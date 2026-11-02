Chính thức 1/1/2027, cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính, máy ảnh đã qua sử dụng

Từ ngày 1/1/2027, Việt Nam sẽ cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng điện tử đã qua sử dụng, trong đó có điện thoại, máy tính, máy ảnh và linh kiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 63/2026, quy định danh mục sản phẩm công nghệ số, điện tử đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Danh mục được xây dựng theo mã số hàng hóa (mã HS), bao gồm nhiều nhóm thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và điện tử.

Cụ thể, nhóm hàng bị cấm có máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận chức năng thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471. Nhóm mã HS 8517 cũng nằm trong danh mục, bao gồm điện thoại thông minh, điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu thông qua mạng hữu tuyến hoặc không dây.

Từ năm 2027, điện thoại, máy tính, máy ảnh và nhiều thiết bị điện tử đã qua sử dụng sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam. (Ảnh minh hoạ: Huỳnh Duy)

Ngoài ra, quy định còn áp dụng với nhiều thiết bị điện tử khác như micro, loa, tai nghe, thiết bị khuếch đại âm thanh; máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, camera truyền hình; thiết bị thu phát sóng vô tuyến, ra đa, thiết bị dẫn đường và điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

Các loại màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình cùng một số thiết bị điện tử khác cũng thuộc diện cấm nhập khẩu nếu nằm trong các mã HS được quy định tại phụ lục thông tư.

Hàng tân trang, thay linh kiện cũng thuộc diện cấm

Đáng chú ý, phạm vi điều chỉnh không chỉ giới hạn ở các thiết bị đã qua sử dụng còn nguyên trạng. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cả bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của những sản phẩm thuộc danh mục cũng nằm trong diện cấm nhập khẩu.

Đặc biệt, những sản phẩm đã được tân trang, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện nhằm khôi phục chức năng, chất lượng và hình thức tương đương hàng mới vẫn bị cấm nhập khẩu nếu có mã HS thuộc danh mục quy định.

Điều này đồng nghĩa việc sửa chữa, làm mới hoặc thay thế linh kiện không làm thay đổi tình trạng pháp lý của hàng hóa để được nhập khẩu như sản phẩm mới.

Một số thiết bị phục vụ ngành bán dẫn được áp dụng quy định riêng

Đối với lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, thông tư có quy định riêng về dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng.

Theo đó, thiết bị phục vụ trực tiếp các dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số có thể được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Như vậy, không phải mọi thiết bị điện tử đã qua sử dụng đều bị cấm nhập khẩu từ năm 2027. Tuy nhiên, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo không mặc nhiên được phép nhập khẩu thiết bị cũ chỉ dựa trên mục đích sử dụng mà vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan.

Cách xác định hàng hóa thuộc danh mục cấm

Thông tư 63/2026 cũng quy định nguyên tắc xác định phạm vi hàng hóa bị cấm theo mã HS.

Cụ thể, nếu danh mục quy định mã HS ở cấp độ 4 chữ số, lệnh cấm được áp dụng đối với toàn bộ các mã HS 8 chữ số thuộc nhóm tương ứng. Trường hợp danh mục ghi mã HS 6 chữ số, phạm vi cấm áp dụng cho các mã HS 8 chữ số tương ứng. Nếu quy định cụ thể mã HS 8 chữ số, chỉ những mặt hàng mang mã này mới thuộc diện cấm.

Thông tư 63/2026 có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Đối với hàng hóa đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước thời điểm thông tư có hiệu lực, việc nhập khẩu vẫn được tiếp tục thực hiện theo nội dung và thời hạn ghi trong văn bản cho phép.