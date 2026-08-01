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Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Luân Dũng
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Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thay mặt Chính phủ ký tờ trình, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ngày 1/8, Chính phủ đã ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội , Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số gần 4 triệu người. (Ảnh: VGP)

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Cơ quan này phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Đề án số 576/ĐA-UBND về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Việc thành lập thành phố Bắc Ninh nhằm xây dựng một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Đồng thời, địa phương này cũng tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đồng bộ, hiện đại; phát triển chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Theo Đề án, Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc.

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Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

UBND tỉnh Bắc Ninh

quảng ninh

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