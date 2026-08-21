Chồng đưa tiền chợ 3 triệu/tháng còn tiếc, mua đồ hiệu 30 triệu không chớp mắt

Chồng không chịu tăng một đồng tiền đi chợ, vẫn 3 triệu/tháng, vì thế tôi thất vọng cùng cực khi thấy hóa đơn món đồ hiệu anh mua cho bản thân, những 30 triệu đồng.

Tôi lập gia đình được 4 năm và có một bé trai 5 tuổi đang học mẫu giáo. Hai vợ chồng đều đi làm, thu nhập của anh khoảng hơn 30 triệu đồng/tháng, còn lương của tôi là 12 triệu đồng. Vì có thu nhập cao hơn nên chồng tôi lo các khoản lớn như tiền học cho con và sinh hoạt phí , còn tôi sẽ lo ma chay hiếu hỉ, mua đồ dùng thường xuyên, còn lại thì dành tự sắm quần áo son phấn cho mình.

Các khoản chi cho gia đình, chồng trực tiếp thanh toán; mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi đúng 3 triệu đồng, dặn rõ ràng khoản này chỉ dùng để đi chợ mua thực phẩm nấu cơm 2 bữa sáng và tối.

Mấy năm trước, khoản tiền 3 triệu cho bữa ăn gia đình 3 người cũng tạm đủ nếu biết chịu khó căn ke. Thế nhưng thời gian gần đây, giá cả hàng hóa cái gì cũng tăng, mỗi cân thịt, con cá hay bó rau ngoài chợ đều đắt hơn trước.

Với 3 triệu đồng, trung bình mỗi ngày tôi chỉ có 100 nghìn đồng để chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Muốn mâm cơm có đủ thịt, cá, rau tươi, chưa kể thêm trái cây cho đủ chất là điều rất khó, phải tính từng đồng. Để bữa ăn không quá đạm bạc, tôi luôn phải bù thêm tiền của mình.

Người vợ buồn lòng khi chồng tính toán từng đồng với vợ con nhưng sẵn sàng chi đậm cho bản thân. (Ảnh minh họa: iStock)

Khi tôi ngỏ ý mong chồng tăng thêm tiền đi chợ lên 4 hoặc 5 triệu đồng mỗi tháng, anh lập tức tỏ thái độ khó chịu, trách tôi không biết quản lý tiền. Anh nói nhiều gia đình khác vẫn sống tốt với số tiền đó, rằng tôi phải cố gắng tính toán vì tiền ngày càng khó kiếm hơn. “Lương của anh và em lâu lắm rồi có tăng đâu, phải biết liệu cơm gắp mắm” , chồng luôn nói với tôi như vậy.

Anh còn bảo tôi ghi chép lại toàn bộ thu chi hàng ngày vào một cuốn sổ để có thể nhìn vào mà nhận ra khoản nào chưa hợp lý và rút kinh nghiệm. Thỉnh thoảng, anh “giúp” tôi kiểm tra thu chi, soi các khoản nhỏ nhặt rồi bảo lẽ ra thứ này có thể bớt, thứ kia có thể đổi nhãn hàng rẻ hơn mà chất lượng cũng tương tự...

Tóm lại, anh chỉ hỗ trợ tôi bằng cách hướng dẫn cách chi tiêu chứ không thêm tiền, mà con số 3 triệu đồng thì dù tôi có co kéo theo cách của anh cũng chẳng đỡ thiếu thốn được.

Dù bất mãn, tôi cố thuyết phục mình rằng tính anh cẩn thận, muốn tiết kiệm cho tương lai của gia đình, con cái. Thế nhưng tuần trước, tôi vô tình phát hiện ra một điều khiến mình cực kỳ thất vọng. Anh mua chiếc ví clutch (loại ví to kẹp nách) của hãng thời trang cao cấp với giá hơn 30 triệu đồng.

Tôi nhặt được hóa đơn mà ngơ ngác mất một lúc lâu, 30 triệu đồng bằng đúng 10 tháng tiền ăn mà anh đưa tôi đi chợ nuôi cả gia đình. Anh sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một món đồ phù phiếm, thỏa mãn sở thích cá nhân, nhưng lại muốn vợ phải tính từng đồng tiền mắm muối, hành ớt. Tôi nghĩ đến bản thân là phụ nữ mà chỉ mua chiếc váy 1 triệu đồng cũng đắn đo hồi lâu, nâng lên đặt xuống rồi từ bỏ vì không nỡ; thấy lòng đầy vị chua cay.

Tối hôm đó, tôi đưa tờ hóa đơn cho chồng, tưởng anh sẽ lúng túng và áy náy nhưng không hề. Chồng bảo anh cần vẻ ngoài thành đạt khi giao tiếp công việc. Tôi nghe không lọt tai chút nào vì anh đâu phải ngôi sao giải trí hay doanh nhân lớn.

Rồi chồng tôi giận ngược vợ, bảo đó là tiền do anh tự làm ra nên có quyền thưởng cho bản thân. Chồng nhắc tôi rằng anh luôn thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính trong gia đình nên chẳng có gì sai khi mua đồ và tôi không có quyền can thiệp vào cách anh tiêu số tiền còn lại.

Tôi không cãi nhau với anh ấy nữa vì thấy không đi đến đâu. Có điều, từ hôm ấy trở đi, tôi thấy nản khi nghĩ đến cuộc hôn nhân này. Mỗi lần bước vào bếp nấu cơm, hay nhìn mâm cơm dọn ra, tôi lại thấy cay đắng.

Anh không hề mềm lòng khi thấy tôi phải chật vật co kéo từng đồng, nhịn thèm đủ thứ, bảo phải tiết kiệm, nhưng hóa ra bản thân anh có cần tiết kiệm đâu. Chẳng qua tôi không kiếm được nhiều tiền thì tôi phải chịu khổ, anh kiếm được nhiều tiền thì anh được sống xa xỉ, thế thôi. Thế thì còn gì là vợ chồng đồng hành nữa? Có phải cuộc hôn nhân của chúng tôi khó có tương lai?