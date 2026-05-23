Chồng Việt vợ Trung ăn trưa 1 món bình dân quen thuộc, người vợ phải thốt lên: Em muốn ăn hàng ngày!

Trong những trải nghiệm ẩm thực tại Việt Nam, đôi khi điều khiến du khách nhớ nhất không phải là một bữa ăn đắt đỏ, mà đến từ những hàng quán rất đời thường bên đường. Vài chiếc ghế nhựa, bếp than thơm mùi thịt nướng và bát nước chấm nóng hổi cũng đủ tạo nên một ấn tượng khó quên.

Đó cũng là cảm giác được nhiều người nhắc tới sau khi xem đoạn video của cặp đôi chồng Việt – vợ Trung Quốc Jesse & Keira trên mạng xã hội. Trong video, hai vợ chồng ghé một quán bún chả vỉa hè để ăn trưa. Không gian quán không cầu kỳ, nhưng mang đúng tinh thần quen thuộc của ẩm thực đường phố Việt Nam: gần gũi, nhanh gọn và hấp dẫn ngay từ mùi thơm đầu tiên.

Trên bàn ăn là một suất bún chả lẫn khá đầy đặn, có cả chả viên và chả miếng, ăn cùng bún trắng, rau sống và bát nước chấm có thịt nướng, đồ chua. Jesse cho biết hai vợ chồng đã ăn bún chả nhiều lần và Keira rất thích món này. Sau khi thưởng thức, người vợ Trung Quốc cũng không giấu được sự hào hứng, nhận xét rằng bún chả ngon: "Đây chính là món em muốn ăn hàng ngày!"

Món ăn bình dân nhưng khiến khách nước ngoài dễ nhớ

Bún chả vốn là một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội và miền Bắc Việt Nam. Một suất bún chả cơ bản thường gồm bún tươi, thịt lợn nướng, chả viên, chả miếng, rau sống và bát nước chấm pha đủ vị chua, cay, mặn, ngọt.

Chả viên thường được làm từ thịt băm tẩm ướp rồi nướng trên than hoa. Chả miếng thường là thịt ba chỉ hoặc thịt thái lát, khi nướng có phần rìa hơi xém, dậy mùi thơm. Bún được để riêng, rau sống để riêng, còn phần thịt nướng nằm trong bát nước chấm ấm có thêm đu đủ xanh, cà rốt hoặc đồ chua.

Với nhiều người nước ngoài, bún chả hấp dẫn không chỉ vì vị ngon, mà còn vì trải nghiệm ăn uống rất đời thường. Thực khách có thể tự gắp bún, thêm rau, nhúng vào nước chấm rồi ăn cùng miếng thịt nướng. Mỗi lần gắp lại có một chút khác nhau: lúc đậm vị nước mắm, lúc thơm mùi rau, lúc béo nhẹ của thịt nướng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bún chả là một trong những món ăn nên thử khi đến Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Món ăn này thường gắn với khung giờ trưa, khi mùi thịt nướng trên than hoa lan ra từ các quán ven đường, tạo nên một hình ảnh rất quen thuộc của ẩm thực phố thị.

Bún chả ghi dấu trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Bún chả từng được quốc tế chú ý mạnh sau bữa ăn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cố đầu bếp Anthony Bourdain tại Hà Nội năm 2016. Khoảnh khắc hai người ngồi ăn bún chả trong một quán bình dân đã góp phần đưa món ăn này đến gần hơn với nhiều du khách trên thế giới.

Michelin Guide từng gọi bún chả là món ăn mang tính biểu tượng của Hà Nội. Hệ thống đánh giá ẩm thực quốc tế này nhấn mạnh sức hấp dẫn của bún chả nằm ở phần thịt nướng thơm mùi khói, chả viên nêm nếm đậm đà, bún mềm, rau thơm và nước chấm cân bằng.

Trên các diễn đàn du lịch và nền tảng đánh giá quốc tế, bún chả cũng thường được du khách nước ngoài nhắc đến như một món “phải thử” khi tới Hà Nội. Nhiều người ấn tượng với mùi thịt nướng than hoa, nước chấm chua ngọt dễ ăn và cách món ăn tạo cảm giác vừa no bụng, vừa không quá nặng nề nhờ có nhiều rau sống đi kèm.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng lập tức quen miệng. Một số người nước ngoài cho rằng nước chấm có thể hơi ngọt hoặc phần thịt nướng đôi khi khá nhiều dầu so với khẩu vị của họ. Nhưng chính những khác biệt ấy lại tạo nên trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ.

Bún chả Việt Nam không chỉ có một phiên bản

Khi nhắc đến bún chả, nhiều người thường nghĩ ngay đến bún chả Hà Nội. Đây là phiên bản quen thuộc nhất, với bún, rau và bát nước chấm có chả viên, chả miếng được phục vụ riêng. Người ăn tự kết hợp các thành phần theo khẩu vị của mình.

Tuy nhiên, bún chả ở Việt Nam không chỉ có một kiểu. Tại Hà Nội, ngoài bún chả truyền thống còn có những biến tấu như bún chả que tre, trong đó thịt hoặc chả được kẹp, nướng với que tre, tạo mùi thơm dân dã hơn. Một số địa chỉ lại nổi tiếng với bún chả chan, mang đến cách ăn có phần nước nóng rõ hơn, khác với kiểu chấm truyền thống.

Ra khỏi Hà Nội, du khách cũng có thể gặp những món gần gũi với bún chả nhưng mang sắc thái vùng miền riêng. Ở Nghệ An, bún chả chấm chẻo là ví dụ đáng chú ý. Thay vì nước mắm chua ngọt quen thuộc, món ăn này dùng chẻo lạc sánh, bùi, đậm vị. Trong khi đó, bún thịt nướng miền Trung và miền Nam tuy không hoàn toàn là bún chả Hà Nội, nhưng cũng có điểm tương đồng ở sự kết hợp giữa bún, thịt nướng, rau sống và nước mắm.