Chồng đi làm về đưa vợ 8 cây vàng và 200 triệu đồng, diễn biến sau đó mới đau lòng

Tôi là Phượng, 30 tuổi. Nếu ai đó hỏi hôn nhân là gì, có lẽ tôi từng sẽ trả lời: là sự bình yên sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng giờ đây, bình yên của tôi đã bị người mình tin tưởng nhất phá vỡ.

Buổi chiều hôm ấy, Kiên - chồng tôi bước vào nhà với vẻ nghiêm túc lạ lùng. Tôi cứ tưởng anh gặp chuyện khó xử ở công ty. Nhưng không… anh lên phòng rồi lại xuống phòng khách, đặt lên bàn một hộp đựng vàng nặng trĩu, tám cây vàng, cùng một quyển sổ tiết kiệm 200 triệu đồng. Tim tôi lúc đó đập nhanh mà chẳng hiểu lý do.

"Anh có chuyện muốn nói với em" - Kiên nghẹn giọng. Tôi đứng chết lặng khi nghe câu sau đó: "Anh đã ngoại tình… và cô ấy đang mang thai."

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi từng tin rằng Kiên là người đàn ông trầm tính, chung thủy và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Chúng tôi cưới nhau được bốn năm. Tôi chưa kịp có con vì còn bận công việc, còn anh lúc nào cũng bảo: "Không vội đâu, miễn là chúng ta hạnh phúc." Vậy mà giờ đây… hạnh phúc ấy hóa ra chỉ là mình tôi cố tin.

Tôi hỏi anh: "Tại sao?" Kiên cúi mặt, lặp lại đi lặp lại rằng đó chỉ là phút say nắng. Nhưng khi người phụ nữ kia có thai, mọi thứ đã trượt ra khỏi tay anh. Anh nói muốn bù đắp cho tôi tất cả bằng số tiền và vàng đó, coi như chuộc lỗi. Rồi chúng tôi sẽ ly hôn để anh có thể làm tròn trách nhiệm với đứa trẻ sắp chào đời.

Tôi lặng người. 8 cây vàng và 200 triệu đồng - số tài sản chung mà cả hai vợ chồng chắt chiu từ những ngày bắt đầu làm lại cuộc sống ở thành phố, giờ được đặt lên bàn như một món hàng hóa để trao đổi lại nỗi đau. Tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Tôi không trách đứa trẻ. Nó vô tội. Nhưng còn tôi? Có ai nhìn thấy trái tim tôi cũng đang rỉ máu không?

Suốt những năm qua, tôi luôn cố gắng vun vén cho gia đình này. Tôi không phải người hoàn hảo, nhưng chưa từng một lần khiến Kiên phải thất vọng. Vậy mà hóa ra, chỉ cần một sự yếu lòng thoáng qua của anh, mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa.

Anh bảo: "Anh không muốn con mình sinh ra thiếu cha." Còn tôi, bị đẩy ra khỏi cuộc đời anh như một vật cản.

Tôi ngồi nhìn đôi nhẫn cưới vẫn còn đeo trên tay, nhớ lại lời hứa dưới cổng hoa ngày cưới: "Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời." Hóa ra đời không phải lúc nào cũng là câu chuyện cổ tích của chính mình.

Đêm đó, tôi mở tủ, lấy từng chiếc áo của anh xếp lại. Không phải để níu kéo, mà để tự nhắc bản thân rằng, đến lúc rồi… đến lúc buông tay một người đã không còn thuộc về mình.

Có người nói: Đàn bà chỉ mạnh mẽ khi bị tổn thương. Tôi không muốn mạnh mẽ theo cách này. Nhưng tôi buộc phải đứng dậy. Ngày mai, tôi sẽ ký vào đơn ly hôn. Không phải vì tôi tha thứ. Mà vì tôi tôn trọng chính mình.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi tin, một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Hạnh phúc không bao giờ đến muộn với người biết tự yêu thương.

Còn Kiên… Tôi mong anh rồi sẽ nhận ra: đôi khi, cái giá phải trả cho một phút nông nổi không chỉ là vàng bạc hay tiền tài, mà là cả người đã từng yêu anh bằng cả trái tim.