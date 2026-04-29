Không phải Nga, một quốc gia vừa đặt cấu trúc 227,9 tấn lên nhà máy điện hạt nhân hiện đại bậc nhất

Vòm an toàn bên trong đã được lắp đặt thành công tại Tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Shidaowan ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Kết quả này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi dự án chuyển từ giai đoạn xây dựng dân dụng sang giai đoạn lắp đặt thiết bị.

Đây là nhà máy điện hạt nhân lò phản ứng khí nhiệt độ cao dạng mô-đun viên sỏi đầu tiên trên thế giới đạt được vận hành thương mại công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ tư. Mô-đun trình diễn bao gồm hai lò phản ứng nhỏ vận hành tuabin 210 MWe và thử nghiệm tiềm năng của các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang xây dựng các lò phản ứng quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai gần.

Bên cạnh việc xây dựng một số nhà máy năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, Trung Quốc cũng đang đầu tư mạnh vào các lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu năng lượng của mình theo cách không phát thải carbon.

Một trong nhiều dự án đang được phát triển ở Trung Quốc là Shidaowan, khi hoàn thành sẽ có công suất lắp đặt là 4,8 GWe.

Lò phản ứng Hualong One

Tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã phê duyệt việc xây dựng hai tổ máy tại Shidaowan, và việc đổ bê tông cho Tổ máy số 1 được tiến hành một năm sau đó, vào tháng 7 năm 2024. Tập đoàn Huaneng của Trung Quốc dự định xây dựng bốn lò phản ứng Hualong One (HPR1000) tại địa điểm này.

Thiết kế lò phản ứng Hualong One có cấu trúc vỏ bọc hai lớp, chủ yếu để đảm bảo tính toàn vẹn và ngăn chặn sự phát tán vật liệu phóng xạ ra bên ngoài. Một phần của cấu trúc là mái vòm bên trong, một cấu trúc hình hyperboloid gồm 70 tấm tường.

Cấu trúc nặng 227,9 tấn đã được nâng lên và đặt lên trên các bức tường bao quanh lò phản ứng vào đầu tuần này, đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn xây dựng lò phản ứng.

Các lò phản ứng tại Shidaowan

“Sau khi cả bốn tổ máy được hoàn thành và đưa vào hoạt động, cơ sở này sẽ sản xuất 35 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm, đủ để đáp ứng nhu cầu điện hàng năm của 17 triệu hộ gia đình ba người”, đại diện China Huaneng cho biết.

“Điều này tương đương với việc giảm tiêu thụ than đá thông thường 11,5 triệu tấn và lượng khí thải carbon dioxide 27,6 triệu tấn mỗi năm.” Những con số này rất đáng kể, vì Trung Quốc vẫn phụ thuộc rất nhiều vào than đá cho cả nhu cầu năng lượng công nghiệp và sinh hoạt. Khi hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060, năng lượng hạt nhân được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này.

Dự kiến các lò phản ứng Hualong One tại Shidaowan sẽ được kết nối với lưới điện vào năm 2029. Lò phản ứng Hualong One đầu tiên đi vào hoạt động năm 2021 với tên gọi Tổ máy số 5 của Nhà máy điện hạt nhân Fuqing. Công trình này có thiết kế lõi lắp ráp 177 với chu kỳ nạp nhiên liệu 18 tháng và tạo ra công suất thô 1170 MWe. Mỗi lò phản ứng có tuổi thọ dự kiến là 60 năm, và quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn thuộc về Trung Quốc.

Khu phức hợp Shidaowan cũng có hai lò phản ứng trình diễn Guohe One. Đây là các lò phản ứng CAP1400, phiên bản mở rộng của các lò phản ứng hạt nhân nước áp lực CAP1000 được phát triển với sự hợp tác của Westinghouse (Mỹ).

CAP1000 là một trong những lò phản ứng mà Trung Quốc dự định triển khai rộng rãi, đồng thời xuất khẩu sang các quốc gia khác quan tâm đến việc xây dựng các cơ sở năng lượng hạt nhân.

Ngoài việc cung cấp cho các quốc gia những cách thức dễ dàng để chuyển sang năng lượng tái tạo, Trung Quốc giờ đây cũng sẽ giúp họ chuyển sang năng lượng hạt nhân mà không cần chi phí đầu vào cao.

Việc lắp đặt nắp vòm an toàn tại tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Shidaowan là một cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua năng lượng nguyên tử. Với sự kết hợp giữa tiến độ thi công thần tốc và các tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất của thế hệ lò phản ứng thứ ba, Shidaowan đang từng bước định hình lại tương lai của ngành năng lượng sạch, nơi sự tự chủ về công nghệ chính là lá chắn vững chắc nhất cho an ninh quốc gia.