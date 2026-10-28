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CHÍNH THỨC: Lộ diện 4 điểm cầu đặc biệt của Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026

Nhật Linh
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Bốn điểm cầu của chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 đã chính thức lộ diện.

Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11, với màn tranh tài của 4 “nhà leo núi” xuất sắc gồm Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa ), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).. Bên cạnh trường quay chính, chương trình sẽ kết nối trực tiếp với 4 điểm cầu tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội - quê hương của 4 thí sinh.

Các địa điểm được lựa chọn không chỉ là nơi tập trung cổ động viên mà còn gắn với những dấu ấn văn hóa, lịch sử đặc trưng của từng địa phương.

1. Điểm cầu Khánh Hòa: Công viên biển Bình Sơn

Điểm cầu tại Khánh Hòa của thí sinh Trần Võ Gia Bảo được đặt ở Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, nơi nằm bên bờ biển Bình Sơn - Ninh Chữ. Đây là không gian công cộng ven biển quen thuộc, có cảnh quan thoáng rộng, phù hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng và sự kiện tập trung đông người.

- Ảnh 1.

Trong ngày chung kết, địa điểm này sẽ trở thành nơi hội tụ của thầy cô, bạn bè, học sinh và người dân địa phương để tiếp sức cho Trần Võ Gia Bảo - nam sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải. Gia Bảo giành vé vào chung kết sau khi chiến thắng cuộc thi Quý I với 175 điểm.

Điểm cầu Công viên biển Bình Sơn dự kiến đón khoảng 10.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân đến cổ vũ. Với lợi thế không gian mở hướng ra biển, nơi đây hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động trong buổi sáng diễn ra trận chung kết.

2. Điểm cầu Phú Thọ: Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Tại Phú Thọ, điểm cầu tiếp lửa cho nam sinh Lý Thái Dương được đặt ở khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đây là địa điểm mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt, nằm trong không gian gắn với cội nguồn dân tộc và tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng.

- Ảnh 2.

Công trình tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” được khánh thành ngày 19/9/2026, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Tượng được đúc bằng đồng, cao 7,5m, đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang bức tranh “Ngày hội non sông trên Đất Tổ”. Tổng thể công trình được quy hoạch trên diện tích 7,6ha, gắn với không gian Trung tâm lễ hội Đền Hùng.

Việc lựa chọn địa điểm này làm điểm cầu Olympia mang đến màu sắc riêng cho chương trình. Trong không gian giàu ý nghĩa lịch sử của vùng Đất Tổ, đông đảo cổ động viên sẽ cùng hướng về trường quay để tiếp sức cho Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, người đã giành chiến thắng ở cuộc thi Quý II.

3. Điểm cầu Hưng Yên: Quảng trường Thái Bình

Điểm cầu cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh được đặt tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Địa điểm này nằm trong quần thể kiến trúc Quảng trường Thái Bình, một không gian công cộng gắn với đời sống văn hóa và các hoạt động cộng đồng của địa phương.

- Ảnh 3.

Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trang phục giản dị, với nụ cười hiền hậu, gợi nhắc tình cảm và sự quan tâm của Người dành cho người nông dân. Công trình được làm bằng đá xanh nguyên khối; các mảng phù điêu xung quanh tái hiện phong cảnh làng quê, đời sống lao động và sinh hoạt của người dân Việt Nam.

Đây sẽ là nơi thầy cô, bạn bè và người hâm mộ tập trung cổ vũ cho Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình. Nam sinh giành ngôi nhất Quý III. Điểm cầu được đặt tại một công trình gắn với hình ảnh người nông dân cũng tạo nên sự kết nối với bản sắc địa phương, nơi có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời.

4. Điểm cầu Hà Nội: Bảo tàng Hà Nội

Tại Hà Nội, điểm cầu của Chung kết Olympia 2026 được đặt ở Bảo tàng Hà Nội, công trình văn hóa nổi bật của Thủ đô. Bảo tàng được khánh thành vào tháng 10/2010, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, với chức năng lưu giữ, trưng bày và giới thiệu những tư liệu, hiện vật phản ánh lịch sử, văn hóa của thành phố.

- Ảnh 4.

Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về Thăng Long - Hà Nội qua nhiều thời kỳ, bảo tàng còn gây chú ý bởi kiến trúc hiện đại, tạo hình khối độc đáo. Việc lựa chọn địa điểm này làm điểm cầu góp phần đưa không gian văn hóa của Thủ đô đến gần hơn với khán giả trẻ thông qua một sự kiện truyền hình quen thuộc.

Từ đây, các cổ động viên sẽ tiếp sức cho Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Anh Đức giành tấm vé cuối cùng vào chung kết năm sau khi chiến thắng cuộc thi Quý IV, hoàn thiện đội hình bốn thí sinh của Chung kết Olympia lần thứ 26.

Tổng hợp

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Tags

đường lên đỉnh olympia

olympia

thái dương

Nguyễn Huy Quang

Lê Anh Đức

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