"Chờ em chút" và góc khuất nghề shipper giữa cao điểm nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội: "Có lần đợi gần một tiếng, gọi lại thì khách bảo ngủ quên"

Sau vụ nữ khách hàng bị shipper hành hung ở Hà Nội gây tranh cãi, nhiều người giao hàng cho biết họ không đồng tình với hành vi bạo lực nhưng cũng chia sẻ những áp lực, bức xúc thường gặp trong công việc hằng ngày, từ bị bom hàng, nợ tiền đến phải chờ khách giữa thời tiết nắng nóng.

Những ngày qua, vụ việc một nữ khách hàng bị shipper (người giao đồ ăn) hành hung tại phường Láng (Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào ngày 23/6 tại khu vực số 54 Nguyễn Chí Thanh. Nữ khách hàng được cho là đã đặt đồ ăn và thanh toán trước. Khi đến nơi, shipper gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được. Sau đó, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Phần lớn ý kiến trên mạng xã hội lên án hành vi sử dụng bạo lực, cho rằng dù bất kỳ lý do gì thì việc hành hung khách hàng cũng không thể chấp nhận. Tuy nhiên, từ câu chuyện này, những áp lực trong nghề giao hàng cũng được nhiều người nhắc tới.

Anh Văn - một shipper giao hàng (Ảnh: Như Hoàn)

Chia sẻ với chúng tôi, anh Văn, một shipper đang làm việc tại Hà Nội, cho biết công việc của anh bắt đầu từ 7 giờ sáng mỗi ngày.

"Đến kho check-in, lọc hàng rồi khoảng 8 giờ bắt đầu đi giao. Trưa giao xong lại về kho nhận hàng mới, tiếp tục đi giao đến khoảng 7 giờ tối mới kết thúc", anh nói.

Theo anh Văn, những câu chuyện như khách không nghe điện thoại, để shipper chờ đợi hoặc bom hàng xảy ra khá thường xuyên.

"Tôi đi giao hàng nhiều nên gặp không ít trường hợp khách bom hàng. Trước khi giao tôi đã gọi điện xác nhận nhưng đến nơi gọi lại thì khách tắt máy, không nhận hàng nữa", anh kể.

Không chỉ vậy, nhiều khách còn yêu cầu để hàng trước cửa hoặc ném vào nhà rồi hứa sẽ chuyển khoản sau.

"Có những đơn khách bảo cứ để hàng lại rồi chuyển khoản. Tôi làm theo nhưng vừa lấy hàng xong là họ chặn luôn số điện thoại. Nhiều khách chỉ để lại mỗi số điện thoại trên đơn, không có thông tin gì khác nên rất khó liên lạc lại.

Những đơn hàng bị mất như vậy tôi đều phải tự bỏ tiền túi ra bù. Công ty giao đơn qua ứng dụng thì shipper phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những đơn trị giá 200.000 - 300.000 đồng, khách lấy hàng rồi chặn số thì tôi vẫn phải thanh toán đủ cho công ty".

Các shipper mỗi ngày phải đối diện với nhiều áp lực khác nhau (Ảnh: Như Hoàn)

Theo anh Văn, trung bình mỗi tháng anh gặp khoảng 10 đơn hàng bị bom.

"Có cả những đơn hàng nặng 20 - 30kg, khách yêu cầu chở đến nơi nhưng tới nơi gọi điện thì không nghe máy hoặc tắt máy luôn".

Bên cạnh chuyện bom hàng, việc phải chờ khách trong thời gian dài cũng là điều nhiều shipper thường xuyên gặp phải.

"Nhiều người bảo 'chờ chị chút', 'chờ em chút', tôi đứng đợi 15 - 20 phút vẫn không thấy xuống. Có lần đợi gần một tiếng, gọi lại thì khách bảo ngủ quên hoặc để điện thoại chế độ im lặng", anh kể.

Điều khiến anh cảm thấy áp lực hơn cả không phải là nắng nóng hay quãng đường di chuyển, mà là cách ứng xử của một bộ phận khách hàng.

"Nhiều khách nghĩ rằng họ bỏ tiền mua hàng nên sai khiến shipper thế nào cũng được. Có những đơn tôi đến giao, nói chuyện rất lịch sự nhưng khách ngồi trong nhà quát: 'Vất hàng vào đây!'. Tôi đứng đợi mãi cũng không thấy thanh toán".

Thậm chí, theo lời nam shipper, có trường hợp khách mở hàng kiểm tra rồi từ chối trả tiền vận chuyển vì cho rằng cửa hàng đã cam kết miễn phí ship.

"Khi tôi gọi lại cho shop thì shop khẳng định không hề nói như vậy nhưng khách vẫn nhất quyết cãi".

Shipper vẫn thường phải đối mặt với những hoàn cảnh éo le khác nhau trong công việc (Ảnh: Như Hoàn)

Dù thừa nhận nhiều lúc cảm thấy bức xúc, anh Văn cho biết bản thân luôn cố gắng kiềm chế.

"Nhiều lúc ức chế lắm. Đi giao hàng, khách nói những câu rất khó nghe. Họ cứ nghĩ có tiền là mình phải phục tùng theo ý họ. Nhiều lúc muốn nghỉ lắm nhưng thôi, đi kiếm đồng tiền thì phải chấp nhận. Mình nhịn đi một tí cũng không chết được. Mình nóng tính quá thì hai bên cũng cãi chửi nhau, nên cũng nhịn thôi".

Nam shipper cho biết thời tiết nắng nóng những ngày gần đây khiến công việc trở nên vất vả hơn rất nhiều.

"Ra ngoài đường rát hết mặt nhưng mình đi giao hàng kiếm đồng tiền thì phải chấp nhận".

Cùng làm nghề giao hàng, anh Tỉnh cũng cho biết những ngày nắng nóng cao điểm là khoảng thời gian áp lực nhất với các shipper.

"Công việc này vất vả lắm. Trời nắng nóng, đi ngoài đường cả ngày rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng vì còn công việc và cuộc sống", anh nói.

"Khoảng 9 - 10 giờ sáng bắt đầu đi giao là trời đã rất nắng rồi. Đến buổi trưa thì còn nóng hơn nữa. Dù mệt vẫn phải đi giao hàng vì đó là công việc của mình".

Anh Tỉnh cho biết bản thân mình cũng nhiều lần rơi vào tình trạng không thể thu tiền khách (Ảnh: Như Hoàn)

Theo anh Tỉnh, phần lớn shipper chỉ mong giao hàng xong để hoàn thành công việc, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng thuận lợi.

"Khách hàng thì mỗi người một tính cách, quan điểm khác nhau. Tôi chỉ mong giao hàng đến tận tay khách rồi nhận tiền. Nhưng nhiều khi khách bảo cứ để hàng lại đó, đến tối vẫn không chuyển khoản. Tối về lại phải gọi điện đòi tiền rất mệt".

Không ít lần anh rơi vào cảnh giao hàng thành công nhưng vẫn chưa thể thu được tiền.

"Có người nhận hàng xong bảo tối về sẽ chuyển khoản nhưng rồi không chuyển. Đến tối gọi điện thì thuê bao không liên lạc được, hoặc vài ngày sau mới thanh toán".

Trong khi đó, quy định của doanh nghiệp khiến shipper phải tự ứng tiền trước nếu khách chưa thanh toán.

Ảnh: Như Hoàn

"Công ty không cho shipper nợ tiền hàng. Nếu khách chưa trả thì tôi vẫn phải ứng tiền túi ra nộp trước cho công ty. Nộp chậm là bị phạt ngay. Thành ra nhiều lúc đi đòi tiền khách còn mệt hơn cả giao hàng", anh chia sẻ.

Từ câu chuyện gây tranh cãi những ngày qua, cả anh Văn và anh Tỉnh đều cho rằng mâu thuẫn giữa khách hàng và shipper có thể xảy ra trong quá trình giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, theo họ, việc giữ bình tĩnh và tôn trọng lẫn nhau vẫn là điều cần thiết để tránh những sự việc đáng tiếc.

Sáng 25/6, Công an phường Láng đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái trẻ bị shipper hành hung, lôi tóc kéo lê trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh. Vụ việc được ghi lại qua camera an ninh vào ngày 23/6 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi video lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định người có hành vi hành hung là N.H.Y (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám). Trong sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời người này đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân, tính chất vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Thành phố khuyến cáo: Mọi hành vi xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều bị xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.