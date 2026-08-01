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Chính thức lấy tên Ban Tuyên giáo Trung ương

Trường Phong
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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW, ngày 31/7/2026 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/8/2026.

Theo quyết định, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương .

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Quyết định cũng nêu rõ, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2026.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương , Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã có nghị quyết đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 2/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Mô hình tương tự cũng được thực hiện ở cấp tỉnh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

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Ban Tuyên giáo Trung ương

văn phòng trung ương

ban tổ chức trung ương

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