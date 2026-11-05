Chính trị gia Đức qua đời ở khách sạn

Truyền thông Đức đưa tin, ông Hubert Aiwanger, Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Kinh tế bang Bavaria được tìm thấy qua đời tại một khách sạn ở Berlin.

Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Kinh tế bang Bavaria, Hubert Aiwanger.

Theo báo Bild, vị chính trị gia bảo thủ, đồng thời là Chủ tịch đảng Cử tri Tự do, được phát hiện đã qua đời ở tuổi 55, trong phòng khách sạn Neuer Fritz, ở trung tâm Berlin.

Cái chết của ông sau đó đã được hãng thông tấn Đức dpa và một số phương tiện truyền thông khác xác nhận.

Ông Aiwanger dự kiến sẽ có bài phát biểu tại lễ khai trương văn phòng mới của đảng mình ở Berlin vào sáng cùng ngày, nhưng được cho là đã hủy bỏ sự xuất hiện của mình, vì cảm thấy không khỏe.

Ông ở lại khách sạn và sau đó được phát hiện đã qua đời, sau khi không ai có thể liên lạc được.

Nguyên nhân cái chết của vị chính trị gia này vẫn chưa được xác định, nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu phạm tội nào, theo tờ Tagesspiegel.

Aiwanger từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Phó Thủ hiến bang Bavaria từ năm 2018, khi đảng Cử tri Tự do của ông thành lập liên minh cầm quyền với Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), dưới sự lãnh đạo của ông Markus Söder.

Ông Aiwanger qua đời để lại người bạn đời lâu năm - chính trị gia Tanja Schweiger và hai người con trai.

Nổi tiếng với những lời chỉ trích thẳng thắn đối với các chính sách của EU, Aiwanger thường xuyên chất vấn Đức và EU về các quy định kinh tế và chính sách năng lượng.

Năm 2019, ông Aiwanger đã đến thăm Nga để thúc đẩy hợp tác kinh tế, phản đối các lệnh trừng phạt làm tổn hại đến quan hệ kinh doanh.

Vị chính trị gia cũng là người phản đối mạnh mẽ tình trạng nhập cư không kiểm soát, yêu cầu kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn và chính sách trục xuất nghiêm khắc hơn.

Ngày 31/10, ông lên án tình hình ở Berlin, nơi các chủ cửa hàng đã đóng kín cửa sổ vì lo sợ bạo loạn và cướp bóc, đồng thời kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ vi phạm.

Theo RT



