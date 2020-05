Chú chó Pushinka: "Sứ giả hòa bình" ở Nhà Trắng giúp Nga-Mỹ tránh cuộc chiến "một mất một còn"

Pushinka và tấm hộ chiếu Mỹ.





Cho dù Chiến tranh Lạnh có căng thẳng đến đâu, hay cuộc đua chinh phục không gian khốc liệt đến nhường nào. Ngay cả những quốc gia được coi là kẻ thù đối địch như Mỹ và Liên Xô cũng gác lại xích mích để hòa chung tình yêu dành cho loài chó. Đó là câu chuyện về Pushinka (Fluffy), chú chó Liên Xô nổi tiếng sống tại Nhà Trắng.

Vào tháng 6/1961, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã viết thư gửi nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev. “Ngài Chủ tịch thân mến. Phu nhân Kennedy và tôi đặc biệt vui mừng khi nhận được Pushinka.

Chuyến bay của chú chó từ Liên Xô đến Mỹ không kịch tính như chuyến bay của người mẹ. Tuy nhiên, đó là một chuyến đi dài và chú chó đã rất vững vàng”, bức thư viết.

Mẹ của Pushinka là Strelka, chú chó phi hành gia nổi tiếng đã cùng với đồng nghiệp Belka bay lên quỹ đạo vào năm 1960. Belka và Strelka trở thành những sinh vật sống đầu tiên du hành vào vũ trụ và trở lại Trái đất. Sau đó cả hai được coi là anh hùng dân tộc Liên Xô.

Cả Belka và Strelka đều là những con chó bình thường mà bất kỳ ai có thể tìm thấy trên đường phố. “Cuộc sống của chúng không dễ dàng gì. Đói và lạnh. Tất cả đều giúp chúng thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau”, Adilya Kotovskaya, nhà khoa học làm việc với các chú chó không gian nói trong một cuộc phỏng vấn, theo RBTH.

Sau hành trình đáng kinh ngạc, cả hai trở lại cuộc cống của những chú chó bình thường. Strelka đã sinh ra sáu chú chó con, một trong số đó là Pushinka, được tặng cho cố Tổng thống Kennedy.

Pushinka đến nước Mỹ

Caroline Kennedy, con gái của cố Tổng thống Kennedy nhớ lại rằng, chính mẹ cô - bà Jackie Kennedy – đã vô tình tạo ra cơ duyên gắn bó hai quốc gia nhờ một chú chó.

“Bà ngồi cùng với Khrushchev trong một bữa ăn tối ở Vienna. Khi hết chuyện để nói, mẹ tôi hỏi về những chú cún của Strelka”, Caroline Kennedy nói với BBC.

Vài tháng sau, lãnh đạo Liên Xô Khrushchev - người vẫn được biết đến là hào phóng và lịch sự - đã gửi một trong những chú chó con đến Nhà Trắng. Đặc biệt, chú chó này cũng có màu trắng với bộ lông mượt như nhung (đó cũng là ý nghĩa cái tên Pushinka trong tiếng Nga).

“Đó là một sự kiện đặc biệt, giống như họ đang đưa đón một nhân vật hoàng gia nào đó”, nhà khoa học Kotovskaya nhớ lại quá trình đưa Pushinka từ phòng thí nghiệm mà cô đang sống đến đại sứ quán Mỹ. Một phái đoàn lớn của cả Mỹ và Liên Xô đã bí mật đưa Pushinka đến Washington DC.

Chú chó Nhà Trắng

Pushinka và bốn chú chó con mới hạ sinh.

Gia đình Kennedy rất yêu chó và Pushinka đã hòa nhập rất nhanh cùng bốn chú chó khác là Wolf Wolf, Clipper, Charlie và Shannon. Những đứa trẻ trong gia đình cũng nhanh chóng yêu mến chú chó đến từ Liên Xô.

Caroline Kennedy gặp Pushinka khi bà mới 4 tuổi. David Heymann, tác giả của American Legacy: The Story of John and Caroline Kennedy kể lại rằng, khi Caroline chào đón chú chó đến từ Liên Xô, Pushinka dường như không thiện chí mà chỉ gầm gừ. Thay vì lùi lại sợ hãi, Caroline bước ra phía sau và đá một phát vào đuôi Pushinka.

Khi được thông báo về vụ việc, Tổng thống Kennedy đã cười và nói: “Cái đó là dành cho đám người Nga chết tiệt”. Tất nhiên, đó được coi là một câu nói đùa của nhà lãnh đạo Mỹ về việc hai quốc gia vẫn được coi là kình địch của nhau trong nhiều năm.

Pushinka sống hạnh phúc trong Nhà Trắng kể từ đó. Caroline, người chào đón Pushinka bằng một cú đá lại đặc biệt yêu thích chú chó mới đến.

Theo một nhân viên Nhà Trắng thời đó, Caroline từng cảnh báo ông không được cho Pushinka ăn đậu phộng bởi bác sĩ thú y nói rằng điều đó không tốt. Ít ra, hai siêu cường của thế giới đã có thể chung sống hòa bình và chia sẻ tình yêu thương nhờ một chú chó.

Một trong những chú chó cưng của tổng thống là Charlie, cũng tỏ ra thích thú với Pushinka. Điều này dẫn đến sự ra đời của bốn chú chó con mà Tổng thống Kennedy gọi là “Pupniks” (“puppy” + “sputnik.).

Khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã rất háo hức. Ông liên tục hỏi nhân viên xem những chú chó con bao giờ mở mắt, bao giờ chúng ăn được thức ăn cứng hay chúng sẽ có lông dài hay ngắn.

Khi nước Mỹ biết tin hai con chó của tổng thống hạ sinh, khoảng 5000 người đã viết thư gửi tới Nhà Trắng để hỏi xem họ có thể sở hữu một chú chó con hay không.

Hai chú chó con đã được tặng cho những đứa trẻ sống ở vùng Trung Tây, trong khi hai chú chó được tặng cho bạn bè của gia đình Kennedy.

Vì vậy, ngay cả khi Tổng thống Kennedy, nhà lãnh đạo Liên Xô Khrushchev và Pushinka đã mất từ ​​lâu, vô số hậu duệ của một con chó không gian Liên Xô vẫn tiếp tục chạy nhảy và chơi đùa ở đâu đó trên đất Mỹ.