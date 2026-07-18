Chồng tỷ phú Mỹ làm gấp 1 việc cho "nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam"

Việc làm này thể hiện sự quan tâm và chiều chuộng của vị tỷ phú dành cho vợ.

Ca sĩ Hà Phương mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ về chuyến đi xem bóng đá đầy ngẫu hứng. Chỉ vì vợ muốn có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Anh tại Atlanta (Mỹ), tỷ phú Mỹ gốc Việt Chính Chu đã lập tức sắp xếp vé để chiều theo sở thích của cô.

Hà Phương được chồng tỷ phú mua gấp vé cho xem trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Anh

Theo chia sẻ của Hà Phương, chuyến đi diễn ra hoàn toàn bất ngờ nên cô không kịp chuẩn bị trang phục cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. Nữ ca sĩ kể: "Ngẫu hứng Hà Phương cùng cô bạn đi xem World Cup giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Anh được tổ chức ở Atlanta. Thế là anh Chính lấy vé gấp và đi thôi nên không có chuẩn bị áo ủng hộ đội tuyển Argentina".

Không chỉ chia sẻ về chuyến đi, Hà Phương còn bày tỏ niềm yêu mến dành cho siêu sao Lionel Messi và tinh thần thi đấu của đội tuyển Argentina. Cô viết: "Mình thích đội Argentina và anh chàng Messi. Messi thật sự tuyệt vời; anh ấy biết rằng mình đã bị các cầu thủ đội bạn kèm chặt nên khó có thể sút bóng vào. Thế là 2 đường chuyền đã được anh ấy kiến tạo để giúp đồng đội sút bóng ở phút 85 và 90+2. Rất thông minh!

Hà Phương hào hứng trên khán đài

Tới phút 80, bạn của Hà Phương nghĩ chắc chắn thua rồi. Hà Phương nói Argentina đến cuối mới biết chính thức vì họ thường lội ngược dòng. Liền sau đó, chỉ còn vài phút, Argentina Enzo và Lautaro đá vô 2 trái liên tiếp trong 7 phút, cũng giống như lần thi đấu với Ai Cập: 12 phút sút vào 3 trái. Chiến thắng ngoạn mục và điều đặc biệt là Argentina đá với tinh thần đồng đội, các cầu thủ rất kính nể Messi. Đúng anh ấy chính là linh hồn của đội".

Những chia sẻ đời thường của Hà Phương nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi hiếm khi nữ ca sĩ hé lộ những khoảnh khắc riêng tư của mình.

Hà Phương là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và doanh nhân Hà Dũng. Sau khi sang Mỹ phát triển sự nghiệp, cô kết hôn với doanh nhân Chính Chu vào năm 2000 và được mệnh danh là "nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam".

Ông xã của Hà Phương là tỷ phú Mỹ gốc Việt Chính Chu

Chính Chu là một trong những doanh nhân gốc Việt thành công nhất tại Mỹ, được truyền thông Mỹ ví von là "Người đàn ông đáng gờm" của Phố Wall. Từ nhiều năm trước, Chính Chu đã sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD (gần 29 nghìn tỷ đồng).

Cuối năm 2007, ông gây chú ý khi chi 34,3 triệu USD (khoảng 900 tỷ đồng) để mua toàn bộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của tòa tháp chọc trời Trump World Tower - một trong những biểu tượng xa hoa bậc nhất của Donald Trump.

Sau hơn 25 năm gắn bó, Hà Phương và Chính Chu có hai con gái. Dù sở hữu khối tài sản lớn cùng cuộc sống xa hoa với biệt thự sang trọng, du thuyền, chuyên cơ riêng và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của giới doanh nhân quốc tế, nữ ca sĩ nhiều lần cho biết gia đình luôn đề cao sự gắn kết và dành thời gian cho nhau. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những chuyến du lịch, các hoạt động thiện nguyện.