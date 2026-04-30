Chọn Trung Quốc xây đường sắt 5 tỷ USD nhưng quốc gia gần 60 triệu dân lại tìm tới nước khác, không phải Nhật Bản hay Đức, để điện khí hoá toàn bộ hệ thống

Y Vân

Tuyến đường sắt này do Trung Quốc xây dựng và hoàn thành năm 2019.

Chính phủ Kenya đang nỗ lực biến dự án đường sắt do Trung Quốc xây dựng thành một hành lang vận tải khu vực tích hợp toàn diện.

Đáng chú ý, các cuộc đàm phán mới với tập đoàn Yapi Merkezi (Thổ Nhĩ Kỳ) đang mở ra triển vọng điện hóa toàn bộ hệ thống này.

Yapi Merkezi, có trụ sở tại Istanbul, đang thảo luận với Kenya về việc lắp đặt hệ thống điện cho tuyến Đường sắt khổ tiêu chuẩn (SGR) hiện tại. Mục tiêu của kế hoạch này là tạo ra sự kết nối liền mạch với tuyến đường sắt điện mới đang được xây dựng từ biên giới Kenya vào sâu trong nội địa Uganda, kéo dài đến tận thủ đô Kampala.

Tuyến SGR được hoàn thành vào năm 2019 với vốn vay khoảng 5 tỷ USD từ Trung Quốc. Kéo dài 472 km từ thành phố cảng Mombasa đến thủ đô Nairobi, SGR là tuyến đường sắt mới đầu tiên được xây dựng ở Kenya kể từ khi giành độc lập và là dự án trọng điểm trong hợp tác Trung Quốc-Kenya theo Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Ông Erdem Arıoğlu, Phó Chủ tịch Yapi Merkezi, cho biết công ty đặt mục tiêu thiết lập một hệ thống đường sắt hiện đại nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới và nâng cao hiệu suất vận tải.

Đề xuất này có liên quan trực tiếp đến dự án đường sắt trị giá 2,7 tỷ Euro (3,2 tỷ USD) mà tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai tại Uganda. Đây là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới SGR quy mô lớn nhằm kết nối các nền kinh tế Đông Phi.

Kế hoạch kết nối đường sắt Đông Phi đã tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian qua. Tháng 10/2024, Uganda và Yapi Merkezi ký thỏa thuận phát triển đoạn đường sắt nối Kampala với biên giới Kenya.

Tháng 1/2025, Kenya đàm phán với UAE về việc mở rộng tuyến SGR tới Uganda và tiềm năng là Nam Sudan. Tháng 8/2025, Kenya công bố kế hoạch huy động 4 tỷ USD để hỗ trợ xây dựng.

Theo Bộ trưởng Giao thông Davis Chirchir, Kenya cũng đang đàm phán với công ty Etihad Rail về việc vận hành dịch vụ vận tải hàng hóa trên mạng lưới mở rộng này.

Dự án mở rộng dự kiến sẽ được tài trợ chủ yếu bởi Quỹ Phát triển Đường sắt Kenya. Nguồn thu từ phí nhập khẩu 2% dự kiến mang lại khoảng 50 tỷ shilling Kenya (387 triệu USD) mỗi năm. Số tiền này sẽ được dùng để kéo dài tuyến đường từ Naivasha đến Kisumu và sau đó là Malaba (giáp biên giới Uganda).

Theo BI Africa﻿

