Chồng làm ăn xa, mỗi tháng gửi về 40 triệu, tôi tìm đến tận nơi anh sống mới đau lòng làm sao!

Tôi ở lại chăm chồng 2 ngày rồi lại phải trở về.

Vợ chồng tôi đều là công nhân, thu nhập trước đây chẳng dư dả gì, tháng nào nhiều việc thì còn có chút tiền để dành, tháng nào ít đơn hàng lại phải tính toán từng khoản. Cách đây 2 năm, chồng tôi được công ty đề nghị đi làm xa trong thời hạn 5 năm. Đổi lại việc phải sống xa gia đình, anh sẽ được lo toàn bộ chỗ ăn ở và nhận mức lương cao hơn rất nhiều so với ở quê.

Thời điểm ấy, con trai chúng tôi vừa chào đời chưa lâu. Chồng tôi đắn đo mãi vì không muốn bỏ vợ con ở nhà. Chính tôi là người khuyên anh nên nhận lời. Tôi nghĩ đơn giản rằng anh còn trẻ, nếu có cơ hội kiếm tiền thì nên cố gắng vài năm. Tôi ở nhà chăm con, phụng dưỡng bố mẹ chồng, còn khoản tiền anh gửi về sẽ được tôi tiết kiệm để sau này mua đất, xây nhà và lo cho con ăn học.

Con trai vừa tròn một tuổi, chồng tôi lên đường. Kể từ đó, mỗi tháng anh đều gửi về khoảng 30-40 triệu đồng. Cuộc sống gia đình tôi nhờ vậy cũng bớt chật vật. Tôi vẫn đi làm, thu nhập trung bình khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, dùng để lo tiền sữa, tiền học, sinh hoạt trong nhà và những khoản cần thiết cho con. Tiền chồng gửi, tôi gần như không đụng đến mà đều đem gửi ngân hàng.

Hai vợ chồng vẫn duy trì thói quen gọi video mỗi tối. Qua màn hình điện thoại, chồng thường kể nơi anh sống rất vắng vẻ, xung quanh chỉ có cây cối, tiếng chim và động vật. Anh có tiền nhưng chẳng có chỗ để tiêu, cũng chẳng có người thân bên cạnh. Mỗi lần nghe chồng than nhớ nhà, tôi chỉ biết động viên anh cố gắng thêm vài năm. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần vượt qua quãng thời gian này, khi anh trở về, gia đình sẽ có một khoản tiền đủ lớn để bắt đầu cuộc sống mới.

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Cho đến tuần trước, tôi gọi mãi mà chồng không nghe máy. Anh cũng không chủ động gọi về như mọi ngày. Linh cảm có chuyện chẳng lành khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi biết nơi anh làm việc cách xa trung tâm, dân cư thưa thớt, đường sá lại khó đi nên càng lo nếu anh bị bệnh hoặc gặp chuyện gì.

Tôi kể với bố mẹ chồng. Ông bà nghe xong liền bảo tôi cứ đi thăm chồng một chuyến, ở nhà đã có ông bà trông cháu. Tôi lập tức mua vé xe, chuẩn bị ít đồ ăn và thuốc men rồi lên đường.

Tôi đến nơi lúc khoảng 6 giờ sáng, sau đó phải đi thêm một đoạn dài bằng xe ôm mới tới được chỗ chồng ở. Khung cảnh trước mắt khiến tôi thực sự sững người. Đúng như lời anh kể, xung quanh gần như chẳng có nhà dân. Từ chỗ ở đến trung tâm thành phố phải hơn 30 km, đường đi cũng không thuận tiện.

Tôi mở cửa bước vào và chết lặng khi thấy chồng đang nằm co ro trên giường. Người anh nóng ran vì sốt. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh, mọi thứ đơn sơ đến mức khiến tôi thấy thương chồng vô cùng. Điều khiến tôi nghẹn lòng nhất là trên tường và trong phòng đều có ảnh của vợ con.

Thấy tôi, anh ngơ ngác hỏi có phải mình đang nằm mơ không. Tôi vừa thương vừa xót, vội lấy thuốc mang theo cho anh uống rồi xuống bếp nấu cháo. Đến trưa, sức khỏe của anh mới khá hơn một chút. Anh ôm chặt lấy tôi và nói rằng không nghĩ tôi sẽ đi một quãng đường xa như vậy chỉ để đến thăm anh.

Lúc ấy, tôi mới hiểu những cuộc gọi video mỗi tối chẳng thể nào kể hết được sự cô đơn của một người sống xa gia đình. Chồng nói nơi này lương cao thật nhưng cuộc sống rất buồn. Đồng nghiệp có vài người nhưng ai cũng đi làm từ sáng đến tối, lúc anh ốm cũng chẳng biết nhờ cậy ai. Có những đêm nhớ vợ, nhớ con đến mức không chịu nổi nhưng anh vẫn phải tự nhắc mình cố gắng, bởi phía sau anh còn cả gia đình đang chờ.

Tôi ở lại chăm chồng 2 ngày rồi lại phải trở về. Nhưng từ lúc rời đi, trong đầu tôi cứ hiện lên cảnh anh nằm một mình giữa căn nhà vắng. Trước đây, tôi chỉ nghĩ đến khoản tiền anh gửi về và tương lai của gia đình. Sau chuyến đi ấy, tôi mới nhận ra cái giá anh đang phải trả không chỉ là những năm tháng xa vợ con mà còn là sự cô độc mà tiền bạc không thể bù đắp.

Bây giờ tôi chỉ muốn tìm cách đưa chồng trở về quê, nhưng nếu phá hợp đồng giữa chừng, gia đình có thể phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Hai năm qua, chúng tôi đã cố gắng vì một mục tiêu rất rõ ràng, nhưng lần đầu tiên tôi tự hỏi liệu số tiền tiết kiệm được có thực sự đáng để đánh đổi thêm những năm tháng vợ chồng phải sống xa nhau hay không.

Có lẽ, điều khó nhất lúc này không phải là tính toán xem mất bao nhiêu tiền, mà là quyết định xem gia đình mình nên giữ lại bao nhiêu tiền và giữ lại bao nhiêu năm tháng được ở bên nhau.