Chính thức có Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chuyển đổi mô hình thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đăng ký 110 ngành nghề.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP, Quyết định số 498/QĐ-TTg và ý kiến chấp thuận của Thủ tướng, ngày 10/8, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành quyết định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và quyết định thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động, đổi tên doanh nghiệp.

Ngày 11/8/2026, Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp với tên gọi là Công ty TNHH MTV - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (Vietnam National Railway Group - VNR).

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: VNR)

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam theo quy định tại Luật Đường sắt, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; các Hiệp định, văn bản, thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết với các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1504/QĐ-TTg giao nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản đối với chiến lược phát triển của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu và định hướng cụ thể là thành lập Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế đa ngành. Trong đó, vận tải đường sắt, xây dựng và bảo trì, công nghiệp và dịch vụ đường sắt được xác định là các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi; phát triển vận tải đường sắt theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, mục tiêu đến năm 2030, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phải áp dụng đầy đủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trên nền tảng số, bảo đảm quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản trị, vận hành và kinh doanh.

Tầm nhìn đến năm 2035, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được định hướng trở thành tập đoàn kinh tế đường sắt lớn trong nước, đủ năng lực tiếp nhận vận hành, bảo trì các tuyến đường sắt mới và mạng lưới đường sắt quốc gia hiện đại; giữ vai trò trung tâm trong chuỗi logistics đa phương thức và liên vận quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có hệ thống giao thông vận tải hiện đại, bền vững.