Cho con nghỉ học để đi du lịch, phụ huynh nhận khoản phạt gần 70 triệu đồng

Mỗi khi sắp đến các kỳ nghỉ dài, nhiều gia đình thường lựa chọn cho con nghỉ học sớm vài ngày để tránh đông đúc, đồng thời săn được vé máy bay và khách sạn với giá rẻ hơn. Việc “kéo dài kỳ nghỉ” như vậy khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, có cả Việt Nam.

Tuy nhiên, tại Đức, hành động này có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý không nhỏ. Theo trang tin Euronews, tại quốc gia này tồn tại quy định gọi là Schulpflicht – nghĩa vụ đi học bắt buộc đối với trẻ em trong độ tuổi đến trường. Theo đó, học sinh phải tham gia đầy đủ các buổi học trong năm học và phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo con mình thực hiện nghĩa vụ này.

Ảnh minh họa

Trong một số trường hợp, cảnh sát thậm chí còn tiến hành kiểm tra tại các sân bay vào thời điểm sát kỳ nghỉ để phát hiện những gia đình đưa con đi nghỉ khi trường học vẫn đang trong thời gian học kỳ. Euronews cho biết lực lượng chức năng có thể liên hệ trực tiếp với trường học để xác minh xem học sinh có được phép nghỉ hay không.

Nếu việc nghỉ học không được nhà trường chấp thuận, phụ huynh có thể bị xử phạt vì vi phạm quy định về nghĩa vụ giáo dục.

Mức phạt có thể lên tới gần 70 triệu đồng

Tùy từng bang tại Đức, mức xử phạt đối với hành vi cho con nghỉ học trái phép có sự khác nhau. Euronews cho biết thêm, ví dụ như ở bang Bremen, phụ huynh có thể bị phạt khoảng 35 euro cho mỗi ngày nghỉ học không phép. Trong khi đó, tại một số bang khác như Berlin hoặc Brandenburg, mức phạt tối đa có thể lên tới 2.500 euro, tương đương gần 70 triệu đồng Việt Nam.

Những con số này không chỉ tồn tại trên giấy tờ. Theo trang Today’s Parent, cảnh sát tại sân bay Memmingen (bang Bavaria) từng phát hiện nhiều gia đình đưa con đi nghỉ trong thời gian học và sau đó tiến hành xử phạt. Trong một số trường hợp, khoản tiền phạt có thể lên tới 1.000 euro.

Ảnh minh họa

Các trường hợp vi phạm thường xảy ra khi phụ huynh đặt vé bay sớm hơn một hoặc hai ngày trước kỳ nghỉ chính thức nhằm tránh giá vé tăng cao. Tờ The Irish Times nhận định đây là cách làm khá phổ biến của nhiều gia đình muốn tiết kiệm chi phí du lịch, nhưng lại dễ dẫn đến việc vi phạm quy định giáo dục tại Đức.

Vì sao quy định được áp dụng nghiêm ngặt?

The Local Germany giải thích, luật Schulpflicht được áp dụng nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận giáo dục đầy đủ và hạn chế tình trạng trốn học. Khác với một số quốc gia chỉ yêu cầu trẻ em phải đăng ký học, luật tại Đức còn quy định học sinh phải thực sự tham gia các buổi học tại trường.

Phụ huynh vì vậy có trách nhiệm pháp lý trong việc đảm bảo con mình đi học đúng quy định. Nếu tự ý cho con nghỉ học mà không được nhà trường chấp thuận, trường học có thể báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa

Những lý do nghỉ học thường được chấp nhận bao gồm trẻ bị ốm, có tang lễ trong gia đình hoặc các sự kiện đặc biệt. Ngược lại, việc cho con nghỉ học để đi du lịch hoặc kéo dài kỳ nghỉ gia đình thường không được xem là lý do hợp lệ.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng các quy định nghiêm ngặt giúp đảm bảo kỷ luật học đường và tạo sự công bằng giữa các học sinh.



