

Đối với từng trường hợp, đơn vị quản lý trực tiếp phải rà soát hồ sơ, tài liệu, có căn cứ minh chứng cụ thể; đồng thời làm rõ trách nhiệm trong việc xác định đối tượng, điều kiện và thực hiện thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc.

Nếu phát hiện trường hợp không thuộc phạm vi, đối tượng hoặc không đủ điều kiện hưởng chính sách, các đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ để xem xét, xử lý.

Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị căn cứ hồ sơ, tài liệu được bàn giao trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để khẩn trương rà soát.

Kết quả phải được gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và tệp dữ liệu điện tử chậm nhất trong ngày 8/9/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin, số liệu.

Đắk Lắk phát hiện trường hợp chi sai gần 779 triệu đồng theo chính sách 178

Theo nguồn tin của phóng viên, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ đối tượng và thu hồi 778,825 triệu đồng đã chi theo chính sách nghỉ thôi việc đối với ông N.S.K. (sinh năm 1986), nguyên chuyên viên Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, UBND huyện Tây Hòa (cũ) lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP đối với ông N.S.K.

Ngày 23/6/2025, UBND tỉnh Phú Yên (cũ) ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND, phê duyệt cho ông N.S.K. nghỉ thôi việc từ ngày 1/7/2025 và hưởng các chế độ theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát hiện trường hợp của ông K. liên quan đến những tồn tại trong công tác tuyển dụng công chức được Thanh tra Bộ Nội vụ (cũ) chỉ ra tại Kết luận số 609/KL-TTBNV ngày 19/9/2023.

Cụ thể, theo hồ sơ, ông K. được tuyển dụng theo Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ) về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. Sau đó, ông được bố trí làm công chức Văn hóa - Xã hội tại UBND xã Hòa Thịnh (cũ), huyện Tây Hòa (cũ), theo Quyết định số 4838/QĐ-UBND ngày 7/7/2011.

Sở Nội vụ xác định việc tuyển dụng ông K. theo chính sách thu hút trí thức trẻ vào vị trí công chức Văn hóa - Xã hội tại UBND xã Hòa Thịnh (cũ) không đúng quy định.

Đến năm 2019, ông K. được cử tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. Sau đó, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên (cũ) ban hành Quyết định số 1041/QĐ-SNV ngày 20/7/2020 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức, bố trí ông K. công tác tại Phòng Văn hóa - Thông tin UBND huyện Tây Hòa (cũ).

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, do việc tuyển dụng ban đầu không đúng trình tự, thủ tục nên ông N.S.K. không thuộc đối tượng nghỉ thôi việc để hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Từ đó, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ đối tượng và thu hồi 778,825 đồng đã chi cho ông K. Đồng thời, cơ quan này đề nghị xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc thu hồi khoản tiền, nộp lại ngân sách Nhà nước.

Sở Nội vụ cũng đề nghị UBND xã Tây Hòa bố trí công tác trở lại cho ông K. theo đúng quy định.

Liên quan đến trường hợp của ông K., thời gian qua Sở Nội vụ đã nhiều lần mời họp để làm rõ các nội dung liên quan. Tuy nhiên, các cuộc họp phải hoãn do ông K. không tham dự vì lý do cá nhân.

Trước đó, Thanh tra Bộ Nội vụ (cũ) chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại tỉnh Phú Yên (cũ), giai đoạn 1/1/2020-31/3/2023. Trong đó, Hội đồng kiểm tra, sát hạch thành lập các ban, bộ phận giúp việc chưa đúng quy định; 3 trường hợp được tiếp nhận vào công chức cấp huyện dù trước đó là công chức cấp xã được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh, không đúng quy định và chưa được khắc phục theo Kết luận 71-KL/TW.